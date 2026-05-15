Perú

El Niño costero provoca alza histórica de temperaturas en el Perú, según Senamhi

La directora del Senamhi, Grinia Ávalos, destaca que La Molina ha alcanzado 30 °C, una temperatura atípica para la temporada y vinculada directamente al fenómeno

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Aunque las anomalías térmicas alcanzan picos altos, el fenómeno aún no se considera de intensidad moderada según los promedios del Enfen (Créditos: Canal N)

Las temperaturas en la costa norte del Perú han experimentado un aumento inusual de entre dos y cinco grados centígrados por encima de los valores habituales, según la directora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos.

La especialista precisó que, en la última semana, la zona norte de Lima presentó incrementos de hasta cinco o seis grados respecto a los promedios estacionales, lo que calificó como un fenómeno extraordinario.

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“Las temperaturas que se han registrado en La Molina, de aproximadamente 30 grados, son absolutamente inusuales y solo se presentan cuando estamos frente a un Niño costero”, subrayó Ávalos en diálogo con Canal N.

El evento conocido como Niño costero ha mostrado particular intensidad en las últimas jornadas, pero, de acuerdo con la evaluación del Senamhi, aún se considera de condición débil debido a la variabilidad de las anomalías térmicas.

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Lima presenta amaneceres con temperaturas que exceden por cinco o seis grados los valores normales para esta época del año - Créditos: Andina.
Lima presenta amaneceres con temperaturas que exceden por cinco o seis grados los valores normales para esta época del año - Créditos: Andina.

Aunque se han reportado picos de hasta cinco grados por encima de lo normal en cortos periodos, la tendencia promedio —que es la que utiliza el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen)— no ha superado el umbral para ser clasificada como moderada.

La situación actual, según el Senamhi, se caracteriza por máximas y mínimas superiores al promedio en diversas regiones costeras. En Lima, las temperaturas al amanecer han alcanzado 21 °C o 22 °C, mientras que lo habitual para la época oscila entre 16 °C y 17 °C.

En el norte del país, Tumbes ha registrado valores cercanos a los 31 °C, cuando el promedio histórico para la temporada se sitúa en torno a los 27 °C o 28 °C. “Todo esto ocurre porque tenemos un Niño costero”, afirmó la directora de la entidad.

El Niño costero ha provocado aumentos inusuales de entre dos y seis grados en la costa norte del Perú, impactando especialmente a Lima y Tumbes - Créditos: Andina.
El Niño costero ha provocado aumentos inusuales de entre dos y seis grados en la costa norte del Perú, impactando especialmente a Lima y Tumbes - Créditos: Andina.

La entidad recomienda a la población y a las autoridades locales mantenerse informados y adoptar medidas preventivas ante la continuidad de este fenómeno climático, el cual influye de manera significativa en el régimen térmico y las condiciones meteorológicas de la región.

La presencia del Niño costero ha generado un escenario atípico en las ciudades costeras, con efectos directos en la agricultura, la pesca y la salud pública. Las temperaturas elevadas incrementan la evaporación y pueden alterar los ciclos de cultivo, además de favorecer la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Las autoridades mantienen un monitoreo constante y no descartan ajustes en los pronósticos si las condiciones del océano Pacífico se modifican en las próximas semanas.

Funciones del Senamhi

  • Emite pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas y avisos sobre fenómenos hidrometeorológicos extremos.
  • Proporciona información técnica y científica sobre el clima y los recursos hídricos a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía.
  • Realiza estudios y evaluaciones para prevenir riesgos asociados a lluvias, inundaciones, sequías y olas de calor.
  • Desarrolla investigaciones sobre cambio climático y sus efectos en los ecosistemas peruanos.
  • Participa en la gestión de emergencias, colaborando con otras instituciones en la toma de decisiones.
  • Capacita a autoridades locales y sectores productivos sobre el uso de la información meteorológica.
  • Mantiene una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas para recopilar y procesar datos en tiempo real.
  • Contribuye a la planificación territorial y a la gestión sostenible de los recursos naturales del Perú.

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