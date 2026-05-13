Perú

Sorteo de la Tinka HOY, miércoles 13 de mayo: resultados y la jugada ganadora de la fecha

Nadie se llevó el Pozo Millonario el domingo y esta noche La Tinka pone en juego S/ 10'653,705. El sorteo del miércoles 13 de mayo arranca a las 10:50 p.m.; el cierre de apuestas es a las 9:50 p.m.

Guardar
Google icon
Imagen de una mujer feliz levantando los puños, con billetes volando y el logo de La Tinka, Pozo Millonario y el monto S/ 10,653,373, y Sorteo 13 de mayo.
La Tinka sortea esta noche un Pozo Millonario acumulado de S/ 10'653,705, tras no haber ganador en la fecha anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tinka celebra esta noche su primer sorteo de la semana con un Pozo Millonario acumulado de S/ 10′653,705, luego de que ningún apostador acertara la combinación completa en la jornada del domingo 10 de mayo. El sorteo se realiza a las 10:50 p.m. (hora de Perú) y su transmisión en vivo está disponible por América Televisión en señal abierta, así como en el canal oficial de YouTube y las cuentas verificadas en Facebook e Instagram de la lotería.

El sorteo del pasado domingo dejó como combinación ganadora los números 48, 16, 42, 51, 38 y 33, con la bolilla 5 como Boliyapa y el 21 en la modalidad Sí o Sí. Ningún participante acertó el Pozo Millonario, razón por la que el premio se trasladó íntegro a la fecha de hoy. El monto acumulado supera diez veces el mínimo garantizado de S/ 1 millón que La Tinka ofrece en cada sorteo.

PUBLICIDAD

¿Ganaste el pozo? Mira los resultados oficiales de La Tinka del domingo 10 de mayo. Captura: América TV.
¿Ganaste el pozo? Mira los resultados oficiales de La Tinka del domingo 10 de mayo. Captura: América TV.

Para los jugadores que aún no han registrado su apuesta, el horario de cierre es las 9:50 p.m., una hora antes del inicio del sorteo. Pasado ese límite no es posible adquirir cartillas ni confirmar jugadas para esta fecha. La participación está disponible en los más de 5.000 puntos de venta autorizados en todo el país, reconocibles por sus módulos amarillos y verdes, o a través del sitio web oficial de la lotería para mayores de 18 años.

La mecánica del juego consiste en elegir seis números entre el 1 y el 48, con un costo mínimo de S/ 5 por jugada simple. El rango fue ampliado de 45 a 48 números en 2023, lo que elevó las combinaciones posibles a 12.271.512. Quienes no aciertan los seis números pueden obtener premios en efectivo con tres, cuatro o cinco aciertos, que van desde S/ 5 hasta S/ 50.000.

PUBLICIDAD

Si esta noche tampoco hay un ganador del Pozo Millonario, el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

¿Ganaste el pozo? Mira los resultados oficiales de La Tinka del domingo 10 de mayo. Captura: América TV.
La bolsa acumulada representa uno de los pozos más altos del año, luego de que la combinación ganadora del domingo pasado no fuera acertada por ningún jugador, incrementando así la expectativa entre apostadores. Captura: América TV.

Cómo jugar La Tinka de forma online

La lotería cuenta con una plataforma digital que permite realizar apuestas desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El primer paso es crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka e ingresar saldo mediante los métodos de pago habilitados.

Una vez dentro, el jugador elige seis números entre el 1 y el 48 en la zona de juego principal. La plataforma también ofrece la opción “Al Azar”, que genera una combinación automática para quienes prefieren no seleccionar los números manualmente. Es posible registrar jugadas adicionales en las zonas B, C y D de la misma pantalla, o adquirir Combos Tinkeros, paquetes prearmados con múltiples combinaciones.

Al confirmar la selección, el sistema solicita hacer clic en “Comprar” y luego en “Finalizar tu compra” para completar la transacción. El comprobante de la apuesta queda registrado en el historial de la cuenta del usuario.

Imagen M2KG6455ZVAZZKHOILQMHGF7VQ

Cómo cobrar el premio y cuánto tiempo hay para reclamarlo

El método de cobro varía según el monto obtenido. Para el Pozo Millonario, el ganador recibe el dinero mediante transferencia bancaria; del total se descuenta un 30% destinado a las sociedades de beneficencia socias de la lotería —Beneficencia de Huancayo y Beneficencia de Lima— y un 10% adicional en concepto de impuesto a la renta para el Estado. Si el ganador no reclama el premio en el plazo establecido, el dinero pasa al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Para premios menores, el cobro puede realizarse en los puntos de venta autorizados o por los canales digitales habilitados por la lotería.

