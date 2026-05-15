Perfil del izquierdista Roberto Sánchez: sus propuestas y cómo llega a la segunda vuelta electoral de Perú

Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, pasa a la segunda vuelta electoral para enfrentarse con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. El aspirante de izquierda llega a la etapa final de la contienda bajo el escrutinio público, tras la apertura de un proceso judicial por presunto desvío de fondos partidarios. A pesar de las investigaciones en su contra, Sánchez sostiene una agenda centrada en propuestas sociales y en la inclusión de sectores excluidos, en su intento de ingresar a Palacio de Gobierno.

El pase de Sánchez al balotaje se conoció casi en simultáneo con la noticia de la apertura de un proceso judicial en su contra, según un informe de Cuarto Poder. El expediente señala que el candidato habría desviado 280 mil soles de recursos partidarios hacia cuentas personales y de su hermano, William Sánchez. La resolución precisa: “Parte de ese dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en su provecho, en evidente perjuicio de la organización política”.

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Revelan las irregularidades financieras del partido Juntos por el Perú durante la campaña electoral del 2021. La ONPE ha impuesto sanciones por aportes de fuentes prohibidas y supuestos donantes que niegan haber entregado dinero.| Punto Final

Sánchez ha cintinuado su campaña en diferentes regiones del país y reforzó alianzas políticas. Su equipo legal suma al exfiscal José Domingo Pérez, conocido por su labor en casos de corrupción y, además, actual defensa del expresidente Pedro Castillo. El propio Sánchez no descartó asumir una cartera ministerial si resulta electo.

Propuestas de gobierno y ejes de campaña

Durante diversas entrevistas, Sánchez delineó los puntos centrales de su programa. Sostuvo que su “hoja de ruta” contempla la inclusión de comunidades indígenas y pueblos amazónicos. “Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, afirmó durante una entrevista en el podcast ‘Pitucos marrones’. El candidato reafirmó su postura a favor de una Asamblea Constituyente como pilar de su proyecto político.

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En el debate presidencial, Sánchez propuso el fortalecimiento de la educación pública, el acceso libre a universidades y un salario mínimo docente de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 5.500 soles. Planteó aumentar el presupuesto educativo del 6 % al 10 % del PBI en cinco años, declarar en emergencia el sistema educativo y garantizar la presencia de psicólogos en todas las escuelas.

El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). EFE/ Renato Pajuelo

Sus propuestas incluyen la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la declaración de la educación como derecho fundamental en la Constitución. En materia de políticas públicas, propone la instauración de un centro nacional de planeamiento y evaluación de impacto para apoyar las decisiones estatales en evidencia científica. Además, impulsa auditorías sociales a las concesiones y al régimen económico.

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En el área de empleo y desarrollo, apuesta por la formalización de mineros, vendedores informales y más de 10 millones de micro y pequeños empresarios. También promueve el fortalecimiento de beneficios para agricultores y pescadores artesanales, dentro de un régimen que democratice el acceso a oportunidades productivas. Propone regular concesiones económicas a favor de la educación y el desarrollo local.

Perfil de Roberto Sánchez

Roberto Sánchez Palomino nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, departamento de Lima. Es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en Políticas Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su carrera administrativa lo llevó a desempeñarse como gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral y como gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja.

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Entre 2021 y 2022 ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Desde 2021 ejerce como congresista y en 2024 asumió la representación legal de Juntos por el Perú.

Su abogado, José Domingo Pérez, revela los detalles de los procesos más importantes que enfrenta, incluyendo la condena por rebelión. Además, responde a las críticas sobre su participación en el partido Juntos por el Perú.

Durante su gestión ministerial, un informe de control reveló el uso de fondos de caja chica para gastos personales, incluidos restaurantes y lavandería, que fueron registrados como reuniones oficiales.

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En el ámbito administrativo, se le atribuye la contratación de allegados partidarios por medio del Fondo de Apoyo Gerencial, con sueldos de hasta 15 mil soles mensuales y sin concursos públicos. Además, la Fiscalía mantiene investigaciones sobre presuntos recortes de sueldos a trabajadores del ministerio, quienes habrían sido obligados a entregar un 10 % de sus remuneraciones para renovar contratos.

Su ascenso al liderazgo de Juntos por el Perú también generó controversia. Antiguos dirigentes lo acusan de manipular procesos internos para consolidar una dirigencia afín. Yehude Simon, fundador de la agrupación, cuestionó públicamente la ética y conducción partidaria de Sánchez.

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