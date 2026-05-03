El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

El cardenal Carlos Castillo criticó públicamente a Rafael López Aliaga por promover discursos violentos y actitudes contrarias al cristianismo

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, lanzó este domingo un dardo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al advertir que el Evangelio propone un camino para evitar una “idolatría de la fe cristiana que puede existir hasta en los católicos”.

“Puedo decir yo soy católico, pero puedo decir mátenlo de una vez a ese. Esas expresiones no son cristianas ni católicas”, señaló antes de invocar a corregir estas prácticas. “La fe no es complicada, es simple, pero requiere profundidad”, expresó.

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“No puede ser que haya cristianos hoy día que dicen que son cristianos y dicen: ‘mátalo, mátalo, haz lo que quieras con el otro, fuera de aquí’, o dicen todos los ajos que hemos escuchado en ese tiempo y seguimos escuchando de católicos muy católicos”, añadió.

Castillo instó a los creyentes a demostrar, con su testimonio, que siguen a Jesús. “Para eso tengámoslo profundamente en nuestro ser y conozcámoslo a través del Evangelio para realizar distintas tareas que son indispensables hacer en distintas situaciones”, concluyó.

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Castillo alertó sobre el riesgo de una “idolatría de la fe cristiana” que puede afectar incluso a los católicos, y pidió testimonio auténtico

Después de las elecciones del pasado 12 de abril, López Aliaga ha denunciado fraude sin presentar evidencia y ha dirigido críticas tanto al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, como al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a encargar de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, afirmó luego de pedir su detención por fallos logísticos en los comicios, de los cuales hasta ahora queda fuera del balotaje.

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Durante una manifestación frente a la sede del organismo electoral, el exalcalde también declaró que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela” y anunció que no aceptaría el resultado de los comicios, incluso si accedía a la segunda vuelta.

“Le damos exactamente 24 horas (en referencia a Burneo). Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, expresó.

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López Aliaga, miembro del Opus Dei, ha admitido prácticas de autoflagelación como parte de su disciplina religiosa

En septiembre del año pasado, antes de renunciar a la alcaldía para postular a las elecciones, lanzó una amenaza al periodista Gustavo Gorriti, a quien critica abiertamente. “Este señor es el gran enemigo del Perú. Debe salir del Perú, lo digo claramente, hace mucho daño”, afirmó.

“A un terruco urbano que es un objetivo militar hay que juzgarlo en un tribunal militar. Si va a un tribunal fiscal, sale al toque. Estamos mal ahí. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar. ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, expresó.

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El líder de Renovación Popular, miembro del Opus Dei, ha expuesto en el pasado que se flagela desde su primera juventud para cumplir con un compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen María.