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Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

La Comisión Política evaluará a los candidatos en cuatro jornadas antes de la votación final prevista para el 26 de agosto

La Comisión Política revisará hojas de vida y pondrá a prueba trayectorias y visión institucional. Habrá audiencias públicas retransmitidas. Al final, un dictamen marcará el camino hacia la elección de tres magistrados (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
La Comisión Política revisará hojas de vida y pondrá a prueba trayectorias y visión institucional. Habrá audiencias públicas retransmitidas. Al final, un dictamen marcará el camino hacia la elección de tres magistrados (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
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La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó iniciar el 10 de agosto las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en un proceso que se desarrollará en varias jornadas hasta la elección de los funcionarios que fiscalizarán la hacienda pública salvadoreña durante el período 2026-2029.

De acuerdo con Ernesto Castro, presidente de la comisión y del Órgano Legislativo, la convocatoria para recibir postulaciones concluirá con la participación de 18 profesionales que aspiran a los cargos de presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Los requisitos incluyen ser salvadoreño por nacimiento, ser mayor de 30 años, ser de reconocida honradez y competencia, y haber ejercido los derechos de ciudadano en los tres años previos al proceso de la elección.

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Durante el desarrollo de la comisión, se informó que la Comisión Política revisará y evaluará las hojas de vida de los candidatos. La lista de postulantes incluye a Edgar Eliseo Alvarenga Funes (director propietario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Walter Salvador Sosa Funes (actual presidente), Karla Gabriela Siliezar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño (actualmente primer magistrado) y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla (quien ya corrió por el cargo en la última convocatoria), entre otros.

“Vamos a preguntarles si han cumplido su trabajo, porque aquí vinieron hace tres años a comprometerse con algo”, afirmó Caleb Navarro, diputado de la comisión.

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Tras revisar currículos y escuchar a los postulantes, el equipo emitirá un dictamen que marcará el paso final hacia tres cargos que fiscalizan el dinero estatal en el período 2026-2029 (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Tras revisar currículos y escuchar a los postulantes, el equipo emitirá un dictamen que marcará el paso final hacia tres cargos que fiscalizan el dinero estatal en el período 2026-2029 (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Navarro y otros miembros remarcaron que las entrevistas serán públicas y retransmitidas a través de las plataformas oficiales y el Canal Legislativo. Según expresó Serafín Orantes, esto busca evitar prácticas de reparto de cuotas entre partidos.

Cronograma de entrevistas

El cronograma aprobado establece la realización de entrevistas en cuatro jornadas: el 10, 17, 24 y 25 de agosto. En cada sesión, los diputados interrogarán a los aspirantes sobre su trayectoria, visión institucional y cumplimiento de los compromisos asumidos en ejercicios anteriores, especialmente en el caso de quienes buscan la reelección.

Para este 10 de agosto: Edgar Eliseo Alvarenga, Walter Salvador Sosa, Karla Gabriela Siliézar, Julio Guillermo Bendek y Sigfredo Alexis Ventura. Para el 17 de agosto: José Rodrigo Flores, Julio Alberto Jule, Carlos Aníbal Cruz, José Arnoldo Gaitán y Arnoldo José Parada. Para el 24 de agosto: Gonzalo Octavio Ayala, Boris Romeo García, Luis Humberto Santos y Raúl Pareja. Y el 25 de agosto: Marcela Beatriz Iraeta, Carlos Orlando Lozano, José Luis Montalbán y Salvador Alexander Segovia.

Diputados realizarán entrevistas públicas a candidatos de la Corte de Cuentas en El Salvador, entre ellos el actual presidente y primer magistrado de la institución (Foto cortesía CCR)
Diputados realizarán entrevistas públicas a candidatos de la Corte de Cuentas en El Salvador, entre ellos el actual presidente y primer magistrado de la institución (Foto cortesía CCR)

Integración de la comisión y votación final

En la sesión se reiteró la invitación a la sociedad civil y a medios de comunicación para acompañar el proceso.

“La Corte de Cuentas son puestos muy importantes para el país, son los que deben auditar y controlar que los fondos públicos sean administrados según la ley”, subrayó Castro.

Una vez finalizadas las entrevistas, la Comisión Política emitirá un dictamen para que el pleno de la Asamblea Legislativa decida la conformación definitiva de la Corte de Cuentas de la República. Se prevé que la votación final se realice en la plenaria del 26 de agosto, cuando los 60 diputados elegirán a los tres magistrados titulares que asumirán funciones desde el 28 de agosto de este año hasta el 27 de agosto de 2029.

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