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Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ’crema’, con remotas chances de coronarse en el primer certamen del año, buscará volver a la victoria tras la igualdad con Sport Boys. Al frente, un rival urgido de sumar para salir de lo más profundo de la tabla

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06:49 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe a Atlético Grau en el Estadio Monumental con la consigna de sumar de a tres y mantenerse entre los primeros puestos de cara al siguiente torneo corto y la tabla acumulada. Del otro lado, los de Gerardo Ameli ocupan la última casilla de la tabla y su situación es crítica.

06:49 hsHoy

Así llega Universitario

Universitario llega al duelo ante Atlético Grau en el Estadio Monumental con la necesidad de reencontrarse con el triunfo y dejar atrás una serie de resultados adversos. En su última presentación, el equipo de Breña igualó sin goles frente a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao, en un partido condicionado desde el arranque por la expulsión de José Carabalí antes de cumplirse el primer minuto. Este empate, sumado a los tropiezos previos, dejó prácticamente sin opciones al conjunto ‘merengue’ en la lucha por el Torneo Apertura.

La semana previa tampoco fue favorable para Universitario, que sufrió una derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, complicando su panorama internacional. Ante esta coyuntura, la dirigencia ha optado por un cambio de rumbo en la conducción técnica y confía en que la llegada de Héctor Cúper permita al equipo retomar el camino correcto tanto en el torneo local como en el certamen continental. El experimentado entrenador argentino asume el reto de revitalizar a un plantel golpeado y devolverle protagonismo en ambos frentes.

Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.
06:49 hsHoy

Así llega Atlético Grau

Atlético Grau afronta el encuentro tras caer por 2-1 ante Cienciano en Sullana, en un partido que se les escapó en los minutos finales por un gol agónico de Alejandro Hohberg. La derrota profundiza el mal momento del cuadro piurano, que no logra sumar puntos clave y sigue sin encontrar regularidad en el campeonato.

La situación del equipo dirigido por Gerardo Ameli es crítica: Grau ocupa la última posición en la tabla y es uno de los principales candidatos al descenso si no logra enderezar el rumbo. Con la presión de sumar de a tres, el conjunto norteño buscará sorprender en el Monumental para empezar a revertir una campaña que, hasta el momento, lo tiene en el fondo de la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga 1 mostrando a 18 equipos peruanos con sus estadísticas de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos y puntos.
La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 muestra a Alianza Lima en el primer lugar con 33 puntos, seguido por Chankas CYC y Cienciano después de 14 partidos disputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:49 hsHoy

Universitario vs Atlético Grau: posibles alineaciones

  • Atlético Grau: Patricio Álvarez; Elsar Rodas, José Ataupillco, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez; Adrián de la Cruz; Aldair Vasquez, Christian Neira, Rafael Guarderas, Paulo de la Cruz; y Raúl Ruidíaz.
  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.
06:49 hsHoy

Universitario vs Atlético Grau: canal TV del partido

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de L1MAX, señal disponible en diversos servicios de televisión por cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win, dependiendo de la programación contratada por cada usuario. Además, el partido también se podrá ver mediante la plataforma digital oficial de L1MAX, accesible desde dispositivos móviles, tablets y computadoras con suscripción activa.

Por otro lado, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa desde el Estadio Monumental de Ate con toda la información del compromiso. En nuestra web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, goles, incidencias y el resultado final de este atractivo duelo.

Universitario recibe a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Universitario.
Universitario recibe a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Universitario.
06:48 hsHoy

Universitario vs Atlético Grau: horario del partido

El enfrentamiento entre Universitario y Atlético Grau se llevará a cabo este viernes 14 de mayo desde las 20:00 horas de Perú, según la programación oficial de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental será el escenario de este atractivo compromiso que enfrenta a dos equipos con realidades contrastadas en el campeonato.

Atlético Grau visita a Universitario en el Estadio Monumental. Crédito: Instagram Atlético Grau.
Atlético Grau visita a Universitario en el Estadio Monumental. Crédito: Instagram Atlético Grau.

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