Perú

Lourdes Flores Nano: “Alan García me contó que Keiko Fujimori le dijo a finales del 2011 ‘no indulte a mi papá’”

La política Lourdes Flores Nano reveló que el expresidente consultó a la lideresa de Fuerza Popular sobre un eventual indulto a su padre al término de su segundo mandato y recibió una negativa

Guardar
Google icon
Lourdes Flores Nano relató que Alan García le confesó haber consultado a Keiko Fujimori sobre la posibilidad de indultar a su padre, Alberto Fujimori, al final de su gobierno
Lourdes Flores Nano relató que Alan García le confesó haber consultado a Keiko Fujimori sobre la posibilidad de indultar a su padre, Alberto Fujimori, al final de su gobierno

La excandidata presidencial y lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, afirmó este viernes que el exmandatario Alan García le confesó haber sostenido una conversación en 2011 con la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre un posible indulto a su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

En diálogo con el programa Beto a Saber de Willax, Flores Nano explicó que, antes de concluir su segundo mandato, García buscaba apoyo político para conceder la gracia tanto al exautócrata como a Antauro Humala (2011-2016), hermano del expresidente Ollanta Humala.

PUBLICIDAD

“Lo que voy a contar a continuación me lo contó Alan García y no deja bien a mi buena amiga Keiko, pero dice que él les preguntó a Keiko y a Humala, finales de su gobierno, o sea finales del 2011, si antes de irme yo (los) indulto”, relató.

Agregó que el entonces jefe de Estado necesitaba el respaldo de los dos candidatos que avanzaban a la segunda vuelta y, por esa razón, les consultó sobre la posibilidad del indulto a sus familiares, aunque la respuesta de Fujimori resultó directa.

PUBLICIDAD

Según Flores Nano, García buscaba respaldo político para otorgar el indulto tanto a Alberto Fujimori como a Antauro Humala antes de concluir su mandato en 2011
Según Flores Nano, García buscaba respaldo político para otorgar el indulto tanto a Alberto Fujimori como a Antauro Humala antes de concluir su mandato en 2011

“No, no indulte a mi papá”, citó como la respuesta de la candidata. Por el contrario, Ollanta Humala, quien ganaría finalmente en el balojate, aceptó que excarcelen a su hermano, quien cumplió 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, por el denominado ‘Andahuaylazo’, un levantamiento contra el Gobierno de Alejandro Toledo.

“Dijo sí y mi buena amiga de Keiko dijo no”, añadió. El exdictador sería liberado finalmente en diciembre del 2023 por orden del Tribunal Constitucional(TC), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país que se abstuvieran de hacerlo.

Fujimori abandonó el penal de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sobre gracia a Castillo

En otro tramo de la entrevista, Flores Nano opinó que la figura de la gracia presidencial suele responder a intereses políticos más que a consideraciones humanitarias, en alusión al debate reciente sobre una posible beneficio para el expresidente Pedro Castillo.

A su juicio, otorgarle el indulto puede convertirse en “una clarísima intromisión en un proceso que está en curso, y eso sería lo condenable”.

Temas Relacionados

Lourdes Flores NanoKeiko Fujimoriperu-politicaOllanta Humala

Más Noticias

Héctor Cúper, anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: “Escribamos la historia juntos”

De 70 años, el veterano estratega argentino llega a la institución ‘crema’ con la idea de enmendar el camino y centrar su atención en el objetivo central del año: el tetracampeonato en Perú

Héctor Cúper, anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: “Escribamos la historia juntos”

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sin Alex Valera por lesión, los ‘cremas’ visitan el Estadio Miguel Grau en busca de una nuevo triunfo para pasar el amargo resultado en Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Manuscritos del siglo XVI revelarían que Machu Picchu nunca estuvo perdida: hallan referencias de 1544 y 1545 en Cusco

El Archivo Regional del Cusco iniciará trabajos con la Universidad de Praga para digitalizar y analizar los manuscritos coloniales hallados en los llamados “libros becerro”

Manuscritos del siglo XVI revelarían que Machu Picchu nunca estuvo perdida: hallan referencias de 1544 y 1545 en Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Cancillería concreta el plan de retorno de peruanos varados en Bolivia por bloqueos: estudiantes llegarán en diversos vuelos

JEE Lima Centro 1 proclamó los resultados descentralizados de las elecciones presidenciales: ¿qué significa?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez niega haber dejado en apuros económicos a Pamela Franco tras su separación: "Soy incapaz de robarle a alguien"

Christian Domínguez niega haber dejado en apuros económicos a Pamela Franco tras su separación: "Soy incapaz de robarle a alguien"

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

Elena Rose, compositora de Bad Bunny, se alista para su concierto en Lima

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

DEPORTES

Héctor Cúper, anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: “Escribamos la historia juntos”

Héctor Cúper, anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: “Escribamos la historia juntos”

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gaizka Mendieta, leyenda del Valencia, aprobó la llegada de Héctor Cúper a Universitario: “Es un profesional que maximiza rendimientos”

Hernán Barcos dejaría FC Cajamarca para el Torneo Clausura: ¿El ‘Pirata’ es opción en Sporting Cristal?

El genial pase de André Carrillo en la victoria del Corinthians ante Sao Paulo por el Brasileirao 2026