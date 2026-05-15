Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca hoy, viernes 15 de mayo, en un duelo válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Héroes de San Ramón será el escenario de una contienda clave para los intereses de ambas escuadras, que necesitan ganar.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal tiene la necesidad de buscar el triunfo de visita, considerando que lleva dos partidos sin ganar: empató contra Cusco FC y Alianza Lima. Precisamente, el choque con los ‘blanquiazules’ estuvo cerca de ganarlo, aunque sobre el final subrió la igualdad.
Eso sí, los ‘celestes’ compiten en la Copa Libertadores a la par de la Liga 1, por lo que a los ‘rimenses’ les ha costado el ritmo y se encuentran en la casilla 12 del Torneo Apertura, cerca de la zona de descenso.
El DT Zé Ricardo buscará revertir la situación cin un plantel que no contará por problemas físicos con Rafael Lutiger ni Christofer Gonzales.
Así llega FC Cajamarca
FC Cajamarca no la pasa nada bien en el Torneo Apertura, ya que se ubica en el penúltimo lugar con 12 puntos, dos más que Atlético Grau. Sin embargo, en las últimas fechas, el cuadro ‘azul y amarillo’ consiguió dos triunfos al hilo que le dan la esperanza de cara a una mejora en lo que resta del campeonato.
El técnico paraguayo, Celso Ayala, tiene como objetivo inmediato ganarle a Sporting Cristal, apelando a la presencia de sus mejores exponentes como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Tomás Andrade y otros más. Justamente, el nombre del ‘Pirata’ ha sonado con fuerza en los últimos días por una posible salida de Cajamarca a mitad de año.
Sporting Cristal vs FC Cajamarca: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila. DT: Zé Ricardo
FC Cajamarca: Samuel Aspajo, Carlos Gómez, Matías Almirón, Alexis Rodas, Ricardo Lagos, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Carlos Meza, Sebastián Enciso, Brandon Palacios y Hernán Barcos. DT: Celso Ayala
Árbitro del Sporting Cristal vs FC Cajamarca
Kevin Ortega fue elegido como el árbitro principal en el cotejo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, teniendo a Abraham Loayza y Mauricio Flores como asistentes.
La supervisión del VAR estará a cargo de Milagros Arruela, encargada de revisar las jugadas controvertidas y asegurar transparencia en las decisiones clave del encuentro.
Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca
La transmisión del Sporting Cristal vs FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, estará disponible por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y accesible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los espectadores también podrán seguir el encuentro a través de Liga 1 Play, plataforma digital que exige una suscripción mensual de S/. 22,99.
De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo desde su sitio web, con información previa al partido, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y datos complementarios.
A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca
El duelo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca del viernes 15 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón se jugará a las 15:00 horas de Perú, misma franja de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) está programado a las 16:00 horas.
En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 17:00 horas, mientras que en México el inicio será a las 14:00 horas. En España, el encuentro arrancará a las 22:00 horas.