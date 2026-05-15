Segunda vuelta electoral en Perú : este es el horario oficial de las votaciones del domingo 7 de junio

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Perú se llevará a cabo el domingo 7 de junio, con el horario oficial de sufragio establecido entre las 07:00 y las 17:00 horas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso definirá al próximo presidente entre los dos candidatos confirmados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Keiko Fujimori, lidereza de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representantes de Juntos por el Perú. Ambos aspirantes aseguraron su lugar en el balotaje tras una reñida primera vuelta que registró una diferencia de poco más de 21 mil votos entre el segundo y tercer puesto (Rafael López Aliaga), de acuerdo con el conteo oficial.

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La ONPE informó que la jornada electoral se desarrollará en todo el territorio nacional bajo estrictos protocolos para garantizar la transparencia y el orden. Los ciudadanos deberán acudir a sus mesas de votación dentro del rango señalado, ya que la inasistencia injustificada conlleva multas. La organización recomienda a los electores verificar con antelación su local de sufragio y llegar temprano para evitar contratiempos.

Keiko Fujimori enfrenta el desafío de revertir la tendencia negativa de sus tres participaciones previas en segundas vueltas presidenciales, donde resultó derrotada en 2011, 2016 y 2021, en gran parte debido al alto nivel de antivoto registrado en su contra.

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Keiko Fujimori lideró la primera vuelta de las elecciones - Créditos: AFP.

Para esta campaña, la candidata busca proyectar una imagen menos polarizadora y fortalecer su presencia en regiones rurales, ámbitos donde históricamente encontró mayor resistencia.

Por su parte, Roberto Sánchez intentará consolidar su base en Lima, la jurisdicción con mayor peso electoral del país, y ampliar su respaldo en zonas urbanas. El aspirante de Juntos por el Perú capitalizó el descontento por la fragmentación política y logró imponerse en la izquierda, desplazando a Rafael López Aliaga de la competencia presidencial.

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Roberto Sánchez quedó segundo en las preferencias electorales de la primera vuelta - Créditos: Agencias del Gobierno.

Multa electoral de las Elecciones 2026

Tras la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, elJurado Nacional de Elecciones detectó a numerosos ciudadanos que no asistieron a votar ni cumplieron funciones electorales, lo que activó sanciones económicas. El organismo habilitó canales digitales y presenciales para consultar y pagar las multas, tanto para quienes tienen deudas recientes como para los que arrastran infracciones de procesos anteriores.

Con la segunda fase próxima, aumentan las consultas de quienes buscan regularizar su situación y evitar restricciones que comprometan su participación en el siguiente proceso electoral.

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Pasos para pagar la multa electoral

Atención virtual

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Ingresa a https://multas.jne.gob.pe/login para consultar si tienes una multa electoral pendiente.

Introduce tu número de DNI en la plataforma para verificar si existe alguna deuda y conocer la causa de la sanción.

Elige el medio de pago de tu preferencia para cancelar la multa.

Si prefieres la vía digital, accede a Págalo.pe.

Selecciona la opción “JNE” y luego “Multas electorales”.

Ingresa tu DNI y sigue los pasos que indica el sistema para completar el pago.

Atención presencial

Acércate a una sucursal del Banco de la Nación y presenta tu DNI en la ventanilla para realizar el pago de la multa.

También puedes dirigirte a la caja de la oficina central del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.

Elige si deseas cancelar el monto en efectivo o utilizando una tarjeta Visa.

Realiza la operación en el canal seleccionado y solicita el comprobante de pago al finalizar.

Ten en cuenta que no es necesario que la persona sancionada acuda personalmente; cualquier tercero puede efectuar el pago presentando únicamente el número de DNI del titular.

La segunda vuelta se llevará a cabo este 07 de junio - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar tu multa?

La sanción económica impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones no limita la posibilidad de votar en elecciones posteriores, pero sí restringe la realización de trámites notariales, inscripciones civiles, intervención en procedimientos judiciales y administrativos, acceso a programas sociales, obtención de licencias de conducir y postulación a cargos públicos. Asimismo, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, que podría contemplar el embargo de cuentas bancarias u otros bienes.

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Para realizar cualquier trámite relacionado con la sanción, únicamente es necesario presentar el documento nacional de identidad. Las alternativas de consulta y pago, disponibles de forma presencial y digital, están pensadas para simplificar el cumplimiento de esta obligación ciudadana.

Tabla de multas por distrito

Las personas que residen en distritos identificados como de extrema pobreza deben abonar una multa de 27,50 soles, equivalente al 0,5 % de la UIT.

Quienes viven en zonas clasificadas como pobres tienen que pagar 55 soles de sanción, lo que representa el 1 % de la UIT.

Para los ciudadanos que habitan en distritos no considerados pobres, la multa alcanza los 110 soles, correspondiente al 2 % de la UIT.