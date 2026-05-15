Virus coxsackie: ¿Un niño puede contagiarse varias veces de la enfermedad de manos, pies y boca? Médico responde

Autoridades sanitarias de Piura confirman 38 casos del virus Coxsackie, también conocido como la enfermedad 'manos, pies y boca'. El brote afecta principalmente a menores de edad en varias instituciones educativas de la región. Exitosa

El avance del virus coxsackie, también conocido como la enfermedad de manos, pies y boca, en distintas regiones del Perú ha generado preocupación entre miles de padres de familia, especialmente por el aumento de contagios en colegios y nidos. En medio de este escenario, una de las dudas más frecuentes es si un niño que ya tuvo la enfermedad puede volver a contagiarse.

La respuesta es sí. Un menor puede padecer esta infección más de una vez a lo largo de su vida, según explicó el médico pediatra Juan Cassinelli a través de sus redes sociales, donde detalló cómo funciona la inmunidad frente a este virus que afecta principalmente a niños pequeños.

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¿Por qué un niño puede contagiarse varias veces?

El especialista indicó que la inmunidad que deja el virus coxsackie es “tipo-específica”, es decir, el organismo desarrolla defensas únicamente contra la variante concreta que produjo la infección, pero no contra todas las demás cepas relacionadas.

“Si te infectas con Coxsackie A16, desarrollas defensas contra esa variante, pero sigues siendo susceptible a Coxsackie A6, A10, Enterovirus 71, entre otros”, explicó.

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Primer plano de la boca y la nariz de una persona con erupciones cutáneas, lesiones y piel seca alrededor de los labios y debajo de la nariz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que un menor podría contraer nuevamente el síndrome pie, mano y boca años después si se expone a otra variante distinta del virus.

De acuerdo con el pediatra, en la práctica un niño puede enfermarse a los 2 años por una cepa y volver a presentar síntomas a los 5 años debido a otro subtipo viral.

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Reinfecciones suelen ser más leves

Aunque es posible enfermar varias veces, Cassinelli precisó que las reinfecciones suelen presentarse con síntomas más leves, especialmente cuando las variantes son similares entre sí.

La primera infección genera anticuerpos neutralizantes específicos contra esa cepa, una protección que podría durar años o incluso toda la vida, pero que no evita nuevos contagios por otras variantes.

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Además de los anticuerpos, el cuerpo desarrolla inmunidad celular; sin embargo, esta tampoco logra cubrir todas las cepas circulantes.

Adultos también pueden contagiarse

El especialista advirtió que los adultos no están completamente libres del riesgo. Si una persona nunca estuvo expuesta a determinada variante, también puede infectarse.

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No obstante, en mayores de edad los síntomas suelen ser más leves o incluso pasar desapercibidos.

Esto explica por qué, en muchos brotes escolares, algunos padres terminan desarrollando molestias leves como dolor de garganta, fiebre o pequeñas lesiones, mientras los niños presentan cuadros más notorios.

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¿Por qué no existe una vacuna?

Cassinelli señaló que actualmente no existe una vacuna universal contra el síndrome pie, mano y boca debido a la gran cantidad de cepas del virus y a la limitada inmunidad cruzada entre ellas.

Entre los virus más asociados a la enfermedad figuran:

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Coxsackie A16

Coxsackie A6

Coxsackie A10

Enterovirus 71

Cada uno puede generar respuestas inmunológicas diferentes.

Lesiones podrían complicarse

El pediatra también alertó que las lesiones en la piel pueden sobreinfectarse con bacterias, especialmente cuando los niños se rascan las ampollas o heridas.

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En esos casos, algunos pacientes podrían requerir antibióticos, aunque aclaró que esto debe ser evaluado únicamente por un médico pediatra.

“El uso de antibióticos no sirve contra el virus, pero sí puede ser necesario cuando existe infección bacteriana secundaria en la piel”, precisó.

Más de mil casos en regiones del Perú

Las declaraciones del especialista se conocen en medio del incremento de casos reportados en distintas regiones del país.

En Lambayeque, la Gerencia Regional de Salud confirmó 375 casos distribuidos en más de 70 instituciones educativas, principalmente en Chiclayo. La cifra ya supera los registros del mismo periodo del año pasado.

En Piura, las autoridades sanitarias reportaron casos en Sullana, Piura, Paita y Huancabamba, mientras que San Martín confirmó más de 500 contagios, incluidos 35 casos en Tarapoto.

Lima Metropolitana también registra decenas de escolares afectados en distintos colegios.

¿Cuáles son los síntomas del virus coxsackie?

Los síntomas más frecuentes del síndrome pie, mano y boca son:

fiebre,

dolor de garganta,

llagas en la boca,

ampollas en manos y pies,

sarpullido,

irritabilidad,

pérdida del apetito,

malestar general.

La enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y afecta principalmente a niños menores de 5 años.

¿Cómo prevenir el contagio?

Las autoridades sanitarias recomiendan:

lavado constante de manos,

desinfección de juguetes y superficies,

evitar compartir utensilios,

no enviar niños enfermos al colegio,

cubrirse al toser o estornudar,

y acudir al médico si aparecen signos de deshidratación o dificultad para alimentarse.

El virus se transmite fácilmente mediante saliva, secreciones respiratorias, heces y contacto con superficies contaminadas, especialmente en ambientes escolares.