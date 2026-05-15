Segunda vuelta electoral: si no fui miembro de mesa en primera vuelta, ¿me pueden elegir para el 7 de junio?

Electores acuden a votar en las elecciones presidenciales de Perú 2026 bajo la supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Solo participarán los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, realizada en abril. El proceso será supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes han detallado las responsabilidades, derechos y obligaciones de los miembros de mesa para esta fecha.

Durante la segunda vuelta, millones de ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación. En esta ocasión, la única elección en la cédula será la presidencial, pues los congresistas y representantes al Parlamento Andino ya fueron definidos en la primera ronda. La participación de los miembros de mesa es fundamental para garantizar que la jornada se desarrolle adecuadamente.

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Los miembros de mesa —titulares y suplentes— cumplen una función esencial: instalan las mesas, orientan a los votantes, distribuyen las cédulas y realizan el conteo de votos. La ONPE ha recordado que quienes fueron sorteados para la primera vuelta mantienen su función en la segunda, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo ser miembro de mesa en la segunda vuelta si no lo fui en la primera?

Según la ONPE, los miembros de mesa serán los mismos que fueron sorteados para la primera vuelta. No habrá un nuevo sorteo para la segunda vuelta: quienes ya integraron la mesa en abril deberán repetir su función en junio. Así lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones.

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Existe una excepción: si al momento de abrir la mesa de sufragio los miembros titulares y suplentes no se presentan, la ONPE puede designar como miembros a los electores que estén en la fila, con el objetivo de asegurar que la mesa funcione. Esta obligación está respaldada por el artículo 250 de la ley electoral, que indica que ningún ciudadano puede negarse a asumir el cargo si es convocado en ese momento.

Si una persona es elegida de la fila y se niega a cumplir con la función, recibirá una multa de S/ 267.50. Esta sanción aplica aunque el ciudadano no haya sido sorteado previamente.

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ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Miembros de mesa recibirán S/ 165 por la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La ONPE ha confirmado que los miembros de mesa recibirán un nuevo pago de S/ 165 por su labor en la segunda vuelta. Esta compensación está destinada tanto a titulares como a suplentes que ejerzan el cargo el 7 de junio. El monto puede ser actualizado si la ONPE lo establece antes de la jornada.

Para acceder al pago, el miembro de mesa debe registrar su cuenta bancaria a través de la plataforma oficial de la ONPE, o elegir billetera digital —como Yape— o cobro presencial en el Banco de la Nación. El dinero solo se entrega al titular, quien debe presentar su DNI. Los bancos habilitados para el depósito incluyen el Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank.

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Quienes no hayan registrado una modalidad de cobro podrán acercarse después de la elección a una agencia del Banco de la Nación para recibir el pago. Además, los miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso no compensable en sus centros de trabajo, válido tanto para el sector público como privado.

Si un miembro de mesa no asistió en la primera vuelta y vuelve a faltar en la segunda, las multas se acumulan. Por ejemplo, la sanción por no cumplir la función en la segunda vuelta es de S/ 275.

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Quienes no asistan a votar o sean sorteados como miembros de mesa y falten enfrentarán sanciones económicas y la imposibilidad de realizar trámites notariales o renovar su DNI hasta regularizar la deuda, advirtió la especialista electoral (Créditos: Exitosa)

Miembros de mesa que falten el 7 de junio deben justificar su inasistencia

Los ciudadanos designados como miembros de mesa y que no puedan cumplir con la función deben presentar una excusa, justificación o dispensa, según corresponda. La excusa se solicita antes de la elección, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva, y debe estar sustentada con documentos. Entre las causas aceptadas están problemas de salud graves, discapacidad, embarazo, lactancia, viajes al extranjero, labores esenciales o residencia en el exterior.

El JNE y la ONPE evaluarán las solicitudes y solo aceptarán las que cuenten con pruebas formales. Si un miembro de mesa no presenta excusa y no asiste el 7 de junio, puede solicitar una justificación después de la elección para evitar la multa. El trámite puede hacerse de forma virtual o presencial.

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Finalmente, la multa por no cumplir la función de miembro de mesa es de S/ 267.50, que se suma a la sanción por no votar si corresponde. Las autoridades recomiendan realizar los trámites con anticipación para evitar contratiempos o sanciones.