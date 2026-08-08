El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

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En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a Aldosivi por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo que dirige Jorge Almirón era ampliamente superior al Tiburón, que había tenido una jugada clara para abrir el marcador en el segundo tiempo con un disparo de Andrés Vombergar que se fue insólitamente por encima del travesaño por una mala salida del fondo.

Sin embargo, el conjunto de Israel Damonte logró la ventaja inicial a los siete minutos del complemento gracias a un golazo de Alan Sosa desde la mitad de cancha. El delantero de 23 años remató de aire con su pie izquierdo luego de un rechazo del arquero Jeremías Ledesma, quien salió lejos de su arco y lo dejó desguarnecido. El jugador de Aldosivi, con una precisión extrema, logró convertir para poner el 1-0 parcial. “Le pegó desde Mar del Plata”, indicó el relator del partido.

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La jugada comenzó desde un tiro de esquina de Central. El centro de Giovanni Cantizano no fue bueno y terminó en un pase largo de Lucas Castro para Tomás Fernández, quien no llegó a la pelota. Ledesma salió lejos para interceptar de cabeza y el balón le quedó a Sosa para un remate alto que picó en el área antes de meterse en el ángulo. “Quiero felicitar al chico que hizo el gol porque fue un golazo”, dijo Ángel Di María tras el encuentro.

El conjunto marplatense, que está muy comprometido con la permanencia en la Primera División, no pudo aguantar el resultado y el Canalla terminó dando vuelta el marcador (2-1) gracias a un gol en contra de Nicolás Zalazar (61 minutos) y otro tanto del colombiano Jáminton Campaz (80′), quien fue una de las figuras de la cancha con su ingreso en el segundo tiempo.

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*El gol de la victoria de Campaz para Central

Esta victoria le permitió a Rosario Central quedar como escolta de Argentinos Juniors y Barracas Central en la Zona B, con 7 puntos. El Canalla consiguió su segunda victoria consecutiva en el campeonato luego del 1-0 obtenido ante River Plate en el Monumental. Por su parte, Aldosivi sigue sin poder ganar en el Clausura y su presente es preocupante respecto a la Tabla Anual y los promedios del descenso, donde se ubica penúltimo y hoy estaría perdiendo la categoría.

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En la próxima fecha, Central visitará a Barracas el domingo 16 de agosto, aunque el jueves 13 tendrá el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians en el Gigante de Arroyito. Aldosivi, en tanto, recibirá en Mar del Plata a Tigre el sábado 15 desde las 14.30.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura