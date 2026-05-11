Perú

Defensa de Pedro Castillo insistirá con un nuevo pedido de indulto luego de que solicitud previa fue declarada inadmisible

El abogado del expresidente, Walter Ayala, defensor del expresidente manifestó que está a la espera de la notificación oficial sobre la inadmisibilidad previa para identificar errores corregibles antes de elaborar y remitir un expediente diferente

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La defensa de Pedro Castillo anunció que presentará un nuevo pedido de indulto después de que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declarara inadmisible la solicitud anterior, formulada en febrero.

Este nuevo recurso legal a favor del expresidente busca revertir la situación judicial del expresidente, condenado en primeria instancia en el año 2025 por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el abogado Walter Ayala, la próxima solicitud se sustentará en fundamentos distintos para enfrentar las objeciones expuestas en el reciente rechazo, aunque afirmó en RPP que desconoce estos motivos por parte de la Comisión.

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Ayala precisó que está a la espera de una notificación oficial para examinar los motivos de la inadmisibilidad del recurso a favor de Pedro Castillo y determinar si se trata de omisiones subsanables o si corresponde presentar un expediente completamente nuevo. Hasta el momento, el equipo legal no ha tenido acceso al documento formal con las razones administrativas

“No he recibido ninguna notificación por parte de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia. Se ha hecho público que ha sido declarado inadmisible, pero no sé los fundamentos y tampoco sé si esa resolución se puede subsanar”, expresó Ayala a RPP.

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Minjus declara inadmisible pedido de indulto

El Ministerio de Justicia comunicó el viernes que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el recurso de Castillo Terrones durante su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026, e indicó que la petición no cumplía los requisitos reglamentarios mínimos.

El organismo oficial reiteró que “no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias) respecto del señor José Pedro Castillo Terrones, ya que esta fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026”, según el comunicado difundido por el Mnjus y citado por Perú21.

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga opinó ante RPP que la solicitud resulta inviable conforme a lo que se dicta en la Constitución.“Castillo no ha terminado su proceso, está a la mitad. Tiene una condena que se ha hecho efectiva en primera instancia, pero está sujeta a apelación, por lo tanto, no tiene una condena firme. Eso lo inhabilita para calificar para el indulto”.

El candidato a la Presidencia por el partido de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se mostró a favor del indulto al expresidente Pedro Castillo. (Perú). EFE/ John Reyes Mejia
El candidato a la Presidencia por el partido de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se mostró a favor del indulto al expresidente Pedro Castillo. (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

En paralelo, han surgido cuestionamientos sobre la integración de la Comisión de Gracias Presidenciales. Según Perú21, Lesli Gonzales Cabanillas, nueva integrante del ente, es originaria de Chota, Cajamarca, la provincia natal de Pedro Castillo. El medio añadió que los padres de Gonzales son docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, a la que también perteneció Castillo durante dos décadas e incluso han expresado públicamente apoyo al exmandatario.

El Ministerio de Justicia enfatizó que toda solicitud de indulto o excarcelación corresponde únicamente al presidente de la República y exige que el expediente cumpla con la documentación prevista en la normativa vigente. Hasta ahora, ninguna solicitud de ese tipo respecto a Castillo Terrones ha sido admitida a trámite. El fallo condenatorio emitido en 2025 todavía espera revisión de segunda instancia, condición imprescindible para que cualquier indulto pueda ser considerado.

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