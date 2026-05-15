Perú

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en once regiones cada uno: ¿cómo se distribuyeron los votos en las elecciones del Perú?

Con el 100 % de las actas procesadas ya se conoce que los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasaron a la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

Más de un mes después de dos jornadas de votación (12 y 13 de abril) en las elecciones generales 2026, que además incluyó acusaciones de un supuesto “fraude electoral”, sumadas a la renuncia del ahora exjefe de la ONPE, Piero Corvetto; e investigaciones en la Fiscalía, finalmente se conoce quiénes serán los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfrentarán durante las semanas previas al día de la elección para definir cuál de ellos será electo como el próximo presidente del Perú luego de un periodo de cinco años en el que el país tuvo a cuatro mandatarios.

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¿Cuándo será la segunda vuelta?

El cronograma electoral establece que la segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán al próximo presidente para el período 2026-2031.

Este mecanismo se activa cuando ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, situación que se confirmó desde la misma noche del 12 de abril.

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¿Cómo votaron las regiones a nivel nacional?

Amazonas - 1,278 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 59,302 (36.253 %)
  • Keiko Fujimori - 28,403 (17.363 %)
  • Ricardo Belmont - 17,400 (10.367 %)
  • Alfonso López Chau - 9,775 (5.976 %)

Áncash - 3,472 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 97,743 (17.987 %)
  • Roberto Sánchez - 81,477 (14.994 %)
  • Ricardo Belmont - 54,641 (10.055 %)
  • Carlos Álvarez - 53,989 (9.935 %)

Apurímac - 1.317 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 82,531 (41.039 %)
  • Ricardo Belmont - 28,388 (14.116 %)
  • Alfonso López Chau - 21,643 (10.762 %)
  • Keiko Fujimori - 13,861 (6.893 %)

Arequipa - 4,275 actas (Al 100 %):

  • Jorge Nieto - 164,086 (18.642 %)
  • Ricardo Belmont - 96,079 (10.916 %)
  • Rafael López Aliaga - 93,233 (10.592 %)
  • Roberto Sánchez - 88,766 (10.085 %)

Ayacucho - 1,900 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 89,314 (31.409 %)
  • Ricardo Belmont - 41,070 (14.443 %)
  • Alfonso López Chau - 41,010 (14.422 %)
  • Keiko Fujimori - 23,058 (8.109 %)

Cajamarca - 4,240 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 268,961 (41.691 %)
  • Keiko Fujimori - 89,279 (13.839 %)
  • Ricardo Belmont - 70,873 (10.986 %)
  • Jorge Nieto - 29,660 (4.598 %)

Callao - 2,898 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 119,476 (20.678 %)
  • Rafael López Aliaga - 86,785 (15.020 %)
  • Jorge Nieto - 86,599 (14.988 %)
  • Carlos Álvarez - 69,984 (12.113 %)

Cusco - 3,983 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 158,426 (22.832 %)
  • Ricardo Belmont - 109,331 (15.757 %)
  • Alfonso López Chau - 102,237 (14.734 %)
  • Jorge Nieto - 61,621 (8.881 %)
Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)
Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)

Huancavelica - 1,273 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 75,063 (43.372 %)
  • Ricardo Belmont - 23,433 (13.540 %)
  • Alfonso López Chau - 15,996 (9.243 %)
  • Keiko Fujimori - 12,238 (7.071 %)

Huánuco - 2,341 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 102,366 (29.851 %)
  • Keiko Fujimori - 52,987 (15.452 %)
  • Ricardo Belmont - 48,360 (14.102 %)
  • Rafael López Aliaga - 20,181 (5.885 %)

Ica - 2,443 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 98,055 (20.320 %)
  • Carlos Álvarez - 55,933 (11.591 %)
  • Ricardo Belmont - 51,521 (10.677 %)
  • Jorge Nieto - 47,602 (9.865 %)

Junín - 3,691 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 108,631 (17.085 %)
  • Roberto Sánchez - 78,227 (12.303 %)
  • Ricardo Belmont - 70,985 (11.164 %)
  • Alfonso López Chau - 69,940 (11.000 %)

La Libertad - 5,302 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 188,993 (20.250 %)
  • Jorge Nieto - 91,566 (9.811 %)
  • Roberto Sánchez - 88,291 (9.460 %)
  • Rosario Fernández Bazán - 83,571 (8.954 %)

