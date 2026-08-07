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Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

En medio de la indagación por la designación del ex entrenador de la selección de fútbol, la Justicia encontró registros de pagos a locales para adultos a los que concurrieron los referís

Una investiación reveló que la KFA usó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Una investiación reveló que la KFA usó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Federación Coreana de Fútbol (KFA) quedó bajo una doble presión judicial y política después de que saliera a la luz que entre 2011 y 2012 habría pagado servicios sexuales a árbitros extranjeros que dirigieron partidos de la selección, mientras la policía allana ahora sus oficinas por una investigación separada sobre la designación del ex seleccionador Hong Myung-bo. Según la agencia de noticias Yonhap, el primer caso surge de un informe de auditoría del Gobierno surcoreano de 2016 y el segundo se concentra en posibles irregularidades, injerencia indebida y obstrucción en el proceso de contratación del entrenador.

El episodio de los árbitros abarcó siete partidos disputados entre marzo de 2011 y marzo de 2012, incluidos encuentros de clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014. En ese tramo, Corea del Sur terminó invicta con cinco victorias y dos empates, mientras alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de partidos de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Baréin y Uzbekistán habrían recibido esos favores.

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De acuerdo con el informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2016, la KFA usó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl y de otras ciudades sede de partidos internacionales. Los hechos fueron detectados ese mismo año, pero no se hicieron públicos entonces, según la agencia citada.

Antiguos responsables de la federación dijeron a JTBC que esa práctica era “habitual en aquella época” y que algunos árbitros pedían de forma expresa ser llevados a locales para adultos. En Corea del Sur esos establecimientos están extendidos, aunque la prostitución está prohibida, y los estatutos de las federaciones internacionales de fútbol vetan cualquier forma de compensación económica a los árbitros.

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La policía registró la Federación Surcoreana de Fútbol por el nombramiento del exseleccionador Hong Myung-bo (Europa Press)
La policía registró la Federación Surcoreana de Fútbol por el nombramiento del exseleccionador Hong Myung-bo (Europa Press)

Al mismo tiempo, el entorno de la selección nacional quedó envuelto en otro escándalo por la designación de Hong Myung-bo. La investigación más reciente llevó a la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl a registrar la sede central de la federación en Cheonan, a unos 90 kilómetros de la capital, y también su oficina administrativa en Seúl. Durante el operativo fueron incautados expedientes, teléfonos móviles y ordenadores de altos cargos, según informó Yonhap.

Citado por KBS News, el caso quedó en manos de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que ejecutó órdenes de registro e incautación por cargos que incluyen obstrucción a la actividad empresarial. La policía intenta determinar si la KFA y otras entidades intervinieron de forma indebida en la designación de Hong Myung-bo.

El entrenador asumió el cargo en 2024 y fue apartado tras la eliminación de la selección surcoreana en la fase de grupos del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. La controversia sobre su nombramiento resurgió dos años después del inicio de las pesquisas, iniciadas a partir de una denuncia en su contra por coacción, intimidación y abuso de confianza.

Hong fue citado a declarar como sospechoso el pasado 4 de marzo. También son interrogados el entonces presidente de la KFA Chung Mong-kyu y el ex director técnico Lee Im-saeng, a quienes se considera posibles responsables de una intervención irregular en el proceso de elección.

El exentrenador de la selección masculina de Corea del Sur Hong Myung-bo (derecha) y el expresidente de la KFA Chung Mong-gyu (izquierda) asisten a la audiencia sobre la KFA en torno a la controversia sobre su gestión (Chung Sung-Jun/Pool vía REUTERS)
El exentrenador de la selección masculina de Corea del Sur Hong Myung-bo (derecha) y el expresidente de la KFA Chung Mong-gyu (izquierda) asisten a la audiencia sobre la KFA en torno a la controversia sobre su gestión (Chung Sung-Jun/Pool vía REUTERS)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, vinculó el mal resultado del equipo con la gestión de la federación. En un mensaje publicado en X, afirmó: “No solo me ha sorprendido este resultado inesperado, sino que lo considero francamente absurdo”. El mandatario añadió: “Ha decepcionado a los ciudadanos, y parece deberse a deficiencias en la organización y en los recursos humanos”. Sus declaraciones incrementaron la presión sobre una dirigencia ya cuestionada por el avance de la causa penal.

Según el medio coreano Khan, dentro de la federación predomina un clima de desorientación y resignación. “Era inevitable”, dijo un empleado, mientras otro describió el cuadro interno con otra frase: “El trabajo se acumula y el ambiente organizacional sigue siendo caótico. Todos están nerviosos”.

Las reconstrucciones de los medios locales sitúan el origen público de las acusaciones contra la cúpula de la KFA y contra Hong en 2024, aunque la investigación había perdido impulso hasta la eliminación en el Mundial. La renuncia de Chung antes del torneo y la posterior dimisión de Hong no frenaron ni la crítica pública ni la ofensiva judicial, y miembros del personal que participaron en el proceso de selección también fueron citados como testigos, según Khan.

Dentro y fuera de la organización persisten dudas sobre si el nombramiento del ex entrenador puede constituir delito incluso si existieron irregularidades procesales. La policía todavía no alcanzó una conclusión tras casi dos años de pesquisas, pero tanto Yonhap como KBS News y Khan coinciden en que la prolongación de la investigación ya amenaza con afectar de forma considerable el funcionamiento administrativo de la KFA.

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