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Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

El piloto respondió a la confesión de su excompañera de ‘Combate’ sobre un antiguo gusto amoroso y dejó claro que jamás la vio como una posible pareja, además de pronunciarse sobre su relación con Korina Rivadeneira

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En exclusiva, Mario Hart se pronuncia acerca de los comentarios y especulaciones sobre su relación con Korina Rivadeneira, ofreciendo su versión de los hechos. Willax/ Amor y Fuego.

Las recientes declaraciones de Diana Sánchez sobre el cariño especial que sintió por Mario Hart durante la época de Combate generaron revuelo entre los seguidores del recordado reality juvenil. La exchica reality sorprendió al admitir públicamente que en el pasado tuvo un gusto particular por el piloto, una confesión que rápidamente despertó curiosidad sobre cuál sería la reacción del hoy esposo de Korina Rivadeneira.

En medio de la expectativa, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a Mario Hart para consultarle directamente sobre las palabras de Diana. Lejos de alimentar rumores o abrir la puerta a especulaciones sentimentales, el exchico reality optó por responder con tranquilidad y sinceridad, dejando en claro que siempre consideró a Sánchez únicamente como una gran amiga.

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La revelación de Diana no pasó desapercibida entre quienes siguieron de cerca los años dorados de Combate, programa donde ambos compartieron largas jornadas de grabación, competencias y momentos de camaradería. Durante aquella etapa, la química y complicidad entre varios integrantes del reality daban pie constantemente a rumores de romances o acercamientos sentimentales.

'Combate' duró siete años al aire, siendo la principal competencia de 'Esto es Guerra' en rating. (ATV)
'Combate' duró siete años al aire, siendo la principal competencia de 'Esto es Guerra' en rating. (ATV)

¿Qué dijo Mario Hart?

Sin embargo, Mario Hart aseguró que en el caso de Diana nunca ocurrió algo más allá de una amistad sólida. El piloto explicó que tomó las declaraciones de su excompañera con naturalidad y hasta con humor, considerando que entre ambos siempre existió mucha confianza para bromear. Según dijo, la cercanía que mantenían podía generar interpretaciones equivocadas, pero jamás hubo una intención romántica de su parte.

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Diana siempre ha sido una linda amiga, una buena amiga. Siempre tuve con ella una buena amistad, al igual que con muchas otras chicas del reality”, expresó el también empresario ante las cámaras del programa de espectáculos.

La respuesta de Hart buscó desmarcarse completamente de cualquier especulación amorosa. Incluso cuando fue consultado directamente sobre si alguna vez imaginó la posibilidad de tener una relación sentimental con Diana Sánchez, el exintegrante de realities fue tajante en descartar esa idea.

No, imagínate. La verdad que no, siempre hemos sido muy buenos amigos y siempre nos hemos tenido mucha confianza como para vacilarnos y chacotear, pero más allá de eso no”, afirmó.

Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.
Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista ocurrió cuando el piloto habló sobre la forma en que siempre vio a Diana Sánchez. Con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, Hart dejó claro que el cariño que siente por ella pertenece únicamente al plano de la amistad.

A la chata siempre la he visto como una muy buena amiga, cuando hay tan linda amistad es difícil mirar con otros ojos”, comentó.

Sin embargo, el exchico reality insistió en que nunca hubo una intención sentimental. Además, dejó entrever que entiende perfectamente el tono en el que Diana Sánchez realizó la confesión y descartó sentirse incómodo con el tema.

Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.
Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.

Mario Hart se pronuncia sobre Korina Rivadeneira

El tema también despertó curiosidad sobre cómo habría tomado Korina Rivadeneira las declaraciones de Diana. Debido a los constantes rumores que han circulado en los últimos meses sobre una supuesta crisis matrimonial entre Mario y la modelo venezolana, muchos esperaban conocer si este episodio había generado alguna incomodidad en casa.

No obstante, el piloto aseguró que no existe ningún problema entre él y su esposa por ese tema. De hecho, evitó dramatizar la situación y se mostró bastante sereno al referirse a su relación matrimonial.

Durante la conversación con ‘Amor y Fuego’, Mario Hart también fue consultado sobre los rumores que apuntan a una posible crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira. En ese contexto, el exchico reality habló sobre la importancia de cuidar su relación y mantener estable a su familia.

Lejos de entrar en detalles sobre su vida privada, Hart reconoció que toda relación requiere esfuerzo constante y comunicación. Además, dejó claro que su principal interés es preservar el bienestar familiar y continuar fortaleciendo el vínculo que mantiene con la madre de sus hijos.

Sí espero que esta relación se mantenga siempre, es la mamá de mis hijos... trabajamos mucho en eso... ya son cosas personales que manejamos nosotros al interno”, manifestó.

Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.
Mario Hart niega romance con Diana Sánchez y reafirma estabilidad de su matrimonio con Korina. Captura: Amor y Fuego.

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