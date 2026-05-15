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La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Una grabación muestra cómo la humorista exigió explicaciones en la vía pública, mientras la tensión aumentaba y testigos documentaban el episodio que rápidamente se popularizó en internet

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Escándalo en redes por escena pública de La Uchulú tras descubrir a su novio con otra joven.
Escándalo en redes por escena pública de La Uchulú tras descubrir a su novio con otra joven.

La actriz cómica La Uchulú protagonizó un tenso enfrentamiento público al sorprender a su pareja acompañada por otra mujer en un parque, según ha quedado registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio, marcado por gritos y exigencias de explicaciones, captó la atención de numerosas personas presentes en el lugar.

El material difundido muestra a La Uchulú visiblemente alterada cuando se acerca a su novio después de identificarlo junto a una joven desconocida. De acuerdo con lo observado en el video, la artista exige respuestas directas mientras un acompañante intenta mediar para evitar que la discusión escale. La intervención de terceros buscaba evitar que la confrontación derivara en mayores incidentes.

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Durante la grabación, se escucha a un amigo del joven exclamar: “A ti no te interesa”, a lo que La Uchulú responde de manera enfática: “Sí me interesa porque es mi novio, sí me interesa porque es mi pareja”. Este intercambio, registrado por testigos y replicado ampliamente en plataformas digitales, evidenció la tensión emocional del momento y el interés de la artista por obtener una explicación frente a una situación inesperada.

La situación se intensificó cuando La Uchulú se dirigió directamente a la joven, buscando aclarar si existía algún vínculo con su pareja. Sin recibir respuesta, la actriz expresó ante los presentes: “Jamás la agrediría, solo quiero saber. ¿Tú tienes algo con él?”. La ausencia de una contestación aumentó la tensión, mientras la atención de los transeúntes se centraba en el desenlace de la escena.

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Un amigo del implicado pidió a la artista que se retire del lugar, intentando minimizar la gravedad del suceso. A pesar de esta solicitud, la discusión continuó debido a la insistencia de La Uchulú por obtener una explicación clara. La artista se mantuvo firme en su reclamo, buscando cerrar el episodio con una conversación directa, mientras el ambiente permanecía cargado de expectativa.

El registro audiovisual de la artista reclamando a su pareja por infidelidad fue replicado en redes. TikTok

El video, que circuló rápidamente en redes sociales como Facebook y TikTok, desencadenó cientos de comentarios de usuarios que debatieron sobre la reacción de La Uchulú y el papel de la exposición pública en situaciones personales. Diversos internautas expresaron empatía hacia la artista, mientras otros señalaron el impacto de viralizar este tipo de episodios en la vida privada de los involucrados.

La reacción del joven, pareja de La Uchulú, fue de evasión. En el registro se lo escucha decir: “Déjame en paz, entiende eso, no me importa, no me importa”, mientras la artista insiste en obtener una respuesta. Esta frase, repetida varias veces durante el enfrentamiento, se ha convertido en uno de los fragmentos más compartidos del video.

La intervención de otras personas evitó que la discusión se tornara aún más acalorada. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha emitido declaraciones formales a través de sus canales oficiales.

La Uchulú cuenta que se someterá a cirugía de cambio de sexo.
La Uchulú ha ganado fama gracias a un video viral.

La Uchulú, cuyo nombre legal es Etza Alanis Reátegui Wong, es una reconocida comediante, creadora digital y figura televisiva peruana. Nacida en Contamana, Ucayali, alcanzó popularidad durante la pandemia de 2020 por sus videos de humor en TikTok y YouTube, además de viralizar la coreografía de “No sé” del grupo Explosión de Iquitos.

Su carisma y autenticidad la han convertido en un referente de la comunidad LGBTQ+ en Perú y en un rostro habitual de la televisión nacional, con participaciones notables en programas como El Reventonazo de la Chola.

Reconocida públicamente como mujer transgénero, La Uchulú sigue expandiendo su carrera artística. Recientemente, presentó el tema “Duele”, compuesto por ella hace más de cuatro años tras una experiencia personal de desamor. El lanzamiento, en colaboración con Korayma Urrestty, incluye un video oficial disponible en YouTube.

La Uchulú tiene pensado presentarse en concursos de belleza.
La Uchulú, cuyo nombre legal es Etza Alanis Reátegui Wong. (Foto: Captura de IG)

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