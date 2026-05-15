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Los perfiles del entorno de confianza de Keiko Fujimori y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Figuras como Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes del entorno cercano de Keiko Fujimori, han participado en procesos electorales anteriores y mantienen presencia en la estructura de Fuerza Popular, ocupando cargos relevantes en las listas y en la organización del partido

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Círculo cercano de Keiko Fujimori, claves y trayectorias de quienes buscan el poder junto a ella| JNE
Círculo cercano de Keiko Fujimori, claves y trayectorias de quienes buscan el poder junto a ella| JNE

Keiko Fujimori ha logrado llegar a la segunda vuelta electoral por cuarta vez. En esta oportunidad, la lideresa de Fuerza Popular enfrenta el reto de ampliar su base de apoyo en regiones donde históricamente no ha tenido apoyo, como es el sur del país. Para esta nueva contienda, Fujimori mantiene a dos personajes en su entorno cercano, como Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia, y Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia.

Ambos han sido colaboradores cercanos y mantienen una presencia activa en la estructura partidaria y en las estrategias electorales. Estos son sus perfiles, según lo consignado en su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Luis Galarreta: Trayectoria política y perfil

Luis Galarreta Velarde nació en Lima en 1971. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política en 2006. La carrera política de Galarreta abarca tres periodos como congresista de la República. Inició su labor parlamentaria con Unidad Nacional entre 2006 y 2011, para luego sumarse a Fuerza Popular, agrupación con la que fue reelecto para los periodos 2011-2016 y 2016-2021.

Entre 2017 y 2018, presidió el Congreso de la República, etapa en la que afrontó cuestionamientos por adquisiciones realizadas bajo su mandato, como la compra de televisores, frigobares y arreglos florales en el Parlamento, que motivaron críticas públicas por presuntos sobrecostos.

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En el periodo 2021-2026, Galarreta asumió el cargo de parlamentario andino. Además, ha trabajado como asesor en el Congreso durante 2020 y 2021, y como asesor independiente en instituciones educativas y organismos internacionales, como la Universidad César Vallejo, la Universidad Señor de Sipán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi.

Luis Galarreta
El secretario general de Fuerza Popular ,Luis Galarreta, resaltó que Alberto Fujimori falleció en libertad- crédito Renato Silva / Infobae Perú

En el ámbito partidario, Galarreta ha ocupado cargos clave en Fuerza Popular, como secretario general nacional entre 2019 y 2024. Esta posición le ha permitido tener influencia en la toma de decisiones estratégicas y en la organización interna de la agrupación.

En cuanto a su situación patrimonial, su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas reporta un ingreso total de S/ 636,233.00, provenientes tanto de actividades públicas como privadas. Entre sus bienes figuran varios inmuebles y vehículos, así como participaciones en el Grupo Visualizar SAS, una sociedad constituida en Colombia.

Galarreta ha sido una pieza constante dentro del círculo de confianza de Keiko Fujimori, participando en el diseño de campañas y en la articulación de alianzas políticas.

Miguel Torres: perfil del otro hombre cercano a Keiko

Miguel Ángel Torres Morales es abogado por la Universidad de Lima, donde también obtuvo el grado de bachiller. Completó una maestría en Gobierno de las Organizaciones en la Universidad de Piura en 2020 y cuenta con estudios en responsabilidad social por la Universidad ESAN. Su vinculación con el ámbito académico incluye labores de docencia en la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de Lima y la Universidad ESAN.

En el sector público, Torres fue congresista de la República por Fuerza Popular durante el periodo 2016-2021. Además, ocupó el cargo de asesor jefe de gabinete en el Congreso entre 2021 y 2025. Su actividad política se complementa con roles partidarios, como apoderado de Fuerza Popular y responsable de la secretaría nacional de educación, arte, cultura, innovación y tecnología de la organización política.

Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)
Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)

Torres también tiene experiencia en el sector privado, como director académico de Tres Puntas Producciones E.I.R.L., empresa vinculada a la formación digital. Su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registra un total de S/ 613,593.87, sumando remuneraciones en el sector público y privado. Entre sus bienes figuran varios inmuebles y vehículos.

Ambos han acompañado a la lideresa de Fuerza Popular en procesos electorales anteriores, como cuando denunciaron fraude en enfrentamientos con Keiko Fujimori. La fórmula de Fuerza Popular se enfrenta ahora al desafío de disputar la presidencia ante la candidatura de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

¿Fuerza Popular busca el apoyo de Jorge Nieto y otros partidos?

Jorge Nieto, candidato de Buen Gobierno, quedó en cuarto lugar en estas elecciones 2026. Su aparición por primera vez en las contiendas ha sido visualizado por los aspirantes que pueden llegar a segunda vuelta.

Fuerza Popular ha manifestado su disposición a explorar una posible alianza con el Partido del Buen Gobierno. Luis Galarreta confirmó que existen acercamientos y diálogos no solo con miembros del partido de Nieto, sino también con parlamentarios de Renovación Popular, agrupación de Rafael López Aliaga. Según Galarreta, el objetivo de su partido es construir consensos amplios y tender puentes.

A pesar de que Jorge Nieto criticó anteriormente a Keiko Fujimori, acusándola en debates públicos de encabezar una “coalición por la impunidad” y de generar daño al país, Fuerza Popular no descarta integrar perfiles técnicos de otras fuerzas políticas.

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