Perú

Dos estrategias opuestas: cómo Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegaron a la segunda vuelta

Una candidata que abrazó el legado de su padre y redujo su antivoto al mínimo en 15 años. Un candidato que llegó a caballo a su mitin de cierre con el sombrero que le entregó Pedro Castillo en la cárcel. Así llegaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al balotaje del 7 de junio

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonríen y saludan a una multitud en un mitin político al aire libre. Confeti cae mientras un mapa de Perú se ve en el fondo
Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos campañas opuestas llevaron a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú 2026: una apuesta por la densidad urbana y la reivindicación del legado fujimorista frente a un despliegue territorial en el interior del país que reprodujo, paso a paso, la estrategia que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en 2021.

La primera vuelta del 12 de abril se disputó entre 36 candidatos presidenciales, un escenario de fragmentación extrema que impidió que cualquier candidato superara el 20% de los votos válidos. En conjunto, los más de 30 candidatos eliminados acumularon más del 70% de los sufragios, lo que convirtió la transferencia de ese electorado en la variable central del balotaje. La participación superó el 75% del padrón nacional, según datos de la ONPE.

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Con el 100% de las actas contabilizadas al 15 de mayo, la ONPE confirmó los resultados de la primera vuelta, aunque la proclamación oficial dependerá del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fijó esa instancia para el domingo 17 de mayo. Una vez oficializado el resultado, Fujimori y Sánchez tendrán menos de cuatro semanas para disputar el balotaje del 7 de junio en un mapa electoral donde las regiones sin dueño serán determinantes.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
El 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial. (Foto: Agencia Andina)

La campaña de Fujimori: reivindicación del legado y apuesta urbana

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), llegó a su cuarta segunda vuelta consecutiva con un cambio de registro respecto a sus campañas anteriores. Lejos de distanciarse de la figura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori —fallecido en 2024—, la candidata abrazó abiertamente ese legado. “Quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre”, declaró días antes de la primera vuelta. El día de las elecciones visitó la tumba familiar.

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Keiko Fujimori sonríe y saluda a una multitud con banderas anaranjadas; Alberto Fujimori, un mapa de Perú y papeletas electorales se superponen en el fondo urbano
La reivindicación del legado de Alberto Fujimori fue uno de los ejes centrales de la campaña de Fuerza Popular en la primera vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia territorial priorizó Lima y el norte del país. La candidata recorrió 18 departamentos y 29 provincias, con énfasis en los distritos más poblados de la capital. El resultado fue coherente con ese despliegue: obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,18%), su porcentaje más bajo en cuatro candidaturas presidenciales, pero suficiente para encabezar la primera vuelta. En Lima, donde se concentra cerca del 30% del padrón electoral, alcanzó el 17,90% de los votos válidos, superada únicamente por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (RP), que lideró la capital con el 19,93%.

Uno de los elementos que distinguió esta campaña fue la reducción del antifujimorismo. Según la última encuesta de IPSOS Apoyo previa al balotaje, el rechazo hacia Fujimori descendió del 59% al 48% entre principios y fines de abril, su mejor registro en años.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en el barrio de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, el jueves 2 de abril de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en el barrio de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, el jueves 2 de abril de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

El cientista político José Alejandro Godoy advirtió que el escenario es el más favorable para Fujimori en 15 años: el antifujimorismo se ha debilitado y su padre ya no genera fricción interna en el partido. Pese a ello, Godoy recordó que la candidata arrastra su propio antivoto acumulado durante una década de conducción del bloque parlamentario, período asociado a la inestabilidad institucional.

La campaña de Sánchez: la ruta castillista y el interior del país

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), construyó su campaña sobre una lógica radicalmente distinta. Denominó su recorrido “ruta castillista” y lo ejecutó con una cobertura geográfica que alcanzó las 25 regiones y 67 provincias del país, con cinco visitas a Cusco y tres a Puno, Huancavelica, Junín y Piura. En contraste, su presencia en Lima se redujo a apenas dos visitas, lo que se tradujo en una votación capitalina escasa, absorbida principalmente por López Aliaga y Fujimori.

Roberto Sánchez sonriente levantando un sombrero, con la imagen de Pedro Castillo en escala de grises y una multitud en un paisaje montañoso peruano al fondo
La promesa de indultar a Pedro Castillo fue uno de los pilares del discurso de Sánchez durante toda la campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta simbólica fue tan deliberada como el mapa de campaña: el sombrero de campesino de la provincia andina de Cajamarca, que Castillo le entregó en el penal de Barbadillo donde cumple una condena de 11 años y 5 meses por el fallido intento de autogolpe de diciembre de 2022. Sánchez apareció con ese sombrero en debates, actos de campaña y en el mitin de cierre, al que llegó a caballo. Lo acompañaron José Castillo, hermano del expresidente, y Yenifer Paredes, su cuñada y virtual diputada por Cajamarca. Su promesa central: indultar a Castillo si llega al poder.

El resultado validó la estrategia en el interior del país, pero expuso sus límites en la capital. Sánchez obtuvo 2.015.114 votos (12,03%) y superó a López Aliaga por apenas 21.210 sufragios a nivel nacional. En los primeros días del conteo, aparecía en el sexto lugar; el ascenso al segundo puesto se produjo a medida que se incorporaron las actas de zonas rurales y remotas, que requieren más tiempo de procesamiento. Ese patrón reprodujo con exactitud lo ocurrido con Castillo en 2021.

El candidato de Juntos por el Perú llegó a caballo a su mitin de cierre con el sombrero que Pedro Castillo le entregó en el penal de Barbadillo.
El candidato de Juntos por el Perú llegó a caballo a su mitin de cierre con el sombrero que Pedro Castillo le entregó en el penal de Barbadillo.

El discurso de Sánchez se articuló sobre tres ejes: una nueva Constitución, la refundación de un “Estado plurinacional” y la reversión de los contratos de concesión de recursos naturales. Rechazó explícitamente moderar su posición de cara al balotaje, a diferencia de lo que hizo Ollanta Humala en la segunda vuelta de 2011 con su llamada “hoja de ruta”. “La única hoja de ruta que habrá será la ruta con el pueblo”, declaró ante miles de seguidores en Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

Con ambos candidatos en empate técnico en el 38% de intención de voto, según IPSOS, y un 10% del electorado aún sin definir su voto, la segunda vuelta del 7 de junio se disputará sobre los territorios donde ninguno de los dos dominó en la primera ronda: Arequipa, áncash, Junín y Tacna, regiones donde la transferencia de los votos de los más de 30 candidatos eliminados no tiene un destino predecible.

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