Domingo 7 de junio, segunda vuelta electoral en Perú: Lo que debes saber del balotaje que definirá al próximo presidente

Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tres semanas del balotaje que decidirá el futuro político de Perú, el país se prepara para la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, una jornada que pondrá frente a frente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El proceso se da en un contexto de profunda polarización y desconfianza ciudadana, tras una primera vuelta que reconfiguró completamente el escenario político.

Con el 100% de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó a Fujimori como la candidata más votada, con 17,18%, seguida por Sánchez, quien obtuvo12,03%. La diferencia entre Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga fue de apenas 21.210 votos, lo que mantuvo al país en vilo durante casi una semana y alimentó denuncias de fraude desde sectores de Renovación Popular.

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El balotaje del 7 de junio será el escenario donde Perú elige entre dos proyectos políticos antagónicos: Fujimori, representante de Fuerza Popular, propone un retorno al orden institucional y la seguridad, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, plantea una agenda de reivindicación social, reforma agraria y, como eje controversial, la promesa de indultar al expresidente Pedro Castillo.

El mapa electoral tras la primera vuelta

El resultado de la primera vuelta, celebrada el 12 y 13 de abril, sorprendió a analistas y partidos políticos. Inicialmente, López Aliaga parecía seguro en la segunda posición gracias al voto urbano, pero el ingreso de actas rurales de regiones como Cajamarca, Huancavelica, Amazonas, Apurímac y Huánuco permitió un ascenso sostenido de Sánchez. Este fenómeno replicó el patrón observado en 2021, cuando el voto rural definió la elección a último momento.

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La fragmentación fue extrema: 35 partidos compitieron y los cuatro principales candidatos que quedaron fuera del balotaje —Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Jorge Nieto y López Aliaga— sumaron más del 40% de los sufragios. Este dato convierte a la transferencia de votos en la variable central del balotaje.

El analista político José Carlos Requena destacó que “difícilmente alguno de los finalistas supera el 30% del voto válido”, por lo que la construcción de alianzas resulta imprescindible desde el inicio mismo de la segunda vuelta.

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Una ilustración editorial en acuarela representa el proceso electoral en Perú, con el mapa del país, una urna de la ONPE y la figura presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones que decidirán la elección

El peso electoral de Lima y el Callao será determinante: Lima concentra 8,66 millones de electores, mientras que el Callao suma 860.000. En ambas jurisdicciones, Rafael López Aliaga lideró en la primera vuelta, pero ya anunció su respaldo público a Fujimori para el balotaje. Sin embargo, los analistas advierten que la transferencia automática de votos no está garantizada.

Fujimori dominó en la costa norte y Amazonía, con picos de 34,13% en Tumbes y 29,68% en Ucayali, mientras que Sánchez logró sus mejores resultados en el eje andino: 43,43% en Huancavelica, 41,62% en Cajamarca y 40,98% en Apurímac. El rechazo hacia Fujimori en regiones del sur andino, como Puno y Cusco, es muy alto: en Puno apenas obtuvo el 3,90% de los votos.

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Arequipa, la segunda ciudad más poblada, fue ganada por Jorge Nieto, lo que convierte a sus 1,2 millones de electores en un bloque impredecible. Áncash presenta un escenario similar, con una fragmentación que deja abierta la disputa entre ambos finalistas.

La experiencia reciente es un referente: en 2021, Pedro Castillo derrotó a Fujimori por 44.058 votos gracias al respaldo del sur andino. En 2026, Sánchez busca reeditar esa coalición territorial, reforzando su vínculo con figuras cercanas al expresidente y prometiendo, incluso, su indulto.

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Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuestas y estrategias de ambos candidatos

Fujimori centra su discurso en la seguridad y el refuerzo institucional: plantea controles de frontera, recuperación del control en cárceles, “rastrillajes” militares y la reintroducción de “jueces sin rostro”. Ha abierto la puerta a un eventual retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sánchez, por su parte, apuesta por una iconografía castillista: se presentó a caballo en Bambamarca, acompañado por la cuñada y el hermano de Pedro Castillo, y prometió un indulto para el expresidente. Promueve alianzas con partidos de izquierda y explora convergencias con figuras como Ricardo Belmont y Jorge Nieto.

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Ambos candidatos buscan sumar apoyos: Fujimori dialoga con sectores del Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, mientras que Sánchez suma respaldos de Nuevo Perú, Unidad Popular y otros movimientos progresistas.

La contienda electoral en Perú llega a su siguiente fase. Descubre los resultados oficiales que posicionan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la presidencia, y la ajustada diferencia que dejó fuera a Rafael López Aliaga.

Desafíos inmediatos: economía, inseguridad y gobernabilidad

El próximo presidente asumirá el cargo en un contexto de alta incertidumbre y escepticismo. El politólogo Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, advierte que “el primer gran reto será enfrentar el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana”, problemas para los cuales “no ha habido absolutamente nada” de prevención en la campaña.

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El economista Rodolfo Grela, CEO de Regum Capital, señala que la volatilidad electoral impulsa la preferencia por activos en dólares y oro, y que “la incertidumbre puede afectar la confianza de los inversionistas y forzar ajustes en el mercado cambiario y de capitales”. Aunque Perú mantiene indicadores de estabilidad, una crisis de gobernabilidad podría acelerar la depreciación del sol peruano.

La legitimidad del futuro presidente dependerá de su capacidad para gestionar crisis y articular consensos. La fragmentación parlamentaria —que deja a más del 70% del electorado representado por fuerzas eliminadas— obliga a negociar desde el primer día.

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Miembros de mesa serán los mismos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que los miembros de mesa serán los mismos sorteados para la primera vuelta, conforme al artículo 64° de la Ley Orgánica de Elecciones. La jornada de votación se desarrollará de 07:00 a 17:00 horas en todo el país. El padrón electoral suma aproximadamente 27 millones de peruanos, que también elegirán vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Multas por no votar

El voto es obligatorio y las multas por no sufragar varían de S/ 27,50 a S/ 110, según el nivel de pobreza del distrito. Para miembros de mesa que no cumplan su función, la sanción es de S/ 275. El pago puede realizarse en el portal pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o en oficinas del JNE.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Votar con DNI vencido

De manera excepcional, el Reniec permitirá votar con DNI vencido o con el DNI amarillo (para quienes acaban de cumplir 18 años), siempre que el documento sea legible y permita identificar al elector. No se admitirán tickets ni comprobantes de trámite. En caso de robo o extravío, es necesario presentar denuncia policial y solicitar dispensa de multa ante el JNE.

Las autoridades recomiendan verificar el estado del DNI y consultar la ubicación del local de votación en los portales digitales de la ONPE y el Reniec. Los adultos mayores de 60 años pueden votar con DNI de vigencia permanente y tienen acceso a la renovación gratuita del documento.

ONPE: así puedes consultar tu local de votación incluso con DNI vencido. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Qué está en juego en el balotaje de 2026

El domingo 7 de junio, Perú definirá en las urnas entre dos visiones de país, con un electorado dividido entre el rechazo, la desconfianza y la demanda de respuestas concretas frente a la crisis institucional, la inseguridad y la economía. El resultado dependerá, en gran medida, de la capacidad de ambos candidatos para captar a los indecisos, negociar alianzas y gestionar la transición más compleja de la última década.