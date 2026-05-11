Lourdes Flores Nano: “Alan García me contó que Keiko Fujimori le dijo a finales del 2011 ‘no indulte a mi papá’”

Lourdes Flores Nano relató que Alan García le confesó haber consultado a Keiko Fujimori sobre la posibilidad de indultar a su padre, Alberto Fujimori, al final de su gobierno

La excandidata presidencial y lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, afirmó este viernes que el exmandatario Alan García le confesó haber sostenido una conversación en 2011 con la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre un posible indulto a su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

En diálogo con el programa Beto a Saber de Willax, Flores Nano explicó que, antes de concluir su segundo mandato, García buscaba apoyo político para conceder la gracia tanto al exautócrata como a Antauro Humala (2011-2016), hermano del expresidente Ollanta Humala.

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“Lo que voy a contar a continuación me lo contó Alan García y no deja bien a mi buena amiga Keiko, pero dice que él les preguntó a Keiko y a Humala, finales de su gobierno, o sea finales del 2011, si antes de irme yo (los) indulto”, relató.

Agregó que el entonces jefe de Estado necesitaba el respaldo de los dos candidatos que avanzaban a la segunda vuelta y, por esa razón, les consultó sobre la posibilidad del indulto a sus familiares, aunque la respuesta de Fujimori resultó directa.

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Según Flores Nano, García buscaba respaldo político para otorgar el indulto tanto a Alberto Fujimori como a Antauro Humala antes de concluir su mandato en 2011

“No, no indulte a mi papá”, citó como la respuesta de la candidata. Por el contrario, Ollanta Humala, quien ganaría finalmente en el balojate, aceptó que excarcelen a su hermano, quien cumplió 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, por el denominado ‘Andahuaylazo’, un levantamiento contra el Gobierno de Alejandro Toledo.

“Dijo sí y mi buena amiga de Keiko dijo no”, añadió. El exdictador sería liberado finalmente en diciembre del 2023 por orden del Tribunal Constitucional(TC), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país que se abstuvieran de hacerlo.

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Fujimori abandonó el penal de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sobre gracia a Castillo

En otro tramo de la entrevista, Flores Nano opinó que la figura de la gracia presidencial suele responder a intereses políticos más que a consideraciones humanitarias, en alusión al debate reciente sobre una posible beneficio para el expresidente Pedro Castillo.

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A su juicio, otorgarle el indulto puede convertirse en “una clarísima intromisión en un proceso que está en curso, y eso sería lo condenable”.