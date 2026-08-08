Perú perdió 3-0 ante Bolivia y quedó último en su grupo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

La selección peruana cerró la fase de grupos con tres derrotas. Créditos: CSV / Youtube.

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El viernes 7 de agosto, la selección peruana de vóley masculino cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una derrota por 3-0 frente a Bolivia en Cochabamba. Con este resultado, el equipo nacional finalizó en el último lugar de la tabla de posiciones.

En el primer set, Perú logró competir de igual a igual con el equipo anfitrión y alcanzó los 20 puntos, aunque Bolivia se impuso por 25-21.

En el segundo parcial, la selección boliviana mantuvo el control del juego y venció 25-20, frente a un equipo peruano que mostró algunos destellos, pero no consiguió plasmar la propuesta de su entrenador, Marcos Blanco.

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En el tercer set, la selección nacional acumuló errores en la definición, tanto en el centro como por las puntas, lo que permitió a Bolivia cerrar el partido con un claro 25-17.

Con este resultado, Bolivia logró su primera victoria en la Copa Sudamericana de vóley masculino, mientras que Perú acumuló su tercera derrota consecutiva en el torneo.

Perú perdió 3-0 ante Bolivia en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

Próximo partido de Perú: su rival será Venezuela

La Copa Sudamericana de vóley masculino 2026 aún continúa para la selección peruana. Bajo la dirección de Marcos Blanco, el equipo deberá disputar dos partidos más para definir su ubicación final en el torneo. El próximo compromiso será frente a Venezuela, que ocupó el tercer lugar del Grupo B.

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Según el cronograma de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), Perú —cuarto en el Grupo A— enfrentará a Venezuela este sábado 8 de agosto a las 12:00 horas (hora peruana) en el Coliseo de Cochabamba. El ganador de este encuentro jugará por el quinto puesto ante el vencedor del duelo entre Bolivia y Paraguay.

El partido se transmitirá en acceso libre a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Perú cayó ante Bolivia y se enfrentará a Venezuela en su siguiente partido. Créditos: Puro Vóley.

Fixture de la etapa final

Sábado 8 de agosto

Definición de puestos

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (12:00 horas)

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (14:30 horas)

Semifinales

Primero del Grupo A vs Segundo del Grupo B (17:00 horas)

Primero del Grupo B vs Segundo del Grupo A (19:30 horas)

Domingo 9 de agosto

Partido por el séptimo lugar (8:00 horas)

Partido por el quinto lugar (10:30 horas)

Partido por el tercer lugar (13:00 horas)

Final (15:30 horas)

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Perú aún puede clasificar al Campeonato Sudamericano

La selección peruana de vóley masculino aún cuenta con una última posibilidad de acceder al Campeonato Sudamericano, que se disputará este año en Brasil.

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Brasil, como país anfitrión, y Argentina, por su posición en el ranking, ya tienen asegurada su participación. Por este motivo, la selección ‘albiceleste’ optó por presentar un plantel juvenil, tras su reciente paso por la VNL.

Ambos equipos, junto con Chile y Colombia, avanzaron a las semifinales del torneo. Así, restan dos plazas disponibles para el Campeonato Sudamericano, correspondientes a quienes finalicen en la quinta y sexta posición de la Copa Sudamericana.

Para obtener uno de estos cupos, Perú debe vencer a Venezuela en el encuentro programado para el sábado 8 de agosto. En caso de lograr la victoria, clasificará automáticamente al certamen continental. Si pierde, quedará sin opciones de avanzar y fuera de la ruta clasificatoria para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos.

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