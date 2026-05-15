Elecciones en Perú y los polémicos balotajes que marcaron 30 años de crisis política en el país

La imagen compuesta muestra a figuras clave de la política peruana como Alan García, Keiko Fujimori y Ollanta Humala en momentos vinculados a las segundas vueltas electorales presidenciales de Perú. (Infobae)

Las Elecciones de 2026 en Perú entran en su fase decisiva con el conteo oficial al 100% de actas procesadas y la confirmada segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un escenario caracterizado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana, en el que ningún candidato logró superar el 20 % de los votos en la primera vuelta.

El fin del escrutinio, que lleva más de un mes, junto a las denuncias públicas de presuntas irregularidades, los reclamos del candidato Rafael López Aliaga tras caer del segundo al tercer lugar, la renuncia del jefe del organismo encargado del desarrollo de las elecciones, los retrasos logísticos y las movilizaciones de simpatizantes, han incrementado la tensión e incertidumbre en el panorama político nacional.

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La polarización y la espera prolongada para definir a los finalistas han sido habituales en Perú, que en las últimas décadas ha enfrentado segundas vueltas marcadas por tensiones similares.

Las segundas vueltas más polémicas de los últimos años

En las últimas tres décadas, Perú ha vivido segundas vueltas presidenciales que han dejado huella por su nivel de tensión, denuncias de fraude y polarización social.

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Elecciones 1990: Fujimori vs Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa tras el debate con Alberto Fujimori, 1990. (El Peruano)

Un novelista peruano Mario Vargas Llosa y un ingeniero de origen japonés, Alberto Fujimori, disputaron la segunda vuelta en un clima de sorpresa e incertidumbre nacional. Fujimori, considerado entonces un outsider durante su campaña presidencial, capitalizó el rechazo a las propuestas de ajuste económico de Vargas Llosa y una campaña mediática polarizada.

La elección concluyó con una sorpresiva y amplia victoria de Fujimori, quien obtuvo alrededor del 62 % de los votos frente al 38 % alcanzado por Vargas Llosa, consolidando una remontada inesperada tras haber quedado detrás del escritor en la primera vuelta. Vargas Llosa reconoció rápidamente los resultados y Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 1990, iniciando un gobierno que años después estaría marcado por reformas económicas drásticas, el autogolpe de 1992 y graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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Elecciones 1995: Fujimori vs Pérez de Cuéllar

Pérez de Cuéllar retornó a la política peruana, postulando a la presidencia y desempeñándose como Presidente del Consejo de Ministros. (Andina)

Alberto Fujimori logró la reelección enfrentando a Javier Pérez de Cuéllar. En esa oportunidad, Fujimori obtuvo una victoria contundente en primera vuelta con el 64,4% de los votos, por lo que no fue necesaria una segunda vuelta. Sin embargo, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y la independencia de los organismos electorales, aunque no alcanzó el nivel de polarización ni las denuncias posteriores de las elecciones de 2000.

Elecciones 2000: Toledo vs Fujimori

Alejandro Toledo y Alberto Fujimori compitieron por la presidencia de la república en el año 2000. (Forbes/Martín Mejía-AP)

Alberto Fujimori y Alejandro Toledo protagonizaron una de las jornadas más controvertidas. Fujimori, quien buscó un tercer mandato consecutivo, no logró superar el 50 % de los votos, por lo que se convocó a una segunda vuelta para mayo de 2000. Sin embargo, Toledo denunció fraude y falta de garantías democráticas, acusando parcialidad de los organismos electorales y uso indebido de recursos estatales.

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Toledo denunció irregularidades y llamó a votar en blanco, lo que derivó en protestas masivas como la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’. A pesar de la presión internacional y nacional, los resultados se proclamaron pocos días después, aunque la legitimidad del proceso quedó severamente cuestionada y Fujimori renunció meses más tarde y fue encarcelado.

Elecciones 2001: Toledo vs Alan García

Los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, ambos involucrados en el caso Odebrecht. (Guillermo Venegas)

Tras la caída de Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García disputaron la segunda vuelta en un clima de desconfianza institucional. La ONPE y el JNE, esta vez bajo vigilancia internacional, agilizaron el proceso y proclamaron el resultado en menos de una semana. Toledo ganó la presidencia (2001-2006) con un 52,7% de los votos, en una jornada que, si bien polarizada, fue considerada legítima por observadores y actores políticos.

