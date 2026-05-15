Perú

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial: ONPE llegó al 100% del conteo electoral

El candidato de Juntos por el Perú le sacó más de 21 mil votos de diferencia al tercero, Rafael López Aliaga de Renovación Popular

Guardar
Google icon
Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,18% de los sufragios válidos, según el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata de Fuerza Popular disputará la segunda vuelta del 7 de junio frente a Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien se impuso en un ajustado conteo que mantuvo en vilo al país durante días.

Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,03% de los votos válidos, y superó por un margen estrecho a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con 1.993.904 votos (11,90%). La diferencia entre ambos fue de apenas 21.210 votos, una brecha que se fue definiendo a medida que el organismo electoral procesó las actas de las zonas altoandinas y rurales del sur del país, donde Sánchez concentró buena parte de su respaldo.

PUBLICIDAD

Montaje fotográfico de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a color, con Rafael López Aliaga en escala de grises al fondo. Bandera y mapa de Perú, urna electoral y papeleta
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, avanzan a la segunda vuelta en Perú, según los resultados casi concluidos de la ONPE y la alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace de la carrera por el segundo puesto tardó días en resolverse. Con los primeros cómputos, López Aliaga llegó a superar el 14% y encabezó la disputa por el segundo lugar, pero la incorporación progresiva de actas del interior del país revirtió esa tendencia. Sánchez pasó del 8,5% en los retornos iniciales a más del 12% al final del conteo, una remontada que confirmó el patrón geográfico que ya había marcado la elección de 2021, cuando Castillo construyó su victoria precisamente en esas mismas regiones.

Detrás de los tres primeros, la contienda también fue disputada. Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, terminó cuarto con 1.837.517 votos (10,97%), seguido por Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, con 1.698.903 sufragios (10,14%). Ambos candidatos estuvieron en la pelea por el segundo lugar durante las primeras horas del escrutinio, pero fueron perdiendo terreno a medida que avanzaba el cómputo.

PUBLICIDAD

Imagen Ilustrativa de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y de fondo el mapa del Perú
Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación del voto fue una de las notas dominantes de esta primera vuelta. Los 36 candidatos en competencia se repartieron un electorado profundamente dividido: los cinco primeros lugares sumaron apenas el 61,2% de los votos válidos. Carlos Álvarez, de País para Todos, obtuvo el sexto lugar con 1.326.717 votos (7,92%), y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, el séptimo con 1.221.272 (7,29%).

El rechazo al conjunto de la oferta política también quedó registrado en los números finales. Los votos en blanco sumaron 2.372.896, equivalentes al 11,77% de los votos emitidos, mientras que los votos nulos alcanzaron 1.045.425 (5,18%). Del total de 20.167.745 sufragios emitidos, los votos válidos fueron 16.749.424.

lima 19 de julio del 2021.Conferencia de prensa Keiko Fujimori
lima 19 de julio del 2021.Conferencia de prensa Keiko Fujimori

Fujimori llega a esta segunda vuelta tras haber perdido las tres anteriores en las que participó —2011, 2016 y 2021—, lo que la convierte en la única candidata peruana en disputar cuatro finales presidenciales de forma consecutiva. Sánchez, por su parte, encarna la continuidad política del castillismo, un sector que en 2021 llevó a Castillo a la presidencia con el 50,13% de los votos en el balotaje frente a la propia Fujimori.

La segunda vuelta está programada para el 7 de junio.

Proclamación para el domingo

Con el procesamiento de las actas al 100%, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE confirmaron que la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta se realizará este domingo 17 de mayo. Esta fecha representa un ligero retraso debido a que los organismos electorales debieron gestionar más de 68,000 actas observadas, una carga procesal que duplicó la de los comicios de 2021. Las autoridades destacaron que se realizaron más de 2,300 audiencias públicas para garantizar la transparencia del escrutinio electoral.

JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales. JNE YouTube

Las cifras finales ratifican a Keiko Fujimori en el primer lugar con un 17,17% de los votos válidos. La disputa por el segundo cupo terminó a favor de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien obtuvo un 12,03% y logró superar a Rafael López Aliaga por un margen de más de 20 mil sufragios. Pese a que la tendencia es irreversible, el candidato de Renovación Popular ha cuestionado el proceso y solicitado una auditoría internacional, lo que añade tensión política a la espera del anuncio oficial.

Un aspecto crítico de este cronograma es que la proclamación oficial es el paso legal indispensable para habilitar las siguientes tareas logísticas. Solo una vez que se oficialicen los resultados, la ONPE podrá iniciar la prueba de color y proceder con la impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta electoral. El objetivo es que todo el material esté listo sin contratiempos, asegurando que la distribución de las ánforas y el sufragio definitivo se ejecuten dentro de los plazos establecidos por ley.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Segunda vuelta electoralKeiko FujimoriRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

De ministro de Castillo a candidato presidencial: Roberto Sánchez, el izquierdista que disputará el balotaje con Keiko Fujimori

El candidato de Juntos por el Perú, disputará el balotaje del 7 de junio tras superar a Rafael López Aliaga por apenas 21 mil votos. Psicólogo nacido en Huaral, exministro de Turismo de Pedro Castillo y defensor de una Asamblea Constituyente, su perfil divide al electorado peruano

De ministro de Castillo a candidato presidencial: Roberto Sánchez, el izquierdista que disputará el balotaje con Keiko Fujimori

Lo que le espera al Perú en la campaña de segunda vuelta: alianzas cruzadas, el factor Pedro Castillo y el antivoto

A tres semanas del sufragio del 7 de junio, ambos candidatos negocian alianzas a contrarreloj, mientras el fantasma de Pedro Castillo y un antivoto de hasta el 17% condicionan el resultado final

Lo que le espera al Perú en la campaña de segunda vuelta: alianzas cruzadas, el factor Pedro Castillo y el antivoto

Resultados ONPE al 100% EN VIVO: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Luego de un mes concluyó el conteo de la ONPE al 100%. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron los mayores respaldos en la primera vuelta según el conteo oficial de la ONPE. El JNE confirmó que proclamará oficialmente a los candidatos que avanzan a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo

Resultados ONPE al 100% EN VIVO: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Receta de Pie de Fresas

Atrevéte a saborear un exquisito Pie de Fresas de la gastronomía peruana

Receta de Pie de Fresas

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Sechura

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Sechura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

De ministro de Castillo a candidato presidencial: Roberto Sánchez, el izquierdista que disputará el balotaje con Keiko Fujimori

De ministro de Castillo a candidato presidencial: Roberto Sánchez, el izquierdista que disputará el balotaje con Keiko Fujimori

Lo que le espera al Perú en la campaña de segunda vuelta: alianzas cruzadas, el factor Pedro Castillo y el antivoto

Resultados ONPE al 100% EN VIVO: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Suspenden las elecciones en San Marcos: Posibilidad de que Jeri Ramón busque reelegirse sigue latente

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella responde a sus detractores y recuerda los sacrificios detrás de su carrera en México: “No saben lo que yo he pasado”

Nicola Porcella responde a sus detractores y recuerda los sacrificios detrás de su carrera en México: “No saben lo que yo he pasado”

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

DEPORTES

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026