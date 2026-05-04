‘El Diablo Viste la Moda 2’, el adiós de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’ y la muerte de ‘Pompinchú’: Las noticias del espectáculo que marcaron la semana

Esta ilustración reúne a Yaco Eskenazi, Pompinchú, y el avant premiere de 'El Diablo Viste la Moda 2' entre las noticias más relevantes de la semana en el mundo del espectáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana estuvo cargada de emociones, sorpresas y momentos que dejaron huella en el espectáculo y entretenimiento peruano. Desde el glamour de un avant premiere memorable, pasando por el luto en la comicidad nacional, el récord histórico de Shakira en Brasil, la posible libertad de Abencia Meza y la nueva vida de Ezio Oliva y Karen Schwarz en España. Aquí, las noticias que generaron conversación.

1. El avant premiere de ‘El Diablo Viste la Moda 2’ se dio por todo lo alto en Perú

El Jockey Plaza de Lima fue el escenario del glamoroso avant premiere de ‘El Diablo Viste la Moda 2’, celebrado el 27 de abril. El evento reunió a influencers, personalidades de la televisión y creadores de contenido que desfilaron con atuendos inspirados en Miranda Priestly, generando debate, memes y aplausos.

PUBLICIDAD

Natalie Vértiz, Gia Meier y otras destacadas influencers peruanas asistieron con glamur a la exclusiva Avant Premiere de "El Diablo Viste a la Moda 2".

Natalie Vértiz, María Pía Copello, Angie Arizaga y Melissa Paredes fueron algunas de las figuras más comentadas. Paredes, en particular, generó debate con su look de sastre color vino, al que respondió con humor y seguridad. El tiktoker Zagaladas viralizó una parodia de los looks que fue bien recibida por las propias figuras parodiadas.

La película, que cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, estrenó en Perú el 30 de abril, un día antes que en Estados Unidos, y ya acumula más de 50 millones de dólares en su preestreno global.

PUBLICIDAD

2. Yaco Eskenazi anuncia que deja ‘La Granja VIP’ y se despide de Ethel Pozo

Una de las noticias más sorpresivas de la semana fue el anuncio de Yaco Eskenazi de dejar la conducción de ‘La Granja VIP’. El popular conductor explicó durante la gala del lunes 27 de abril que su salida responde a nuevos compromisos laborales, principalmente la expansión de su show de stand up ‘Yaco y el Loco’ junto al ‘Loco’ Wagner, y a una agenda cada vez más exigente.

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

La despedida, que se dio este sábado 2 de mayo, fue emotiva y marcada por la complicidad que construyó con Ethel Pozo durante el programa. La conductora no pudo contener las lágrimas al dedicarle palabras de gratitud y reconocimiento. Yaco dejó en claro que su salida es un “hasta luego y no un adiós definitivo”, y la producción anunció que próximamente se dará a conocer al nuevo conductor que acompañará a Ethel en la recta final del reality.

PUBLICIDAD

3. Falleció el cómico ‘Pompinchú’

La semana también estuvo marcada por el luto. Alfonso González Mendoza, conocido y querido como ‘Pompinchú’, falleció el 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras una dura batalla contra una fibrosis pulmonar, complicaciones renales y las secuelas de una infección post operatoria. Su muerte generó una ola de condolencias y homenajes de colegas, familiares y miles de seguidores que lo recordaron como uno de los grandes del humor popular peruano.

Familiares y seguidores despiden a Pompinchú en la sala Paracas del Ministerio de Cultura. X

‘Pompinchú’ fue una figura clave del programa ‘El show de los cómicos ambulantes’ en los años 90 y 2000, donde su humor espontáneo y cercano lo convirtió en referente de la comicidad nacional. Su velorio se llevó a cabo en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, un reconocimiento al valor cultural de su trayectoria, y fue sepultado en el cementerio Los Sauces de San Juan de Lurigancho. Su historia, marcada por la lucha y el amor por el arte popular, dejó una huella imborrable en la cultura peruana.

PUBLICIDAD

4. El multitudinario show de Shakira en Brasil

El concierto de Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, el 2 de mayo, se convirtió en un evento histórico. Más de dos millones de personas, según cifras de la alcaldía, asistieron al show gratuito, superando incluso el concierto de Madonna en 2024 en el mismo escenario. El impacto económico fue notable: se estima que inyectó unos 160 millones de dólares en la economía local, cifra 40 veces mayor que la inversión realizada.

