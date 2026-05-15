Nicola Porcella responde a sus detractores y recuerda los sacrificios detrás de su carrera en México: “No saben lo que yo he pasado”

Nicola Porcella habla sobre sus inicios en México y responde a sus detractores.

Nicola Porcella, actor y presentador peruano, compartió detalles sobre su recorrido profesional en México y los obstáculos que enfrentó para consolidar su carrera en ese país. El exchico reality expuso las dificultades económicas y emocionales que atravesó desde que decidió buscar nuevas oportunidades fuera de Perú, así como su reacción ante las críticas que suele recibir en el ámbito mediático.

Porcella explicó que llegó a México con mucha incertidumbre y falta de recursos. El artista aseguró que, lejos de tratarse de una travesía sencilla, el proceso implicó esfuerzo constante y sacrificios personales. Asimismo, recordó una de las críticas más fuertes que marcaron su carrera: la de la actriz Jely Reátegui cuando lo llamó ‘puerta’ por su forma de actuar.

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“Lo que pasó, pasó. Yo, ya te he dicho, no espero nada bueno de que hablen de mí acá, la verdad, siempre lo he dicho. Nunca he escuchado nada bueno”, expresó el exintegrante de realities al portal Malvina.

El actor reconoció que la percepción pública sobre su éxito suele estar alejada de la realidad, ya que muchas personas asumen que alcanzar el reconocimiento en México depende solamente de la apariencia o el carisma. “Ellos creen que en un clic uno llega y dice: ‘Yo soy guapo y me van a abrir las puertas’. La gente no sabe lo que es trabajar allá, la gente no sabe lo que es picar piedra, lo que es no tener para Uber, lo que es no tener qué comer”, detalló Porcella en la entrevista.

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Con estas palabras, el peruano buscó evidenciar la distancia entre la imagen pública y las verdaderas experiencias de quienes migran para buscar un puesto en la industria del entretenimiento.

El actor y presentador peruano relató las dificultades económicas y personales que enfrentó al buscar oportunidades en la televisión mexicana, además de responder a las críticas sobre su talento y su proceso de adaptación. Faceobok/ Malvina

Los inicios de Porcella

La trayectoria de Porcella en México comenzó en 2020, año en que enfrentó serias limitaciones económicas. El actor relató que debió recurrir a talleres y a una preparación constante para adaptarse a las exigencias del mercado mexicano. Según su testimonio, su paso por el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa fue fundamental para desarrollar habilidades actorales y perfeccionar su acento neutro. “La verdad, la gente no lo sabe, talleres, preparándome, estando en el CEA, aprendiendo neutro, estando en los talleres de actuación del CEA”, recordó Porcella.

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El artista también relató el impacto emocional de migrar y la importancia del apoyo de su entorno. Una amiga que estudió con él en el CEA le recordó: “Le dije: Estoy cansada, y me dijo: Acuérdate cuando te levantas a buscar trabajo, hoy te levantas a trabajar. Tú eres el único que ha tenido esa bendición hoy en día de nuestra promoción”. Para Porcella, estas palabras resultaron motivadoras y le permitieron valorar el progreso alcanzado, a pesar de las adversidades iniciales.

Con la pelea agendada en el calendario mexicano, Porcella celebra que el boxeo le trajo no solo emociones en el ring sino también la posibilidad de madurar y asegurar su patrimonio (Instagram/nicolaporcella12)

Su respuesta ante las críticas

El actor sostuvo que, a pesar de la exposición mediática, no siente la necesidad de justificar su trayectoria ni sus logros ante quienes cuestionan su talento. “La verdad, la gente no sabe lo que yo he pasado. Tampoco tengo por qué darle explicaciones, que crean lo que quieran creer. Y ojalá les vaya bien a todos”, manifestó el artista al referirse a los comentarios negativos que circulan en redes sociales y programas de espectáculos.

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Según el actor, la preparación en talleres y la disciplina diaria han sido determinantes para obtener contratos laborales y mantenerse activo en televisión. “Trato de que si el sol sale para uno, sale para todos. No tengo temas con nadie”, señaló en la entrevista, transmitiendo una perspectiva conciliadora hacia sus colegas.

Porcella también reflexionó sobre el efecto que tuvieron las críticas en su desarrollo personal y profesional. El actor admitió que las opiniones adversas, lejos de desmotivarlo, funcionaron como un incentivo para esforzarse y demostrar sus capacidades. “Al final, lo que ellos dijeron me impulsó a ser lo que soy hoy en día. Porque siempre algo que he tenido es que si me hacen herida, pues siempre he tratado de salir adelante y demostrar que tengo la capacidad de hacerlo”, relató.

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El agradecimiento de Porcella hacia México trasciende las palabras. Es una emoción constante que aparece en cada entrevista, recordando que el afecto también puede cruzar fronteras. (¡Hola!)