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Elecciones 2006: Humala vs García

Alan García y Ollanta Humala siempre mantuvieron una tensa relación. (Foto: Andina)

La segunda vuelta de 2006 enfrentó a Alan García y Ollanta Humala en otra campaña polarizada, marcada por ataques personales, discursos confrontacionales y el temor de distintos sectores económicos y políticos ante un posible giro radical del país.

Durante la campaña, Humala denunció hostigamiento político y parcialidad de algunos medios de comunicación. La ONPE y el JNE proclamaron los resultados pocos días después de la elección, dando como ganador al expresidente Alan García con el 52,6 % de los votos frente al 47,4 % de Humala. El resultado reflejó una profunda división entre Lima y varias regiones del interior del país, evidenciando tensiones sociales y políticas que continuarían marcando la agenda nacional en los años siguientes.

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Elecciones 2011: Fujimori vs Humala

Keiko Fujimori perdió por primera vez contra Ollanta Humala. Foto: Andina

Ollanta Humala volvió a la carrera electoral y esta vez se enfrentó en segunda vuelta a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien en los años siguientes volvería a disputar consecutivas segundas vueltas presidenciales sin lograr llegar al poder.

Esta jornada electoral también estuvo marcada por una campaña polarizada y denuncias de guerra sucia. Humala, asociado por sus críticos a un giro hacia el “chavismo”, enfrentó a Fujimori, quien cargaba con el peso de los aciertos y desaciertos del legado de su padre. Hubo marchas y protestas tanto a favor como en contra de ambos candidatos.

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El conteo de votos se desarrolló sin irregularidades aparentes y el JNE proclamó los resultados en menos de dos semanas. Finalmente, Ollanta Humala fue elegido presidente para el periodo 2011-2016 con el 51,5 % de los votos.

Elecciones 2016: Fujimori vs PPK

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y la líder de la oposición Keiko Fujimori

Ese año, la disputa entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue una de las más ajustadas de la historia reciente. La diferencia final fue menor a 50.000 votos y la segunda vuelta estuvo marcada por una fuerte polarización política, además de cuestionamientos e impugnaciones de actas presentadas por el fujimorismo, aunque sin llegar al nivel de denuncias de fraude masivo que aparecerían años después, en las elecciones de 2021.

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La ONPE entregó resultados preliminares en pocos días, pero la revisión de actas observadas retrasó la proclamación oficial por cerca de dos semanas. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia para el periodo 2016-2021 en medio de vigilias ciudadanas, alta tensión política y una intensa cobertura mediática.

No obstante, Kuczynski no logró culminar su mandato y renunció en marzo de 2018, en medio de denuncias por corrupción. Fue durante esta gestión que se acentuó un periodo de fuerte inestabilidad política que recayó en que el Perú tenga varios presidentes y mandatarios de transición en pocos años, una crisis institucional que se ha prolongado hasta la actualidad, en la que ningún presidente elegido democráticamente ha logrado concluir su mandato presidencial.

Elecciones 2021: Castillo vs Fujimori

Keiko Fujimori perdió contra Pedro Castillo, pese al apoyo que recibió de Mario Vargas Llosa. Foto: Andina

En 2021, apareció un nuevo contrincante para Keiko Fujimori. Esta vez, la sorpresa que ni las encuestas anticiparon fue el profesor de nivel primario Pedro Castillo, quien irrumpió con un discurso de izquierda radical.

Fujimori, quien ya tenía sospechas de fraude en su contra en elecciones anteriores, denunció fraude en la segunda vuelta y presentó cientos de recursos ante el JNE, lo que extendió la incertidumbre por más de un mes. El conteo de la ONPE demoró debido a las impugnaciones de Fuerza Popular, mientras los observadores internacionales, como la OEA y la Unión Europea, defendían —como hoy— la integridad del proceso.

Finalmente, Castillo fue proclamado presidente para el periodo 2021-2026 tras semanas de movilizaciones y un clima de alta polarización social. No obstante, terminó en prisión luego de intentar un golpe de Estado y fue sucedido por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien también fue destituida. Esto abrió el camino para que dos presidentes del Congreso asumieran sucesivamente la jefatura del Estado en Palacio de Gobierno.