Perú

Resultados ONPE 100%: solo faltan dos actas para confirmar la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el escrutinio en las 24 regiones del país y en el voto en el extranjero, con excepción de dos actas pendientes

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Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Solo dos actas pendientes en el distrito piurano de Querecotillo separan al Perú de la confirmación oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con las 24 regiones del país y el voto en el extranjero prácticamente consolidados, el mapa electoral muestra un Perú dividido entre dos fuerzas. Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se impuso en diez regiones: Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes y Ucayali. Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, ganó en once: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.

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Sala de conteo con largas mesas llenas de pilas de documentos, sobres, laptops y urnas transparentes con el logo de ONPE. Al fondo, banderas peruanas y carteles institucionales.
Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de esa disputa bipolar, tres distritos electorales quedaron en manos de otros candidatos. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se impuso en Lima y en el voto emitido desde el exterior. Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, ganó en Arequipa. Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, se llevó Tacna.

La única región que aún no alcanzó el 100% del escrutinio es Piura, detenida al 99.962% por la falta de dos actas del distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana. Los resultados parciales en esa región muestran una ventaja amplia de Fujimori, con el 28.007% de los votos y 246,519 sufragios, frente al 11.462% de Sánchez Palomino, que acumula 100,891 votos. Más atrás aparecen Carlos Álvarez, del Partido País para Todos, con el 10.628% (93,544 votos); Nieto Montesinos, con el 8.760% (77,103 votos); Belmont Cassinelli, con el 7.420% (65,306 votos); y López Aliaga, con el 6.679% (58,788 votos).

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Ilustración en acuarela de un mapa de Perú, una urna de votación ONPE, una silueta con banda presidencial y dos figuras sonrientes en primer plano.
Ilustración de acuarela que representa el mapa de Perú, una urna de la ONPE, una silueta presidencial y dos figuras sonrientes, simbolizando el contexto de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proclamación oficial no llegará hoy viernes 15 de mayo, como se indicó inicialmente. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció el jueves 14 de mayo que los resultados de la primera vuelta se proclamarán el domingo 17 de mayo en una conferencia pública. “En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana”, afirmó Burneo en la sede del organismo electoral.

Una vez proclamados los resultados, el JNE comunicará a la ONPE que el proceso quedó habilitado para la prueba de color e impresión del material electoral destinado a la segunda vuelta presidencial.

Ilustración en acuarela de un mapa de Perú con fronteras, una urna electoral de la ONPE y una silueta presidencial con banda bicolor.
Una ilustración editorial en acuarela representa el proceso electoral en Perú, con el mapa del país, una urna de la ONPE y la figura presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha clave

El JNE precisó que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) aún realizan proclamaciones descentralizadas del proceso presidencial, las que concluirán el sábado 16 de mayo. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que los JEE procesaron 68,000 actas observadas, el doble de las registradas en las elecciones generales de 2021, y que se desarrollaron 1,300 audiencias de recuento de votos, transmitidas públicamente por el organismo. Burneo resaltó que esta fue la primera vez en la historia del país en que se aplicó ese mecanismo de recuento de forma pública y permanente.

El domingo 17 de mayo también se anunciará la conformación del Comité de Expertos que revisará y propondrá mejoras al proceso electoral, según adelantó el titular del JNE. No se dio mayores detalles de la anunciada auditoría del proceso electoral de la primera vuelta que generó tanta controversia.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se prepara para proclamar los resultados de la primera vuelta electoral este domingo 17 de mayo. Las proyecciones indican que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarían pasando a la segunda vuelta, con Rafael López Aliaga muy cerca en tercer lugar. La ONPE avanza en el conteo y la preparación del material electoral.

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