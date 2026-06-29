Secretario general de OEA felicita a Fujimori por triunfo en elección presidencial de Perú

Lima, 29 jun (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, felicitó este lunes a Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato, tras conversar telefónicamente con ella.

Ramdin felicitó también al candidato izquierdista Roberto Sánchez, que perdió ante Fujimori por una diferencia de 49.641 votos, por "la sólida campaña que llevó a cabo y por su contribución como un destacado contendiente en este proceso democrático".

"El compromiso de todos los candidatos con la competencia democrática es fundamental para fortalecer las instituciones del Perú y la voluntad de su pueblo", comentó el máximo representante de la OEA en un mensaje compartido en la red social X.

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Agregó que Fujimori lo invitó a asistir a su ceremonia de toma de posesión, el próximo 28 de julio, y acordaron reunirse al margen de dicho acto.

"Espero trabajar estrechamente con ella y su gobierno para fortalecer la cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la República del Perú, particularmente en las áreas de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible", anotó Ramdin.

La OEA envió una misión de observación electoral a los comicios de Perú y en su último comunicado reiteró que no había observado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial ni dentro ni fuera del país andino, tras las denuncias sin pruebas formuladas por Sánchez.

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"La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Perú continúa dando seguimiento a la etapa postelectoral y reitera que el conteo oficial de la segunda elección presidencial se viene realizando de conformidad con la normativa vigente", informó la misión en un comunicado.

El martes pasado, Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que había "un fraude en desarrollo" y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori.

Argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

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Al respecto, la OEA detalló que el grupo de trabajo estuvo presente en todo el territorio nacional y en cuatro ciudades del exterior "no ha identificado irregularidades, ni en el ámbito nacional ni en el exterior, que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas el pasado 7 de junio". EFE