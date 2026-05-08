Multa electoral de las Elecciones 2026: conoce cuáles son los pasos para pagar antes de la segunda vuelta

El monto de la penalidad varía según el distrito: 27,50 soles para zonas de extrema pobreza, 55 soles en áreas consideradas pobres y 110 soles en distritos no pobres - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Tras la primera ronda de las elecciones generales de 2026, se identificó a numerosos ciudadanos que no participaron en la votación ni cumplieron con las tareas asignadas en las mesas. Esta situación activó la aplicación de sanciones económicas por parte del Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones electorales en el país.

El organismo ha dispuesto mecanismos tanto digitales como presenciales para que los afectados puedan consultar y abonar la multa impuesta el proceso de regularización. Estas opciones buscan atender a quienes tienen penalidades económicas recientes y también a aquellos que acumulan deudas por infracciones cometidas en comicios pasados.

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A medida que se aproxima la segunda vuelta, surgen dudas entre las personas registradas en el sistema del JNE respecto a los pasos necesarios para saldar sus pendientes. La preocupación crece entre quienes desean evitar limitaciones administrativas y asegurar su plena participación en la siguiente jornada electoral.

Es posible consultar el estado de la deuda y cancelar la sanción utilizando únicamente el número de DNI, y cualquier persona puede realizar el trámite en representación del sancionado - Créditos: Andina.

Pasos para pagar la multa electoral

Atención virtual

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Accede a https://multas.jne.gob.pe/login para consultar si cuentas con una multa electoral pendiente.

Ingresa tu número de DNI en la plataforma para verificar si existe alguna deuda y conocer el motivo de la sanción.

Selecciona el medio de pago que prefieras para cancelar la multa.

Si optas por la vía digital, entra a Págalo.pe.

Busca la opción “JNE” y luego elige “Multas electorales”.

Digita tu DNI y completa los pasos que indica el sistema para finalizar el pago.

Atención presencial

Acércate a una sucursal del Banco de la Nación y presenta tu DNI en la ventanilla para realizar el pago de la multa.

También puedes dirigirte a la caja de la oficina central del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.

Elige si deseas cancelar el monto en efectivo o utilizando una tarjeta Visa.

Realiza la operación en el canal seleccionado y solicita el comprobante de pago al finalizar.

Ten en cuenta que no es necesario que la persona sancionada acuda personalmente; cualquier tercero puede efectuar el pago presentando únicamente el número de DNI del titular.

El Jurado Nacional de Elecciones aplica sanciones económicas a quienes no votaron o incumplieron funciones en los comicios electorales - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar tu multa?

La multa determinada por el Jurado Nacional de Elecciones no impide ejercer el derecho al voto en comicios futuros, pero restringe trámites notariales, inscripciones civiles, participación en procesos judiciales y administrativos, acceso a programas sociales, obtención de licencias de conducir y acceso a cargos públicos. Además, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva que podría incluir el embargo de cuentas bancarias u otros bienes.

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Para cualquier gestión vinculada a la sanción, solo se requiere el documento nacional de identidad. Las opciones de consulta y pago, tanto presenciales como digitales, están diseñadas para facilitar el cumplimiento de esta obligación ciudadana.

Tabla de multas por distrito

Las personas que residen en distritos identificados como de extrema pobreza deben abonar una multa de 27,50 soles, equivalente al 0,5 % de la UIT.

Quienes viven en zonas clasificadas como pobres tienen que pagar 55 soles de sanción, lo que representa el 1 % de la UIT.

Para los ciudadanos que habitan en distritos no considerados pobres, la multa alcanza los 110 soles, correspondiente al 2 % de la UIT.

Además, tanto los titulares como los suplentes de mesa deben presentarse a las 6 de la mañana el día de la jornada electoral. Se impone una multa de 275 soles a quienes no firman la hoja de asistencia, se retiran antes de finalizar el proceso, llegan fuera del horario estipulado o no desempeñan su función, ya sea como presidente, secretario, vocal o alterno.

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