Mientras Shakira brillaba en Copacabana, el Cristo Redentor de Río se iluminó con los colores de Colombia, simbolizando el éxito de la artista - crédito @procolombiac/Instagram

La noche arrancó con un despliegue tecnológico de drones que formaron la figura de una loba y la silueta de Shakira. El repertorio fue un recorrido por más de tres décadas de éxitos, desde ‘La fuerte’ y ‘Estoy aquí’, pasando por clásicos como ‘Inevitable’, ‘Pies descalzos’ y ‘Antología’, hasta éxitos recientes como ‘TQG’ y ‘Te felicito’.

PUBLICIDAD

Invitadas de lujo como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo elevaron aún más el espectáculo. Como telón de fondo, el Cristo Redentor fue iluminado con los colores de Colombia y las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez.

5. La posible libertad de Abencia Meza

Abencia Meza, reconocida cantante folclórica peruana condenada a 30 años de prisión como autora intelectual del asesinato de su expareja, la también cantante Alicia Delgado, lleva 15 años privada de libertad y enfrenta ahora una posibilidad real de recuperar su libertad antes de cumplir la totalidad de su sentencia.

PUBLICIDAD

Su defensa, encabezada por el abogado Humberto Abanto, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional buscando que se le permita acceder al beneficio de semilibertad, argumentando que debería aplicarse la legislación vigente en 2012 y no la norma de 2018 que restringió dicho beneficio.

Ilustración digital en acuarela que representa a Abencia Meza en una celda, observando la luz exterior mientras las sombras de la balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared, evocando su búsqueda de verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el fallo es positivo, Meza podría salir del penal de Santa Mónica antes de 2041. Además, también ha solicitado la conmutación de pena al Ejecutivo. La cantante ha declarado que, si recupera la libertad, su mayor aspiración es volver a cantar.

PUBLICIDAD

6. La nueva vida de Ezio Oliva y Karen Schwarz en España

La pareja formada por Ezio Oliva y Karen Schwarz sigue generando interés con su nueva etapa de vida en España, donde se instalaron junto a sus hijas. Ezio continúa su carrera musical con proyección internacional, convirtiéndose en el primer artista peruano galardonado en los Premios Dial. Karen, por su parte, trabaja en la expansión de su marca de ropa interior, Valente, al mercado español, sin desvincularse de Perú.

En una sincera entrevista con Magaly Medina, la pareja conformada por Karen Schwarz y Ezio Oliva explican los motivos personales y profesionales que los llevaron a tomar la drástica decisión de mudarse a España junto a sus hijas, iniciando una nueva vida lejos de Perú. ATV/ Magaly TV La Firme.

Ambos han desmentido rumores sobre la dinámica económica de su hogar, afirmando que se consideran un equipo y que priorizan el bienestar de sus hijas. Karen explicó que las niñas aún no están en el colegio, una decisión tomada para facilitar su adaptación emocional al nuevo entorno antes de ingresar al sistema educativo español.

PUBLICIDAD

7. Magaly Medina sorprende al estar en la graduación de la hija de Alfredo Zambrano

Magaly Medina viajó a Boston para acompañar a Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, en su graduación de Maestría en Psicología de la Consejería en Northeastern University. La conductora compartió en redes sociales momentos emotivos del evento y sorprendió al mostrarse junto a Claudia Almenara, la exesposa de Zambrano y madre de Silvana, en un ambiente de cordialidad y unión familiar. La imagen fue celebrada por sus seguidores como un ejemplo de madurez y buena convivencia.

Silvana Zambrano celebra su graduación junto a su padre Alfredo Zambrano, su madre Claudia Almenara y la presentadora Magaly Medina, compartiendo un emotivo momento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la graduación, Magaly y Alfredo viajaron a México para celebrar el cumpleaños de él, donde la conductora le regaló un exclusivo abrigo de vicuña y cashmere. La pareja también celebró el cumpleaños de Magaly, quien recibió tres bolsos de la marca Chanel valorados en más de 18 mil dólares, reafirmando la solidez y el cariño mutuo que caracteriza su relación.