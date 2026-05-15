Perú

“Entonces vamos a Japón”: Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori, quien propuso debatir en su “lugar de origen” y no en Chota

En medio de la expectativa generada por su avance a la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez abordó las recientes declaraciones de Keiko Fujimori sobre el lugar del próximo encuentro público entre ambos candidatos

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En una jornada marcada por el cierre del conteo oficial de la ONPE, que confirmó su pase a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió con ironía a las declaraciones de su contendiente sobre el lugar del debate, reavivando la discusión sobre el simbolismo y la identidad regional en la campaña electoral.

El conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) posicionó a Roberto Sánchez en el segundo lugar, habilitándolo para disputar la presidencia en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Tras conocer estos resultados en Adahuasi, Sánchez reiteró su disposición a debatir en cualquier escenario, defendiendo la importancia de la representación de los pueblos rurales y la identidad andina en la política peruana.

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Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)
Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)

“Yo represento esa voz de los peruanos más pobres, los pueblos profundos, quechuas, aymaras, amazónicos. Tengo el orgullo de haber nacido aquí en el valle de Huaral, de madre ayacuchana y padre purimeño. Mi identidad andina no me hace ni más ni menos. Asumo por símbolo político esta expresión del castillismo, este sombrero chotano, que representa la diversidad de nuestra patria”, afirmó Sánchez. Añadió que su propuesta de debatir en Chota busca rendir respeto al voto rural, históricamente discriminado en los procesos electorales.

Al ser consultado sobre el origen de la controversia y la propuesta de Keiko Fujimori de trasladar el debate a otro lugar, Sánchez respondió: “Si tiene miedo a los asuntos identitarios, pues entonces yo le tendría que decir que vamos a debatir en Japón. Pero no es el caso, ¿cierto? Yo no temo ir a ningún lugar. Podemos debatir en San Marcos, la decana de América, o en Chota”.

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Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el lugar: identidad y simbolismo en disputa

La discusión sobre el lugar del debate presidencial cobró fuerza luego de que Keiko Fujimori descartara la propuesta de Sánchez de replicar el formato de 2021, cuando enfrentó a Pedro Castillo en Chota, Cajamarca. Desde una actividad proselitista en Chiclayo, Fujimori calificó la invitación como un intento de “replicar el libreto del 2021” y sugirió que el encuentro se realice en San Borja o en Huaral, distritos vinculados al propio Sánchez.

Sánchez no es de Chota, no vive en Chota, vive en San Borja. Pero si lo que quiere es sentirse jugador como local, el debate podría ser en su lugar de origen, en Huaral, o en el distrito donde vive, en San Borja”, señaló la candidata de Fuerza Popular ante la prensa. Sin embargo, Fujimori aclaró que la decisión final sobre el lugar, fecha y formato de los debates recaerá en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonríen y saludan a una multitud en un mitin político al aire libre. Confeti cae mientras un mapa de Perú se ve en el fondo
Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuestas a la polémica y postura frente a la discriminación

Sánchez subrayó que su propuesta de debatir en Chota no responde a una estrategia de localismo, sino a la necesidad de reconocer a los sectores históricamente marginados. “Nosotros queremos que seamos capaces de un nuevo comienzo con reconciliación, sin discriminación, de tal manera que esos mensajes no nos representan”, enfatizó.

El candidato también denunció intentos de compra de votos en diferentes regiones, asegurando que “al pueblo no se le compra. El pueblo ya sabe qué es un tupper, ya sabe cuándo te pagan. El pueblo quiere respeto y democracia sin plata de por medio”.

Presentación del equipo técnico: fechas y expectativas

Consultado sobre la presentación de su equipo técnico, Sánchez indicó que el anuncio oficial se realizará la próxima semana, luego de la proclamación formal de resultados por parte de la ONPE. “Estamos en condiciones de anunciar nuestro equipo económico, nuestro equipo político y nuestros voceros. Será probablemente el miércoles, después de coordinar con nuestro equipo”, detalló.

La expectativa por conocer a los integrantes del equipo técnico de Roberto Sánchez crece entre sus simpatizantes y observadores del proceso electoral, en un contexto donde la solidez de las propuestas y la capacidad de gestión cobrarán relevancia en el tramo final de la campaña.

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