Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa tras su gesto de arcada al ser nombrado: “Es una mosca muerta”

Ángel de Brito lanzó duras críticas a Milett Figueroa tras gesto en “Amor y Fuego”. Willax TV

El periodista argentino Ángel de Brito respondió a la reacción de Milett Figueroa, quien hizo un gesto de arcada al escuchar su nombre durante una entrevista con el programa Amor y Fuego. El episodio reavivó tensiones mediáticas entre ambos y derivó en una serie de declaraciones de De Brito, quien no dudó en calificar a la modelo peruana como “mosca muerta” y en recordarle su paso por la televisión argentina y su relación con Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando en Amor y Fuego, Milett Figueroa no pudo disimular su incomodidad al ser consultada sobre De Brito. Tras hacer una arcada, dijo: “No puedo verle la cara, me causa mucho rechazo”. Al tomar conocimiento del episodio, el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana) no tardó en responder desde su espacio televisivo, lanzando duras críticas hacia la modelo y detallando episodios poco conocidos de su estadía en Argentina.

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Durante su descargo, Ángel de Brito reiteró que sus opiniones sobre la modelo no han cambiado y aseguró que, durante su estadía en Argentina, Milett y su entorno “vivieron de arriba”, haciendo alusión a una serie de privilegios que le habría otorgado Marcelo Tinelli. “Tinelli le puso un departamento, le puso a los Multitalent, que son amigos de él, a los García Navarro para representarla”, detalló De Brito ante cámaras.

Según el periodista, Milett no solo recibió alojamiento y representación, sino que también habría solicitado trabajar en una obra de teatro, a lo que Tinelli respondió organizando una reunión en su casa con cuatro directores del teatro independiente. “Ella quería hacerse la que tenía prestigio y hacer una obra, a lo Guillermina. Le puso el peluquero de Guillermina”, relató De Brito, en referencia a Guillermina Valdés, ex pareja de Tinelli y actriz argentina.

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No hubo amor genuino para el argentino

Ángel de Brito fue enfático al afirmar que Milett Figueroa ocupó un lugar privilegiado durante su relación con Tinelli. “Le puso un departamento, le puso auto. Enamorado estaba. La puso de jurado sin ningún tipo de aptitud. Igual es error de Marcelo, no la culpo a la chica, que vive de esto”, señaló. Para De Brito, la relación nunca tuvo una base amorosa genuina, y sugirió que la presencia de Milett fue una forma de molestar a Guillermina Valdés: “Nunca hubo amor, fue un acompañante que tuvo Tinelli. Para mí, la quería, la quería joder a Guillermina, ¿qué querés que te diga?”, expresó en tono irónico.

Después de que Milett hiciera un gesto de arcada al oír su nombre, De Brito la acusó de vivir de los favores de Tinelli y de utilizar su relación para conseguir beneficios en el ambiente artístico argentino. Amor y Fuego

Expone pedido que le hizo Milett Figueroa

El conductor también recordó el paso de Milett Figueroa por su propio programa, LAM, y reveló un pedido puntual que le hizo la modelo antes de la entrevista. “Cuando vino a mi programa, que la traté muy bien también, ustedes lo vieron, el mano a mano, ella me pidió que no le pregunte por los videos porno que tenía del pasado. Y yo le cumplí”, afirmó De Brito, resaltando que, pese a su trato cordial, la modelo adoptó una actitud de “mosquita muerta” y aprovechó su vínculo con Tinelli para solicitar ciertos favores mediáticos.

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A lo largo de su intervención, Ángel de Brito aseguró que Milett Figueroa se benefició de las oportunidades que le brindó Tinelli y que su paso por el ambiente artístico argentino estuvo marcado por la controversia y las demandas personales. “Que vaya a laburar, que haga un éxito”, sentenció el periodista, sugiriendo que la modelo debería enfocarse en su carrera en lugar de recurrir a estrategias mediáticas para mantenerse vigente.

Hasta el momento, Milett Figueroa no ha dado una respuesta pública a los dichos de Ángel de Brito.

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Ángel de Brito explica por qué lanzó fuerte calificativo contra Milett Figueroa.