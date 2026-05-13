Campaña veterinaria gratuita para este martes 19 de mayo: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La atención a las mascotas comenzará a partir de las 9 de la mañana - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima anunció una nueva edición de su campaña veterinaria gratuita, dirigida a dueños de perros y gatos del Cercado de Lima. La jornada se llevará a cabo el martes 19 de mayo en el Mercado Rospigliosi, ubicado en jirón Carlos Arrieta 1484, de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Esta iniciativa busca acercar servicios esenciales a las familias del distrito, así como fomentar la tenencia responsable y la prevención de enfermedades en animales de compañía.

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Según informaron las autoridades municipales, la atención estará a cargo de la Brigada PET de la Casa Municipal Vecinal n.° 2, que desplegará un equipo de profesionales y voluntarios especializados en salud animal.

La jornada brindará servicios esenciales como consultas médico-veterinarias, desparasitación interna y externa, charlas de tenencia responsable y orientación para el registro de mascotas, todos sin costo para los asistentes - Créditos: Municipalidad de Lima.

La campaña no requiere inscripción previa, por lo que los vecinos pueden acudir directamente al punto de atención. Se recomienda llegar temprano, ya que este tipo de actividades suele generar una gran demanda y las atenciones se realizarán por orden de llegada.

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Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:

Consultas médico-veterinarias: Un equipo de veterinarios realizará evaluaciones generales del estado de salud de perros y gatos, responderá dudas de los propietarios y entregará recomendaciones personalizadas para el cuidado y la prevención de enfermedades. Este servicio permite detectar problemas a tiempo y orientar sobre tratamientos adecuados para cada mascota.

Desparasitación interna y externa: Se aplicarán tratamientos para eliminar parásitos intestinales y controlar pulgas, garrapatas y otros ectoparásitos. Este procedimiento es fundamental para proteger la salud tanto de los animales como de las familias, ya que previene infecciones y complicaciones asociadas a la presencia de parásitos.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: Se ofrecerá un espacio educativo donde se abordarán temas clave para el bienestar animal: alimentación balanceada, vacunación, control reproductivo, higiene y la importancia de la identificación. La charla busca que los dueños comprendan la responsabilidad que implica convivir con una mascota y el impacto positivo que genera en la comunidad.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: El personal de la municipalidad brindará asesoría personalizada para que los propietarios conozcan el proceso de inscripción de sus mascotas en el registro municipal, lo que facilita su identificación y recuperación en caso de extravío. Esta gestión también contribuye a la protección y el control sanitario en el distrito.

La jornada comenzará desde las 9 h y estará disponible hasta las 12 - Créditos: Difusión.

La jornada está dirigida a vecinos del Cercado de Lima que deseen mejorar la salud y calidad de vida de sus animales de compañía. Todas las atenciones se brindarán por orden de llegada; no es necesario inscribirse previamente, pero se recomienda acudir temprano para evitar largas esperas. Las autoridades recuerdan que la campaña incluye tanto a perros como a gatos de cualquier edad y condición.

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La campaña representa una oportunidad para que las familias accedan a servicios profesionales sin costo y reciban información clave sobre el cuidado y la protección de sus mascotas. La municipalidad anticipó que este tipo de actividades continuarán en otros puntos del distrito durante los próximos meses.

Beneficios de las campañas gratis

Permiten que familias de bajos recursos accedan a servicios veterinarios esenciales sin costo, mejorando la salud de sus mascotas.

Contribuyen a la prevención y el control de enfermedades transmisibles entre animales y seres humanos, protegiendo la salud pública.

Fomentan la tenencia responsable al ofrecer información y orientación sobre el cuidado, la higiene y la alimentación adecuada de los animales de compañía.

Facilitan la detección temprana de problemas de salud, lo que evita complicaciones mayores y tratamientos costosos.

Promueven la identificación y el registro de mascotas, reduciendo el abandono y facilitando su recuperación en caso de extravío.