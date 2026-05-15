Perú

Multa por no votar en la segunda vuelta 2026: Conoce cuánto pagarás si faltas el 7 de junio

El JNE recordó que el voto continúa siendo obligatorio en Perú y advirtió que quienes no participen en la segunda vuelta enfrentarán multas económicas y posibles restricciones administrativas

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Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio, miles de peruanos buscan resolver una de las dudas más frecuentes tras la culminación oficial del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de las Elecciones Generales 2026: ¿qué ocurre si no voy a votar y cuánto tendré que pagar de multa?

La ONPE finalizó este 15 de mayo el conteo oficial al 100% de la primera vuelta electoral, proceso marcado por denuncias de irregularidades, tensiones políticas y acusaciones de fraude después de los resultados ajustados que determinaron a los candidatos que se enfrentarán en el balotaje.

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En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE recalcaron que el voto en Perú sigue siendo obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 69 años. No acudir a votar genera sanciones económicas y restricciones administrativas.

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta presidencial 2026?

El monto de la multa electoral depende del nivel de pobreza del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano.

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Según la escala oficial vigente del JNE, las sanciones son las siguientes:

  • S/110 para ciudadanos que viven en distritos considerados “no pobres”.
  • S/55 para quienes residen en distritos catalogados como pobres.
  • S/27.50 para personas domiciliadas en zonas de pobreza extrema.

La clasificación se realiza tomando como referencia el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La multa se aplica automáticamente a quienes no emitan su voto durante la segunda vuelta del 7 de junio y no presenten posteriormente una dispensa válida ante las autoridades electorales.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que mantener una multa electoral pendiente puede generar diversas restricciones en trámites y gestiones oficiales.

Entre las principales consecuencias figuran:

  • impedimentos para realizar algunos procedimientos administrativos,
  • dificultades para efectuar trámites notariales,
  • restricciones en ciertas operaciones bancarias o comerciales,
  • problemas para realizar gestiones en entidades públicas,
  • limitaciones en procesos judiciales y administrativos.

La deuda electoral permanece registrada hasta que sea cancelada o regularizada mediante una dispensa aprobada.

¿Puedo votar en la segunda vuelta si no pagué la multa de la primera?

Tener una multa pendiente por no haber votado en la primera vuelta no impide participar en la segunda vuelta presidencial. El JNE aclaró que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el ciudadano aún no cancela sanciones electorales anteriores.

Esto significa que quienes faltaron a votar en abril todavía podrán acudir normalmente a las urnas el próximo 7 de junio. Sin embargo, la deuda económica seguirá acumulándose hasta ser pagada o justificada.

¿Qué pasa si además fui miembro de mesa y no asistí?

Las sanciones aumentan considerablemente para quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplieron con esta obligación. La multa por no ejercer como miembro de mesa asciende a S/275.

Además, si la persona tampoco acudió a votar, deberá asumir ambas sanciones acumuladas:

  • multa por omisión al sufragio,
  • multa por inasistencia como miembro de mesa.

Las autoridades electorales también recordaron que los miembros de mesa elegidos para la primera vuelta continuarán desempeñando esa función en la segunda vuelta presidencial, ya que no se realiza un nuevo sorteo.

¿Cómo puedo evitar la multa por no votar?

Los ciudadanos que no puedan acudir a sufragar pueden solicitar una dispensa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Entre los motivos válidos aceptados por las autoridades figuran:

  • enfermedad o emergencia médica,
  • viaje al extranjero,
  • robo o pérdida del DNI,
  • desastres naturales,
  • discapacidad o impedimentos físicos,
  • fallecimiento de familiares directos,
  • situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas.

Cada caso debe sustentarse con documentos oficiales para que la solicitud sea aprobada.

¿Dónde consultar si tengo multas electorales y cómo pagarlas?

Los ciudadanos pueden consultar si mantienen multas electorales pendientes a través de la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para ello, deberán ingresar a https://multas.jne.gob.pe/login y colocar su número de DNI.

En el sistema podrán verificar:

  • si registran alguna deuda electoral,
  • el motivo de la sanción,
  • el monto pendiente,
  • y el estado actualizado de la multa.

Una vez realizada la consulta, el ciudadano podrá elegir el medio de pago que prefiera para cancelar la deuda.

Si opta por la vía digital, deberá ingresar a la plataforma Págalo.pe y seguir estos pasos:

  • buscar la opción “JNE”,
  • seleccionar “Multas electorales”,
  • ingresar el número de DNI,
  • y completar el procedimiento indicado por el sistema para finalizar el pago.

¿Por qué la segunda vuelta 2026 llega en medio de tanta polémica?

Montaje de Keiko Fujimori sonriendo ante multitudes urbanas y Roberto Sánchez levantando un sombrero ante paisajes rurales, con Alberto Fujimori y Pedro Castillo de fondo
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial enfrentará a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en un escenario político marcado por la polémica tras una primera jornada electoral atípica. El proceso estuvo acompañado de denuncias de irregularidades por demoras en la instalación de mesas de sufragio debido a la falta de material electoral, situación que inicialmente dejó sin votar a más de 60 mil ciudadanos en Lima Metropolitana.

Antes del cierre oficial del conteo al 100% realizado por la ONPE, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga —quien semanas atrás había sido desplazado del segundo al tercer puesto por Roberto Sánchez— impulsó una campaña para denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral y exigió la anulación de los comicios, además de otras medidas que finalmente no prosperaron ante los organismos electorales.

A pocas horas de conocerse los resultados oficiales, López Aliaga terminó aceptando la derrota, aunque insistió en que se había “concretado el fraude”, y anunció que continuará su actividad política desde el Congreso a través de su partido. Sin embargo, adelantó que no asumirá la curul en el Senado que obtuvo paralelamente en estas elecciones.

El escenario político continúa marcado por la polarización, la desconfianza ciudadana y la expectativa ante una elección que volverá a enfrentar al fujimorismo —representado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori— y a un sector identificado con el legado político de Pedro Castillo, hoy encarcelado tras su fallido intento de golpe de Estado y cuya línea política ahora es representada por su exministro Roberto Sánchez. El balotaje definirá al próximo presidente del Perú en uno de los contextos políticos más tensos y polarizados de los últimos años.

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