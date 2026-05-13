Campaña veterinaria para este sábado 16 de mayo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La inscripción presencial comenzará una hora antes del inicio y las autoridades recomiendan acudir temprano debido a la alta demanda y la posibilidad de largas filas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de San Isidro organizará este sábado 16 de mayo una campaña veterinaria gratuita en el parque Juan Bautista Berninzoni, entre las 9:00 y las 13:00 horas con el objetivo de garantizar el bienestar de perros y gatos del sector.

La iniciativa ofrecerá diversos servicios sin costo para quienes asistan con sus mascotas. La inscripción se realizará de manera presencial, una hora antes del inicio de la campaña, en el mismo parque. Las autoridades municipales recomiendan acudir con suficiente tiempo, ya que este tipo de actividades suele atraer a una gran cantidad de participantes y las filas pueden extenderse.

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El evento busca acercar la atención veterinaria a la comunidad, promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades comunes en animales domésticos. La municipalidad recuerda a los propietarios que los perros de gran tamaño deben ingresar con bozal y correa, como medida de seguridad tanto para los asistentes como para el personal de atención.

Los servicios disponibles incluyen vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, corte de uñas y limpieza de oídos, todos ofrecidos sin costo - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios:

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Vacunación antirrábica: Aplicación de la dosis anual para prevenir la rabia en perros y gatos, una enfermedad viral que puede transmitirse a humanos.

Desparasitación interna: Administración de medicamentos para eliminar parásitos intestinales y proteger la salud general de los animales.

Desparasitación externa (antipulgas spray): Uso de un producto específico para combatir pulgas y otros parásitos que afectan la piel y el pelaje.

Corte de uñas: Servicio de recorte para evitar lesiones o incomodidades por el crecimiento excesivo de las uñas.

Limpieza de oídos: Revisión y limpieza del canal auditivo para prevenir infecciones y mantener la higiene auricular.

Todas las atenciones serán brindadas por personal profesional especializado en salud animal, que evaluará a cada mascota antes de proceder con los tratamientos correspondientes. Los organizadores enfatizan la importancia de contar con el carné de vacunación de la mascota, si se dispone del documento, para actualizar los registros veterinarios.

La atención estará a cargo de profesionales en salud animal, quienes evaluarán a cada mascota antes de aplicar los procedimientos y tratamientos - Créditos: Magnific.

En cada edición, la respuesta vecinal confirma la demanda de servicios veterinarios gratuitos y la necesidad de acciones preventivas en la comunidad.

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El acceso a la campaña es completamente gratuito y está dirigido a todos los residentes del distrito que deseen proteger la salud de sus animales de compañía. Las autoridades municipales reiteran la importancia de la puntualidad y la paciencia, ya que la alta concurrencia puede generar demoras en la atención.

Beneficios de la desparasitación

Prevención de enfermedades: Elimina parásitos internos y externos que pueden causar cuadros clínicos graves en perros y gatos, como diarreas, vómitos, anemia o pérdida de peso.

Mejora la salud general: Reduce el riesgo de infecciones y fortalece el sistema inmunológico de las mascotas, lo que se traduce en una mayor vitalidad y bienestar.

Protección para la familia: Disminuye la probabilidad de transmisión de parásitos a los integrantes del hogar, especialmente niños y personas vulnerables, ya que algunos parásitos son zoonóticos.

Crecimiento y desarrollo óptimos: Favorece el correcto desarrollo de cachorros y animales jóvenes, al garantizar la absorción adecuada de nutrientes esenciales.

Control de plagas en el entorno: Al eliminar pulgas, garrapatas y otros parásitos externos, contribuye a mantener un ambiente doméstico más limpio y seguro.

Mejora el aspecto físico: Promueve un pelaje sano y brillante, así como una piel libre de irritaciones o lesiones asociadas a infestaciones parasitarias.