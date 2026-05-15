Perú Deportes

Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en la competencia

Tras el sorteo del torneo nacional, el equipo de Pablo Guede conoció a sus rivales. Entérate el camino de los ‘íntimos’ en busca del premio económico y los puntos adicionales para la Liga 1 2027

Guardar
Google icon
Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026
Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026

El calendario 2026 trae para Alianza Lima un desafío adicional al habitual objetivo de pelear por el título de la Liga 1. El club afrontará la Copa de la Liga Peruana 2026, un certamen de reciente creación cuya primera etapa coincidirá con la disputa del Mundial.

El equipo de Pablo Guede conoció a sus rivales tras el sorteo que se realizó el pasado jueves 14 de mayo. La competición ofrece incentivos significativos para los participantes. El club que logre el título será recompensado no solo con una bonificación económica relevante, destinada a fortalecer el presupuesto institucional, sino también con un premio deportivo clave: sumará dos puntos extra en la tabla acumulada de la Liga 1 2027.

PUBLICIDAD

Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026

Alianza Lima integra el Grupo A de la Copa de la Liga Peruana 2026, compartiendo zona con Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Fecha 1: del 11 al 15 de junio

PUBLICIDAD

  • Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético
  • Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima

Fecha 2: del 18 al 22 de junio)

  • Alianza Atlético vs. Universidad César Vallejo
  • Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Fecha 3: del 25 al 29 de junio)

  • Universidad César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci
  • Alianza Lima vs. Alianza Atlético
Grupo de ALianza Lima en la Copa de la Liga Peruana 2026
Grupo de ALianza Lima en la Copa de la Liga Peruana 2026

Grupos de la Copa de la Liga Peruana 2026

El sistema de clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 establece criterios distintos según la cantidad de equipos en cada grupo. En las zonas compuestas por cuatro clubes, como el Grupo A de Alianza Lima, avanzarán directamente los dos primeros puestos a la siguiente instancia.

En los grupos que cuentan con solo tres equipos, únicamente el líder obtendrá la clasificación automática. Para completar el cuadro de los 16 mejores del torneo, la organización ha previsto que los dos mejores segundos entre todas las series de tres también logren el pase a la fase eliminatoria. Este formato busca un equilibrio competitivo y asegura que cada partido tenga un impacto real en la definición de los clasificados.

  • Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.
  • Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.
  • Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.
  • Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.
  • Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.
  • Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.
  • Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.
  • Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.
  • Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.
Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.
Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga Peruana 2026

La Copa de la Liga peruana 2026 podrá seguirse en todo el país gracias a la transmisión por la señal de ‘streaming’ de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta alternativa digital garantiza que los encuentros lleguen a una audiencia amplia, permitiendo el acceso desde teléfonos celulares o computadoras.

El formato vía internet facilita que aficionados de diferentes regiones puedan disfrutar cada partido en tiempo real, sin depender de la televisión tradicional. De este modo, la organización busca ampliar el alcance del certamen y fortalecer la conexión con los seguidores del fútbol peruano.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026
Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa de la LigaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Duelo de pronóstico reservado, ya que ambos necesitan los tres puntos para dejar los últimos lugares de la tabla de posiciones. Cualquier cosa puede pasar. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presente duelo emocionantes: Sporting Cristal abre la fecha visitando a FC Cajamarca, Universitario recibe a Atlético Grau en el Monumental, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ’crema’, con remotas chances de coronarse en el primer certamen del año, buscará volver a la victoria tras la igualdad con Sport Boys. Al frente, un rival urgido de sumar para salir de lo más profundo de la tabla

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

La atacante nacional usó sus redes sociales para pronunciarse en medio de la polémica por su carta pase con las ‘santas’. Su deseo es fichar por Universitario la próxima temporada

Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, se refirió a la permanencia de la brasileña en Santa Anita en medio de incertidumbre. También expresó su desazón del rendimiento de la voleibolista en las finales contra Alianza Lima

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dos estrategias opuestas: cómo Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegaron a la segunda vuelta

Dos estrategias opuestas: cómo Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegaron a la segunda vuelta

Resultados ONPE al 100% EN VIVO: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Elecciones 2026: Así votaron todas las regiones y cuántos votos obtuvieron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

PJ archiva investigación contra PPK por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011

Elecciones en Perú y los polémicos balotajes que marcaron 30 años de crisis política en el país

ENTRETENIMIENTO

Reik unió a varias generaciones en Costa 21 con una noche cargada de emoción, nostalgia y hasta una pedida de mano

Reik unió a varias generaciones en Costa 21 con una noche cargada de emoción, nostalgia y hasta una pedida de mano

Nicola Porcella responde a sus detractores y recuerda los sacrificios detrás de su carrera en México: “No saben lo que yo he pasado”

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”