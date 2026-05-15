Joven que había sido reportado como desaparecido fue hallado sin vida en descampado de la zona alta de Huaycán

Un joven, que había sido reportado como desaparecido por su familia, fue hallado sin vida en un descampado de la zona alta de Huaycán. La víctima presentaba impactos de bala, mientras vecinos denunciaron la falta de seguridad, iluminación y patrullaje en el sector. La Policía y el Ministerio Público investigan el crimen y buscan identificar a los responsables. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

En las primeras horas del día, vecinos de la zona C de Huaycán encontraron el cuerpo sin vida de un joven abandonado en la parte alta de la Asociación de Vivienda Agropecuaria. El hallazgo provocó una reacción de temor y reclamo entre los residentes, quienes señalaron que el área, conocida popularmente como La Chanchería, carece de iluminación y vigilancia, circunstancias que la han convertido en un espacio vulnerable al accionar delictivo.

Los familiares del joven confirmaron que habían denunciado previamente su desaparición y lo buscaban desde hacía días. La alerta de los vecinos permitió que acudieran al lugar y reconocieran a la víctima. Según el reporte de América Noticias, el joven presentaba múltiples impactos de bala y fue abandonado en un área desolada y de difícil acceso. Esta situación dificultó la identificación inmediata de testigos y complicó las primeras diligencias policiales.

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Además, residentes de la zona señalaron al citado medio que “no es la primera vez que se registran hechos de violencia en las inmediaciones de la Asociación de Vivienda Agropecuaria”.

El personal de Criminialística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar las diligencias legales y periciales correspondientes. Hasta el momento, los responsables del crimen no han sido identificados y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, centradas en reconstruir las comunicaciones y movimientos recientes del joven.

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Autoridades policiales y del Serenazgo de Ate investigan el hallazgo del cuerpo de un joven transportista con impactos de bala en una zona rocosa y desolada de Huaycán, en Lima, Perú. (Captura Latina Noticias)

Joven fue hallado sin vida en descampado

La familia de la víctima, según informó Latina Noticias, ya había reportado su desaparición ante las autoridades antes de que se localizara el cuerpo. Sus parientes, al llegar a La Chanchería tras recibir la alarma de los vecinos, reconocieron la identidad del fallecido, generando escenas de profundo dolor y conmoción.

Vecinos entrevistados por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión señalaron que el sitio suele ser utilizado por delincuentes para abandonar objetos robados debido a la falta de iluminación y la escasa vigilancia policial. Una residente explicó: “Nunca ha habido un asesinado, solo robos”, destacando que la inseguridad cotidiana ya era una preocupación antes del hallazgo.

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El Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver en colaboración con agentes de la comisaría de Huaycán, quienes iniciaron las primeras pesquisas para esclarecer el móvil del asesinato.

El cuerpo sin vida de un joven transportista fue hallado en una zona desolada de Huaycán, en Lima, donde vecinos reclaman mayor seguridad y alumbrado público por la recurrencia de actos delictivos. (Captura Latina Noticias)

Víctima presentaba impactos de bala

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Nacional, comunicada a América Noticias, el joven transportista presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, lo que sugiere un ataque directo. En la escena no se hallaron casquillos de bala, según informaron vecinos a Latina Noticias, un dato que complica la reconstrucción de los hechos y podría indicar que el cuerpo fue trasladado hasta el lugar del hallazgo.

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El equipo de Criminialística de la Policía Nacional recogió muestras balísticas y otros indicios en la zona para esclarecer la modalidad y los posibles responsables del asesinato. El Depincri Ate asumió el control de las investigaciones con la finalidad de identificar a los autores del crimen y determinar los eventuales motivos. La ausencia de testigos y la reputación del lugar como zona de difícil acceso representan obstáculos adicionales para la pesquisa.

Vecinos de Huaycán encontraron el cuerpo sin vida de un joven transportista de 25 años, con múltiples impactos de bala, en una zona desolada del distrito. (Captura Buenos Días Perú )

Vecinos de Huaycán exigen mayor seguridad

El temor persiste entre los vecinos de Huaycán, quienes reiteran su exigencia de mayores medidas de seguridad y patrullaje en las zonas altas del distrito tras el homicidio. Una residente relató a Latina Noticias que las personas evitan portar carteras al caminar por el área próxima al colegio Fe y Alegría, debido a la permanente amenaza de asaltos cometidos por delincuentes ante la falta de vigilancia.

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En los últimos meses, según manifestaciones recogidas por los medios mencionados, la inseguridad ha ido en aumento, agravada por la ausencia de alumbrado público y el aislamiento de los cerros. Aunque habitantes señalaron que no existen antecedentes de asesinato en la zona, la sensación de vulnerabilidad se incrementa y ha originado demandas de intervención a las autoridades municipales y policiales.

En la actualidad, el Depincri Ate investiga el asesinato del joven, mientras la comunidad de Huaycán demanda una respuesta efectiva que permita restablecer la seguridad y la presencia estatal en las áreas consideradas más críticas del distrito.

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