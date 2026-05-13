Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

La Tinka sortea esta noche un Pozo Millonario acumulado de S/ 10'653,705, tras no haber ganador en la fecha anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tinka celebra esta noche su primer sorteo de la semana con un Pozo Millonario acumulado de S/ 10′653,705, luego de que ningún apostador acertara la combinación completa en la jornada del domingo 10 de mayo. El sorteo se realiza a las 10:50 p.m. (hora de Perú) y su transmisión en vivo está disponible por América Televisión en señal abierta, así como en el canal oficial de YouTube y las cuentas verificadas en Facebook e Instagram de la lotería.

El sorteo del pasado domingo dejó como combinación ganadora los números 48, 16, 42, 51, 38 y 33, con la bolilla 5 como Boliyapa y el 21 en la modalidad Sí o Sí. Ningún participante acertó el Pozo Millonario, razón por la que el premio se trasladó íntegro a la fecha de hoy. El monto acumulado supera diez veces el mínimo garantizado de S/ 1 millón que La Tinka ofrece en cada sorteo.

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¿Ganaste el pozo? Mira los resultados oficiales de La Tinka del domingo 10 de mayo. Captura: América TV.

Para los jugadores que aún no han registrado su apuesta, el horario de cierre es las 9:50 p.m., una hora antes del inicio del sorteo. Pasado ese límite no es posible adquirir cartillas ni confirmar jugadas para esta fecha. La participación está disponible en los más de 5.000 puntos de venta autorizados en todo el país, reconocibles por sus módulos amarillos y verdes, o a través del sitio web oficial de la lotería para mayores de 18 años.

La mecánica del juego consiste en elegir seis números entre el 1 y el 48, con un costo mínimo de S/ 5 por jugada simple. El rango fue ampliado de 45 a 48 números en 2023, lo que elevó las combinaciones posibles a 12.271.512. Quienes no aciertan los seis números pueden obtener premios en efectivo con tres, cuatro o cinco aciertos, que van desde S/ 5 hasta S/ 50.000.

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Si esta noche tampoco hay un ganador del Pozo Millonario, el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

La bolsa acumulada representa uno de los pozos más altos del año, luego de que la combinación ganadora del domingo pasado no fuera acertada por ningún jugador, incrementando así la expectativa entre apostadores. Captura: América TV.

Cómo jugar La Tinka de forma online

La lotería cuenta con una plataforma digital que permite realizar apuestas desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El primer paso es crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka e ingresar saldo mediante los métodos de pago habilitados.

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Una vez dentro, el jugador elige seis números entre el 1 y el 48 en la zona de juego principal. La plataforma también ofrece la opción “Al Azar”, que genera una combinación automática para quienes prefieren no seleccionar los números manualmente. Es posible registrar jugadas adicionales en las zonas B, C y D de la misma pantalla, o adquirir Combos Tinkeros, paquetes prearmados con múltiples combinaciones.

Al confirmar la selección, el sistema solicita hacer clic en “Comprar” y luego en “Finalizar tu compra” para completar la transacción. El comprobante de la apuesta queda registrado en el historial de la cuenta del usuario.

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Cómo cobrar el premio y cuánto tiempo hay para reclamarlo

El método de cobro varía según el monto obtenido. Para el Pozo Millonario, el ganador recibe el dinero mediante transferencia bancaria; del total se descuenta un 30% destinado a las sociedades de beneficencia socias de la lotería —Beneficencia de Huancayo y Beneficencia de Lima— y un 10% adicional en concepto de impuesto a la renta para el Estado. Si el ganador no reclama el premio en el plazo establecido, el dinero pasa al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Para premios menores, el cobro puede realizarse en los puntos de venta autorizados o por los canales digitales habilitados por la lotería.

Los plazos para reclamar son fijos: 180 días naturales para premios menores a S/ 5.000, 30 días para los que superen esa cifra sin alcanzar el millón de soles, y 90 días para el Pozo Millonario. El conteo inicia al día siguiente del sorteo ganador. Todos los sorteos cuentan con la presencia de notarios públicos y certificaciones internacionales que garantizan la transparencia del proceso.

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El sorteo se transmite en vivo por América Televisión y plataformas digitales oficiales de La Tinka, a partir de las 10:50 p.m. Captura: América TV.

Historia y premios récord de La Tinka

La Tinka fue creada en octubre de 1994 por la empresa Lottery Holding, luego denominada Tektron S.A., como la primera lotería electrónica del Perú. Su nombre proviene de un ritual prehispánico que consistía en rociar chicha y aguardiente hacia arriba para invocar buena suerte a los espíritus. En 2003, la multinacional griega Intralot adquirió la marca y amplió los sorteos a dos veces por semana. Desde 2016, la franquicia es propiedad de Nexus Group, subsidiaria del Grupo Intercorp.

Desde su fundación hasta septiembre de 2021, La Tinka repartió más de S/ 1.500 millones en premios. El mayor pozo de su historia fue de 20 millones de soles, obtenido por un apostador arequipeño en 2019; le sigue un premio de 9 millones de soles que correspondió a un cuzqueño en octubre de 2020. El récord de participación se registró en 1999, cuando se invirtieron más de 170 millones de soles en la compra de boletos en un solo año.

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Los aportes de la lotería se destinan a programas de protección social dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de riesgo o vulnerabilidad, bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Una persona marca los números en una cartilla de Tinka, preparándose para el sorteo del popular juego de lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)