Lambayeque - 3,590 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 176,103 (26.394 %)
  • Roberto Sánchez - 71,644 (10.738 %)
  • Jorge Nieto - 68,907 (10.328 %)
  • Carlos Álvarez - 61,658 (9.241 %)

Lima - 29,247 actas (Al 100 %):

  • Rafael López Aliaga - 1′211,672 (19.910 %)
  • Keiko Fujimori - 1′089,534 (17.903 %)
  • Jorge Nieto - 918,765 (15.097 %)
  • Ricardo Belmont - 555,669 (9.131 %)
FOTO DE ARCHIVO: La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori ofrece una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa, en Lima, Perú,15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca/
FOTO DE ARCHIVO: La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori ofrece una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa, en Lima, Perú,15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca/

Loreto - 2,697 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 96,815 (28.338 %)
  • Carlos Álvarez - 40,444 (11.838 %)
  • Roberto Sánchez - 33,655 (9.851 %)
  • César Acuña - 23,899 (6.995 %)

Madre de Dios - 507 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 18,948 (23.436 %)
  • Ricardo Belmont - 11,789 (14.581 %)
  • Keiko Fujimori - 10,948 (13.541 %)
  • Alfonso López Chau - 6,506 (8.047 %)

Moquegua - 578 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 14,718 (12.905 %)
  • Ricardo Belmont - 13,900 (12.188 %)
  • Alfonso López Chau - 11,986 (10.510 %)
  • Jorge Nieto - 11,907 (10.441 %)

Pasco - 802 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 21,842 (18.853 %)
  • Roberto Sánchez - 21,606 (18.649 %)
  • Ricardo Belmont - 13,855 (11.959 %)
  • Alfonso López Chau - 10,281 (8.874 %)

Piura - 5,281 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 246,696 (28.015 %)
  • Roberto Sánchez - 100,908 (11.459 %)
  • Carlos Álvarez - 93,588 (10.628 %)
  • Jorge Nieto - 77,122 (8.758 %)

Puno - 3,397 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 162,460 (24.959 %)
  • Ricardo Belmont - 115.259 (17.707 %)
  • Alfonso López Chau - 73,801 (11.338 %)
  • Yonhy Lescano - 72,074 (11.073 %)

San Martín - 2,534 actas (Al 100 %):

  • Roberto Sánchez - 93,288 (23.917 %)
  • Keiko Fujimori - 90,655 (23.242 %)
  • Ricardo Belmont - 44,306 (11.359 %)
  • Rafael López Aliaga - 22,894 (5.869 %)
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

Tacna - 1,041 actas (Al 100 %):

  1. Ricardo Belmont - 32,316 (14.632 %)
  2. Roberto Sánchez - 26,302 (11.909 %)
  3. Jorge Nieto - 25,263 (11.439 %)
  4. Alfonso López Chau - 21,938 (9.933 %)

Tumbes - 632 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 37,850 (34.136 %)
  • Carlos Álvarez - 16,426 (14.814 %)
  • Roberto Sánchez - 7,748 (6.988 %)
  • Rafael López Aliaga - 6,556 (5.913 %)

Ucayali - 1,564 actas (Al 100 %):

  • Keiko Fujimori - 66,994 (29.684 %)
  • Roberto Sánchez - 29,038 (12.866 %)
  • Carlos Álvarez - 23,429 (10.381 %)
  • Ricardo Belmont - 19,083 (8.455 %)

Piura fue el último en cerrar

Solo dos actas estaban pendientes esta mañana para llegar al 100% de los resultados electorales. La demora se produjo en el distrito piurano de Querecotillo separan al Perú de la confirmación oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mapa dividido

Infografía del mapa electoral de Perú, mostrando las 25 regiones coloreadas según los resultados electorales y los candidatos ganadores en cada zona.
El mapa electoral de Perú revela un país dividido entre Fujimori y Sánchez Palomino con 11 regiones cada uno, y otros candidatos ganando en zonas específicas tras consolidar el 100% de los votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las 25 regiones del país y el voto en el extranjero prácticamente consolidados, el mapa electoral muestra un Perú dividido entre dos fuerzas. Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se impuso en once regiones: Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali. Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, ganó en once: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín. En tanto, Rafael López Aliaga ganó en el extranjero y en Lima, Jorge Nieto en Arequipa, y Ricardo Belmont en Tacna.

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