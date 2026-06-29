Resultados ONPE: ¿Cuánto es la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por una diferencia de 49,244 votos, con el 99.987% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. El último reporte oficial confirmó que:

La candidata de Fuerza Popular alcanzó el 50.134% de los votos válidos, con un total de 9′222,064 sufragios.

Su contrincante, Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, sumó el 49.866% de los votos, con 9′172,820 adhesiones.

La brecha, consolidada en la etapa final del conteo, marcó una distancia exacta de 49,244 votos entre ambos aspirantes. Este margen se confirmó luego de la contabilización de las actas provenientes del extranjero, segmento habitual de fuerte respaldo a Fuerza Popular. El resultado refleja una de las disputas electorales más ajustadas de la historia política reciente de Perú.

PUBLICIDAD

El voto en el extranjero, determinante en el desenlace

El papel del electorado peruano residente en el exterior resultó decisivo para definir la tendencia en la contienda. El último tramo del escrutinio correspondió a las actas de países con alta presencia de ciudadanos peruanos, como Estados Unidos, España, Argentina e Italia. De acuerdo con los datos difundidos por la ONPE, la mayoría de esos sufragios favorecieron a Keiko Fujimori, permitiendo que la candidata de Fuerza Popular ampliara una diferencia que hasta horas antes permanecía incierta.

El peso del voto exterior se ha tornado tradicional en los procesos electorales peruanos, ya que representa cerca del 3% del padrón total. En esta ocasión, la tendencia se alineó con los antecedentes previos: la agrupación liderada por Fujimori se ha visto beneficiada históricamente en este segmento, lo que permitió que la balanza se inclinara a su favor en las últimas horas del conteo.

PUBLICIDAD

Una ilustración editorial de Keiko Fujimori, de pie, sujeta la banda presidencial peruana frente al Palacio de Gobierno y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso de proclamación y reacción de los actores políticos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral del país, inició la fase final de proclamación de resultados. La institución confirmó que revisa las actas observadas y resuelve los últimos recursos presentados por las agrupaciones políticas. Según el reporte divulgado por la propia entidad, la tendencia registrada en el balotaje se considera irreversible, aunque el proceso formal de proclamación requiere la resolución de las impugnaciones pendientes.

Dos manos intercambian una credencial parlamentaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, que muestra el logo de la institución y el escudo nacional sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comandos de campaña de ambas fuerzas políticas han seguido el escrutinio en tiempo real, con manifestaciones públicas de reconocimiento por parte de algunos voceros de Juntos por el Perú a la transparencia del proceso. Mientras tanto, desde Fuerza Popular se reafirmó la confianza en la labor de la ONPE y el JNE, subrayando el carácter democrático del balotaje.

PUBLICIDAD

Una audiencia pública del JNE muestra la revisión de actas electorales oficiales con la participación de funcionarios presentes y remotos en una sala institucional. La participación coordinada de la ONPE y el JNE refuerza la confianza en el sistema electoral, ya que ambas instituciones cumplen funciones complementarias en la revisión, fiscalización y validación de los votos emitidos por la ciudadanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias de una elección polarizada

La diferencia de votos entre Fujimori y Sánchez evidencia el alto grado de polarización que caracterizó a la segunda vuelta. El estrecho margen se reflejó en las calles y en el tono de la campaña, con llamados a la calma y la unidad por parte de diversas organizaciones civiles. Analistas locales han subrayado que la legitimidad del proceso se sostiene en la participación masiva y la vigilancia de observadores nacionales e internacionales.

El resultado anticipa un escenario de alta tensión política y social en los próximos meses. Sectores de la sociedad han expresado preocupación por el futuro de la gobernabilidad, dada la fragmentación del Congreso y la necesidad de concertar acuerdos para impulsar reformas estructurales.

PUBLICIDAD

El nuevo presidente de Perú será proclamado en los próximos días, según el JNE| Foto: EFE/Roberto Sánchez (Facebook)

Detalles del escrutinio y distribución geográfica del voto

A nivel regional, los resultados oficiales muestran que Keiko Fujimori logró una fuerte presencia en Lima Metropolitana y en algunos departamentos del norte y oriente del país. Por su parte, Roberto Sánchez tuvo mayor respaldo en regiones del sur y centro, tradicionalmente identificadas con posturas progresistas. El mapa electoral refleja así una división que trasciende lo político y se ancla en factores económicos, sociales y culturales.

El conteo final, publicado por la ONPE en sus plataformas oficiales, incluyó la revisión exhaustiva de actas observadas y la validación de los votos emitidos en mesas especiales. La autoridad electoral destacó que el proceso se desarrolló conforme a los estándares internacionales y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, dado el contexto de la emergencia sanitaria global.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal

Próximos pasos y expectativas

El cierre del escrutinio coloca a Fujimori a las puertas de la proclamación oficial como presidenta electa de Perú, a la espera del pronunciamiento final del JNE. El país aguarda el desenlace administrativo del proceso, que marcará el inicio de una nueva etapa política.

Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace de la segunda vuelta electoral de 2026 quedará inscrito como uno de los comicios más disputados desde el retorno de la democracia. La cifra exacta de 49,244 votos de diferencia resalta el carácter competitivo del sistema electoral peruano y la relevancia del sufragio en el extranjero. El proceso de proclamación se encuentra en su fase conclusiva, con la atención nacional e internacional puesta sobre las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.

PUBLICIDAD