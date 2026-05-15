Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en la competencia

Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026

El calendario 2026 trae para Alianza Lima un desafío adicional al habitual objetivo de pelear por el título de la Liga 1. El club afrontará la Copa de la Liga Peruana 2026, un certamen de reciente creación cuya primera etapa coincidirá con la disputa del Mundial.

El equipo de Pablo Guede conoció a sus rivales tras el sorteo que se realizó el pasado jueves 14 de mayo. La competición ofrece incentivos significativos para los participantes. El club que logre el título será recompensado no solo con una bonificación económica relevante, destinada a fortalecer el presupuesto institucional, sino también con un premio deportivo clave: sumará dos puntos extra en la tabla acumulada de la Liga 1 2027.

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Fixture de Alianza Lima en Copa de la Liga Peruana 2026

Alianza Lima integra el Grupo A de la Copa de la Liga Peruana 2026, compartiendo zona con Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Fecha 1: del 11 al 15 de junio

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Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético

Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima

Fecha 2: del 18 al 22 de junio)

Alianza Atlético vs. Universidad César Vallejo

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Fecha 3: del 25 al 29 de junio)

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Universidad César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Grupo de ALianza Lima en la Copa de la Liga Peruana 2026

Grupos de la Copa de la Liga Peruana 2026

El sistema de clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 establece criterios distintos según la cantidad de equipos en cada grupo. En las zonas compuestas por cuatro clubes, como el Grupo A de Alianza Lima, avanzarán directamente los dos primeros puestos a la siguiente instancia.

En los grupos que cuentan con solo tres equipos, únicamente el líder obtendrá la clasificación automática. Para completar el cuadro de los 16 mejores del torneo, la organización ha previsto que los dos mejores segundos entre todas las series de tres también logren el pase a la fase eliminatoria. Este formato busca un equilibrio competitivo y asegura que cada partido tenga un impacto real en la definición de los clasificados.

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Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.

Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga Peruana 2026

La Copa de la Liga peruana 2026 podrá seguirse en todo el país gracias a la transmisión por la señal de ‘streaming’ de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta alternativa digital garantiza que los encuentros lleguen a una audiencia amplia, permitiendo el acceso desde teléfonos celulares o computadoras.

El formato vía internet facilita que aficionados de diferentes regiones puedan disfrutar cada partido en tiempo real, sin depender de la televisión tradicional. De este modo, la organización busca ampliar el alcance del certamen y fortalecer la conexión con los seguidores del fútbol peruano.

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Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026