Los plazos para reclamar son fijos: 180 días naturales para premios menores a S/ 5.000, 30 días para los que superen esa cifra sin alcanzar el millón de soles, y 90 días para el Pozo Millonario. El conteo inicia al día siguiente del sorteo ganador. Todos los sorteos cuentan con la presencia de notarios públicos y certificaciones internacionales que garantizan la transparencia del proceso.

Números ganadores de La Tinka hoy miércoles 18 de marzo: revisa si eres uno de los afortunados. Captura: América TV.
El sorteo se transmite en vivo por América Televisión y plataformas digitales oficiales de La Tinka, a partir de las 10:50 p.m. Captura: América TV.

Historia y premios récord de La Tinka

La Tinka fue creada en octubre de 1994 por la empresa Lottery Holding, luego denominada Tektron S.A., como la primera lotería electrónica del Perú. Su nombre proviene de un ritual prehispánico que consistía en rociar chicha y aguardiente hacia arriba para invocar buena suerte a los espíritus. En 2003, la multinacional griega Intralot adquirió la marca y amplió los sorteos a dos veces por semana. Desde 2016, la franquicia es propiedad de Nexus Group, subsidiaria del Grupo Intercorp.

Desde su fundación hasta septiembre de 2021, La Tinka repartió más de S/ 1.500 millones en premios. El mayor pozo de su historia fue de 20 millones de soles, obtenido por un apostador arequipeño en 2019; le sigue un premio de 9 millones de soles que correspondió a un cuzqueño en octubre de 2020. El récord de participación se registró en 1999, cuando se invirtieron más de 170 millones de soles en la compra de boletos en un solo año.

Los aportes de la lotería se destinan a programas de protección social dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de riesgo o vulnerabilidad, bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Primer plano de manos sosteniendo una cartilla de Tinka, marcando números con un bolígrafo rojo sobre los recuadros del sorteo.
Una persona marca los números en una cartilla de Tinka, preparándose para el sorteo del popular juego de lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

La TinkaLoterías de PerúResultados Lotería La Tinka Hoyperu-loteriasperu-noticias

Más Noticias

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

El partido no se ha pronunciado ante la investigación que vincula al burgomaestre de La Victoria con una red de extorsión y cobro de cupos a comerciantes en el emporio de Gamarra

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

Segunda vuelta 2026: Miembros de mesa que no podrán cumplir con su rol el 7 de junio deben tramitar dispensa

Las autoridades electorales precisaron que las multas por no cumplir como miembro de mesa pueden alcanzar los S/ 267.50 y acumularse con la sanción por no votar

Segunda vuelta 2026: Miembros de mesa que no podrán cumplir con su rol el 7 de junio deben tramitar dispensa

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

El actor argentino estalló en plena transmisión del reality luego de que la modelo peruana afirmara que sintió que la utilizaron, y lanzó una serie de críticas sobre la frialdad que, según él, caracterizó el vínculo desde el principio

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

IPD anuncia que la cancha del Estadio Nacional está casi lista: esto fue lo que causó su deterioro

Tras semanas de intensos trabajos y bajo la supervisión de la Contraloría, el principal campo deportivo del país presenta una recuperación ejemplar para recibir en breve partidos oficiales y grandes eventos deportivos

IPD anuncia que la cancha del Estadio Nacional está casi lista: esto fue lo que causó su deterioro

Miembros de mesa tendrán un nuevo pago por cumplir su labor en segunda vuelta de las Elecciones 2026

Aquellos que fueron miembros de mesa la jornada del 12 de abril, lo volverán a hacer el 7 de junio. Las modalidades de pago y los detalles sobre la jornada ya están definidos

Miembros de mesa tendrán un nuevo pago por cumplir su labor en segunda vuelta de las Elecciones 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez baila en fiesta con Patricia Benavides tras archivarle investigación por organización criminal

ONPE al 100 %: Las regiones que más respaldaron a Keiko Fujimori y las que marcaron mayor distancia en la primera vuelta

ONPE al 100%: Roberto Sánchez y las regiones que marcaron su camino para pelear la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori

Tomás Gálvez limpia a Patricia Benavides y archiva la investigación por organización criminal del caso Valkiria

ENTRETENIMIENTO

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

Pamela López enfrenta a Christian Cueva y descarta la tenencia compartida: "Nunca has cambiado un pañal"

Bruno Ascenzo cuenta detalles de la presencia de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz en su emotivo matrimonio en Cusco

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es Guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

Melanie Martínez no se retracta tras carta notarial de Chistian Domínguez: “Todo lo que dije es verdad”

DEPORTES

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona

Ecuador mantiene en secreto la prelista para el Mundial 2026: cuándo se conocerá la nómina definitiva de convocados

Neri Bandiera asegura que “la hinchada será un jugador más en esta final” en el duelo entre Cienciano y Alianza Lima por Liga 1

Facundo Morando dice adiós a Alianza Lima: “Es el club más grande del Perú y me lo llevo en el corazón”