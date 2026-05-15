A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Caín Fara se mantendrá entre los titulares en el duelo contra Atlético Grau. - Crédito: Universitario

A mal paso darle prisa. Bajo ese lema entrará Universitario al campo del Monumental para sostener un duro duelo contra Atlético Grau. Lo mejor para el tricampeón nacional será ganar, porque así despejará dudas alrededor de la dinámica del plantel y difuminará cualquier nube negra.

La programación de la Liga Profesional de Fútbol ha establecido que el duelo se desarrolle este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas locales. La señal de transmisión encargada será L1MAX. De igual manera, Infobae Perú realizará una cobertura digital mediante un minuto a minuto.

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Universitario de Deportes enfrenta un momento decisivo al medirse con Atlético Grau, en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ buscan dejar atrás una racha de malos resultados que lo alejaron de la pelea en el Torneo Apertura 2026. El empate sin goles frente a Sport Boys, marcado por la expulsión temprana de José Carabalí, agravó la situación.

Además, la derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores complicó su futuro internacional. Para revertir este escenario, la directiva decidió apostar por Héctor Cúper como nuevo entrenador. La llegada del técnico argentino se percibe como una oportunidad para que Universitario recupere protagonismo en todos los frentes.

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Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.

Entretanto, un nuevo revés golpeó a Atlético Grau, que perdió 2-1 frente a Cienciano, en la ciudad de Sullana, tras un gol de Alejandro Hohberg en los minutos finales. Esta caída agudiza el difícil presente del conjunto piurano, incapaz de sumar puntos fundamentales y alejado de la regularidad.

El equipo de Gerardo Ameli permanece en el último lugar de la tabla, bajo la amenaza constante del descenso. En este contexto, el plantel norteño se prepara para visitar el Monumental con la urgencia de lograr una victoria que permita cambiar el rumbo de una campaña marcada por la adversidad y la presión.

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A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026

El lance se llevará a cabo este viernes 14 de mayo desde las 20:00 horas de Perú, según la programación oficial de la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. El escenario encargado de albergar la atractiva contienda será el estadio Monumental, cuyo máximo aforo es de 80 mil espectadores.

Dónde ver Universitario vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026

La transmisión del partido estará disponible en L1MAX, canal accesible mediante servicios de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win, según la programación contratada. Además, quienes tengan suscripción activa podrán ver el encuentro en la plataforma digital de L1 Play desde móviles, tablets y computadoras.

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Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral directamente desde el Estadio Monumental de Ate. En nuestro sitio web se encontrará la previa, el minuto a minuto, jugadas destacadas, goles, incidencias y el resultado final de este esperado enfrentamiento para todos los seguidores. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Universitario vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores, Lisandro Alzugaray.

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- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Elsar Rodas, José Ataupillco, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez; Adrián de la Cruz; Aldair Vasquez, Christian Neira, Rafael Guarderas, Paulo de la Cruz; Raúl Ruidíaz.