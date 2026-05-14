A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

El inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 presentará uno de los encuentros más destacados: Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca, en un duelo con intereses muy distintos para ambos equipos. El elenco comandado por Hernán Barcos será local ante el conjunto de Yoshimar Yotún en la ciudad de cajamarquina.

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se disputará este viernes 15 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El inicio del partido está previsto para las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento para los hinchas de la región andina.

PUBLICIDAD

La organización del torneo implementó una programación de horarios diferenciados para que el encuentro pueda ser visto en distintos países de Sudamérica y Estados Unidos. En el caso de Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 16:00 horas. Por su parte, los seguidores ubicados en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar del partido a partir de las 17:00 horas.

Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y programado en el Estadio Héroes de San Ramón, podrá verse en directo por la señal de L1 Max. Este canal, encargado de transmitir todos los encuentros de la jornada, está disponible en servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando así el acceso en cualquier región del país sin limitaciones geográficas.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren alternativas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir el partido en vivo desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras. Esta modalidad brinda flexibilidad y se adapta a diferentes rutinas y ubicaciones, facilitando el acceso a la competencia nacional a través de una opción moderna y cómoda.

Además, los lectores de Infobae Perú tendrán acceso a una cobertura especial del enfrentamiento. La plataforma ofrecerá información previa, actualizaciones en tiempo real, detalles sobre los goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el encuentro.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

¿Cómo llegan Sporting Cristal vs FC Cajamarca al partido?

La llegada de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 encuentra a Sporting Cristal en un momento delicado. El equipo dirigido por Zé Ricardo atraviesa una crisis tras sufrir derrotas tanto en el plano local como internacional. Ante esta situación, la urgencia de obtener una victoria se vuelve crucial para revertir el panorama.

Al frente estará FC Cajamarca, uno de los equipos ubicados en el fondo de la tabla, que también enfrenta la presión de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Ambos conjuntos llegan con necesidades similares, aunque desde realidades diferentes dentro del campeonato.

PUBLICIDAD

En su último compromiso, los ‘cerveceros’ igualaron 1-1 con Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, encuentro en el que Gustavo Cazonatti fue el autor del gol celeste. Por su parte, FC Cajamarca viene de lograr un triunfo por 2-1 en el clásico local ante UTC, con tantos de Hernán Barcos y Brandon Palacios.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

PUBLICIDAD

- FC Cajamarca: Samuel Aspajo, Ricardo Lagos, Matías Almirón, Alexis Rodas, Carlos Gómez, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Sebastián Enciso, Brandon Palacios, Carlos Meza y Hernán Barcos.