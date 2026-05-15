Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial: ONPE llegó al 100% del conteo electoral

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,18% de los sufragios válidos, según el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata de Fuerza Popular disputará la segunda vuelta del 7 de junio frente a Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien se impuso en un ajustado conteo que mantuvo en vilo al país durante días.

Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,03% de los votos válidos, y superó por un margen estrecho a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con 1.993.904 votos (11,90%). La diferencia entre ambos fue de apenas 21.210 votos, una brecha que se fue definiendo a medida que el organismo electoral procesó las actas de las zonas altoandinas y rurales del sur del país, donde Sánchez concentró buena parte de su respaldo.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, avanzan a la segunda vuelta en Perú, según los resultados casi concluidos de la ONPE y la alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace de la carrera por el segundo puesto tardó días en resolverse. Con los primeros cómputos, López Aliaga llegó a superar el 14% y encabezó la disputa por el segundo lugar, pero la incorporación progresiva de actas del interior del país revirtió esa tendencia. Sánchez pasó del 8,5% en los retornos iniciales a más del 12% al final del conteo, una remontada que confirmó el patrón geográfico que ya había marcado la elección de 2021, cuando Castillo construyó su victoria precisamente en esas mismas regiones.

Detrás de los tres primeros, la contienda también fue disputada. Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, terminó cuarto con 1.837.517 votos (10,97%), seguido por Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, con 1.698.903 sufragios (10,14%). Ambos candidatos estuvieron en la pelea por el segundo lugar durante las primeras horas del escrutinio, pero fueron perdiendo terreno a medida que avanzaba el cómputo.

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Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación del voto fue una de las notas dominantes de esta primera vuelta. Los 36 candidatos en competencia se repartieron un electorado profundamente dividido: los cinco primeros lugares sumaron apenas el 61,2% de los votos válidos. Carlos Álvarez, de País para Todos, obtuvo el sexto lugar con 1.326.717 votos (7,92%), y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, el séptimo con 1.221.272 (7,29%).

El rechazo al conjunto de la oferta política también quedó registrado en los números finales. Los votos en blanco sumaron 2.372.896, equivalentes al 11,77% de los votos emitidos, mientras que los votos nulos alcanzaron 1.045.425 (5,18%). Del total de 20.167.745 sufragios emitidos, los votos válidos fueron 16.749.424.

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lima 19 de julio del 2021.Conferencia de prensa Keiko Fujimori

Fujimori llega a esta segunda vuelta tras haber perdido las tres anteriores en las que participó —2011, 2016 y 2021—, lo que la convierte en la única candidata peruana en disputar cuatro finales presidenciales de forma consecutiva. Sánchez, por su parte, encarna la continuidad política del castillismo, un sector que en 2021 llevó a Castillo a la presidencia con el 50,13% de los votos en el balotaje frente a la propia Fujimori.

La segunda vuelta está programada para el 7 de junio.

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Proclamación para el domingo

Con el procesamiento de las actas al 100%, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE confirmaron que la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta se realizará este domingo 17 de mayo. Esta fecha representa un ligero retraso debido a que los organismos electorales debieron gestionar más de 68,000 actas observadas, una carga procesal que duplicó la de los comicios de 2021. Las autoridades destacaron que se realizaron más de 2,300 audiencias públicas para garantizar la transparencia del escrutinio electoral.

JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales. JNE YouTube

Las cifras finales ratifican a Keiko Fujimori en el primer lugar con un 17,17% de los votos válidos. La disputa por el segundo cupo terminó a favor de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien obtuvo un 12,03% y logró superar a Rafael López Aliaga por un margen de más de 20 mil sufragios. Pese a que la tendencia es irreversible, el candidato de Renovación Popular ha cuestionado el proceso y solicitado una auditoría internacional, lo que añade tensión política a la espera del anuncio oficial.

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Un aspecto crítico de este cronograma es que la proclamación oficial es el paso legal indispensable para habilitar las siguientes tareas logísticas. Solo una vez que se oficialicen los resultados, la ONPE podrá iniciar la prueba de color y proceder con la impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta electoral. El objetivo es que todo el material esté listo sin contratiempos, asegurando que la distribución de las ánforas y el sufragio definitivo se ejecuten dentro de los plazos establecidos por ley.