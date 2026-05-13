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Precio del dólar se mantiene en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

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mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Precio del dólar hoy miércoles 13 de mayo en Perú. El tipo de cambio ha abierto a S/3,4319, con muy ligera baja, en Bloomberg. Como se recuerda, la divisa cerró ayer con alza en S/3,4320, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú

Vale mencionar que la moneda había retornado en abril a valores bajo S/3,40, pero tras los resultados al 90% de las Elecciones 2026, la moneda estadounidense se apreció. Luego, frente al conflicto en Medio Oriente, con bloqueos en el Estrecho de Ormuz, el tipo de cambio agarró aumento. Sin embargo, ahora sigue habiendo incertidumbre sin claridad de que haya acuerzo de paz pronto.

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El pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Pero ya el conflicto en Medio Oriente claramente ha afectado su valor hacia la apreciación.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 13 de mayo en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

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  • Compra: S/3,420
  • Venta: S/3,440.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 12 de mayo en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,428
  • Venta: S/3,434.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias hoy

  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 5 712,8 millones y (b) Repo de monedas (Regular) S/ 200 millones.
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La proyección del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró el informe del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre. Ahora, ¿a cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026?

  • Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)
  • Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)
  • Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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