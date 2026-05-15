PJ ordena a la JNJ reponer al exconsejero Rafael Ruíz en un plazo máximo de 5 días

Ilustración en acuarela del magistrado Rafael Luis Hidalgo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú, posando frente a la sede de la institución en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer en un plazo máximo de 5 días al exconsejero Rafael Ruíz Hidalgo, quien fue vacado del cargo por no haber declarado que fue sentenciado por prevaricato.

El juez Juan Núñez Matos aceptó el pedido de actuación inmediata de la sentencia de primera instancia y dispuso la suspensión de los efectos de las resoluciones de la JNJ que declararon su vacancia y la que rechazó su pedido de reconsideración.

PUBLICIDAD

“Cumpla la Junta Nacional de Justicia con reponer a don Rafael Manuel Ruíz Hidalgo en el cargo de miembro titular de dicha entidad, en el plazo de cinco días; bajo apercibimiento de hacerse efectiva las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 numeral 1) del Código Procesal Constitucional (denuncia por desobediencia a la autoridad)”, se lee en la resolución difundida por el portal Lima Times y a la que también accedió Infobae.

PJ ordena la reposición inmediata de Rafael Ruíz.

Como se recuerda, hace unas semanas el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de Ruíz Hidalgo y declaró nulas las resoluciones de la JNJ con las que quedó destituido del cargo. Esto porque se habrían vulnerado sus derechos toda vez que los consejeros habrían ejercido facultades de un juez penal.

PUBLICIDAD

Este fallo se tendría que ejecutar solo si en segunda instancia se confirma. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional también permite que una sentencia de primera instancia se ejecute provisionalmente si es que es proporcional y puede revertirse si al final es revocado.

Rafael Ruíz justamente pidió ello, la actuación inmediata de la sentencia de primera instancia, y el juez Juan Núñez Matos le acaba de dar la razón.

PUBLICIDAD

Según el magistrado Núñez, considera que se cumple con ambas condiciones. Si su fallo al final es modificado o revocado en segunda instancia, las resoluciones de la JNJ que declararon la vacancia volverán a tener efectos. También considera que es proporcional porque su puesto de miembro titular no ha sido cubierto en otro concurso público, sino que el primer suplente Cayo Galindo asumió ante ese escenario.

De no suspenderse la vacancia de Rafael Ruíz, dice la resolución, el perjuicio podría ser mayor porque la última instancia sería el Tribunal Constitucional “y durante el tiempo que pudiera transcurrir hasta que ocurra ello, podría concluir el período de tiempo por el cual el accionante ha sido designado como miembro titular de la Junta Nacional de justicia”.

PUBLICIDAD

Francisco Távara denunció reglaje por parte de la vicepresidenta de la JNJ.

Uno entra, otro se va

Ahora bien, el posible reingreso de Rafael Ruíz no implicaría la salida del miembro suplente Cayo Galindo.

Ocurre que el consejero Francisco Távara Córdova cumple 75 años el próximo martes. Él en múltiples oportunidades ha manifestado que dejará la JNJ una vez cumplida dicha edad. Esto, dijo, para evitar controversias como la ocurrida con la exconsejera Inés Tello de Ñecco.

PUBLICIDAD

La polémica, impulsada por el sector del Congreso que quiso traerse abajo a la anterior JNJ, es que para ser consejero no puede ser mayor de 75 años. Sin embargo, la Constitución establece dicho límite de edad solo para postular al cargo, no para permanecer en este.