Reik unió a varias generaciones en Costa 21 con una noche cargada de emoción, nostalgia y hasta una pedida de mano

Emoción, nostalgia y pedida de mano en el concierto de Reik.

La banda mexicana Reik ofreció el jueves 14 de mayo un espectáculo que convirtió Costa 21, en la ciudad de Lima, en el epicentro de la música pop latinoamericana. El trío, conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, logró un lleno total y una conexión emocional con el público a través de un repertorio cargado de nostalgia, éxitos y emociones. El evento se posicionó como uno de los conciertos más destacados del año en la capital peruana, reuniendo a más de una generación.

Desde primeras horas de la tarde, seguidores de Reik se acercaron a Costa 21 con el objetivo de asegurar un buen lugar en la zona destinada al público general. Las filas se extendieron por varios metros y el ambiente reflejaba la expectativa que generó el regreso del grupo a Perú tras agotar entradas en distintas ciudades de Latinoamérica. La presentación en Lima formó parte de una gira internacional que refleja el auge y la vigencia de la agrupación en la escena musical del continente.

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El concierto de Reik en Costa 21 hizo vibrar a distintas generaciones con sus grandes éxitos.

A las 21:00, las luces del recinto se apagaron y los asistentes recibieron al trío con una ovación. Reik abrió el concierto con “Sabes”, uno de los temas más emblemáticos de su discografía. Desde ese momento, la interacción entre los músicos y el público marcó el desarrollo del show. Canciones como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti”, “Yo quisiera”, “Ya me enteré” y “Qué vida la mía” generaron la respuesta entusiasta de los asistentes, quienes corearon cada palabra y acompañaron a la banda en los momentos más significativos de la noche.

La producción del evento apostó por pantallas gigantes, visuales minimalistas y una iluminación que reforzó la atmósfera romántica. El resultado fue un concierto donde la voz y la interpretación de Jesús Navarro ocuparon el centro de atención, y donde la participación del público se mantuvo constante.

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Uno de los momentos más celebrados de la noche se produjo con la interpretación de “Me niego”. El tema desató euforia y consolidó la energía de la audiencia. A su vez, “Creo en ti” transformó el recinto en un mar de luces de celulares.

Agradecimiento a los fans peruanos

Durante el concierto, Jesús Navarro agradeció el apoyo y la lealtad del público local. “Lima siempre nos recibe como en casa”, afirmó el vocalista, generando una reacción inmediata entre los asistentes. El agradecimiento marcó el inicio de una de las secciones más emotivas del espectáculo, en la cual el grupo repasó sus éxitos y compartió canciones recientes como “El correcto”, “Panorama” y “TQ”. La inclusión de estos temas permitió a la banda demostrar su capacidad de adaptación a nuevas tendencias sin perder el estilo que los caracteriza en el pop romántico.

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Reik desató una avalancha de emociones y recuerdos en Costa 21 con un concierto inolvidable

La duración del concierto se aproximó a las dos horas. El desempeño vocal del grupo y la producción técnica recibieron elogios de quienes presenciaron el evento. En redes sociales, numerosos asistentes destacaron la calidad de la propuesta y la cercanía que Reik mantuvo a lo largo de toda la noche.

Pedida de mano

La noche no solo fue una oportunidad para disfrutar y emocionarse con las canciones y los recuerdos, sino también para ser testigos de uno de los momentos más conmovedores del concierto: la pedida de mano a una fan de Reik. Su pareja, entre la multitud, le dedicó una canción y, de pie frente a ella, le entregó el anillo de compromiso. Ante la sorpresa y la emoción de los presentes, la joven aceptó la propuesta y convirtió el espectáculo en una experiencia inolvidable.

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Fan de Reik vivió emocionante momento cuando pareja le pidió la mano. TikTok

El video del momento se viralizó rápidamente y generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios felicitaron a la pareja y compartieron mensajes de “envidia de la buena”. Además, circularon otros videos que mostraban a los asistentes visiblemente emocionados y nostálgicos por los instantes vividos durante el show.

El concierto de Reik en Costa 21 hizo vibrar a distintas generaciones con sus grandes éxitos y fue escenario de una emotiva pedida de mano. TikTok/ Alymerssi

Varios fanáticos también comentaron que el recinto quedó “pequeño” para la convocatoria de Reik, lo que llevó a especular sobre la posibilidad de que la banda elija un escenario de mayor capacidad en futuras presentaciones en Perú. El éxito del “sold out” y la respuesta entusiasta del público limeño consolidan a Reik como una de las bandas más queridas y vigentes del pop latino.

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La presentación del trío mexicano en Lima no solo consolidó el lazo histórico que une a la banda con el país, sino que también confirmó el alcance de su propuesta artística en la región, donde varias generaciones se unieron para disfrutar de la banda. El recorrido por más de dos décadas de trayectoria, sumado a la selección de temas clásicos y recientes, permitió que la audiencia viviera una experiencia cargada de emociones y momentos inolvidables.