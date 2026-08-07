Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

Comienza la fecha 4 del Torneo Clausura (Fotobaires)

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Este viernes se pondrá en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con dos partidos. Rosario Central recibirá a Aldosivi desde las 19.30 y, más tarde, a las 21.45 se enfrentarán Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza.

Rosario Central-Aldosivi

El equipo de Mar del Plata llega con urgencias por la tabla anual y la de promedios. Viene de perder 2-1 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, encadenó otra caída 1-0 frente a Barracas Central y suma apenas un punto por el 1-1 ante Defensa y Justicia.

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El Canalla, dirigido por el entrenador Jorge Almirón, viene de lograr un importante triunfo 1-0 como visitante ante River Plate en el Monumental, su primera victoria del certamen tras caer 2-1 frente a Belgrano e igualar 1-1 con Racing. Con 4 unidades en la Zona B, el cuerpo técnico analiza repetir la base del once titular que ganó en Núñez.

El equipo rosarino jugará en la primera jornada de la fecha ya que la próxima semana será uno de los conjuntos argentinos que comenzará a disputar la serie de octavos de final de la Copa Libertadores: el jueves 13 será local del Corinthians, de Brasil.

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Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

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Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 19.30

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto

El equipo mendocino buscará sostener su lugar de privilegio en la Zona B y en la tabla anual, mientras que el conjunto cordobés intentará sumar por primera vez fuera de casa.

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La Lepra llega a Mendoza después de la sorpresiva derrota 2-1 que sufrió ante Sarmiento en Junín. Antes había vencido a Huracán y empató 0-0 con Atlético Tucumán, resultados que lo mantienen en la cima de la tabla anual. El conjunto que dirige Alfredo Berti será otro de los que tendrá acción internacional la semana que viene: Independiente será el primero en jugar el próximo martes 11 ante Fluminense, en Río de Janeiro.

En el caso de Estudiantes de Río Cuarto abrió el torneo con un triunfo ante Tigre (1-0), luego sufrió una goleada frente a Argentinos (0-3) y en su última presentación igualó sin goles ante Banfield. Ahora visitará el Bautista Gargantini con la meta de sumar pensando en la lucha para mantener la categoría.

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Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alessandro Riep, Iván Villalba, Sheyko Studer, Diego Crego; José Florentín, Leonel Bucca, Tomás Bottari; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

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Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Agustín Quiroga, Juan Antonini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Siro Rosané, Francisco Romero, Gonzalo González; Mauro Valiente, Tomás González y Yeison Moreno. DT: Iván Delfino.

Hora: 21.45

Árbitro: Gonzalo Pereira

Estadio: Bautista Gargantini

TV: ESPN Premium

Posiciones: