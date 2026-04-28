Perú

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ por gira con el ‘Loco’ Wagner: “Esta es mi última semana”

Entre bromas, emoción y confesiones, el conductor confirmó que su salida responde a nuevos proyectos laborales y una agenda cada vez más exigente

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El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

La noche del 27 de abril quedará marcada como una de las más inesperadas para los seguidores de ‘La Granja VIP’, luego de que el conductor Yaco Eskenazi anunciara en plena transmisión en vivo que dejará el programa que conduce junto a Ethel Pozo.

La revelación se dio en los minutos finales del espacio, en medio de un ambiente distendido que rápidamente se transformó en sorpresa, incredulidad y hasta bromas entre los conductores.

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Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

Un anuncio que tomó por sorpresa al set

Todo comenzó cuando Ethel Pozo, con su estilo característico, adelantó que venía una “noticia bomba”. “Amigos, eso es mañana. Bombas, las cosas cambian, repechaje. Y para cerrar, también una noticia bomba”, dijo, generando expectativa en el estudio.

La reacción no se hizo esperar. Una de las voces en el set soltó un “Ay, no”, anticipando que lo que venía no sería menor. En medio del ambiente de tensión y curiosidad, se pidió el micrófono para que Yaco Eskenazi pudiera hablar.

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Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

La confesión de Yaco Eskenazi en vivo

Visiblemente agitado, el exchico reality tomó la palabra con un tono sincero y cercano. “Una noticia que darles. ¿Ya funciona, sí? Bueno, estoy un poco agitado por la corrida hasta acá”, inició, mientras el set reaccionaba con bromas.

“Nada, chicos, con mucha pena les tengo que contar que… que esta es mi última semana en la granja”, expresó, dejando en silencio momentáneo a sus compañeros.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

Yaco explicó que su salida no responde a conflictos, sino a una serie de compromisos laborales que no esperaba que crecieran tan rápido. “Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera, Ethel… y he tenido que tomar esta difícil decisión”, sostuvo.

Fue entonces cuando Ethel Pozo intervino para complementar la información y dar contexto al público:“Y déjame ayudarte porque le está yendo muy bien, muy bien en ‘Yaco y el Loco’, y lo están pidiendo a full y tiene una agenda recargada que se cruza, ¿verdad, Yaco?”

El conductor confirmó esta versión sin rodeos: “Así es, así es, Ethel”, dejando en claro que su crecimiento profesional fuera del programa ha sido determinante en esta decisión.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Mariella Zanetti lamenta salida de Yaco Eskenazi

Como es habitual en el formato, el momento no estuvo exento de humor. Una de las integrantes del programa lanzó una pregunta que desató risas: “¿Con quién me voy a pelear yo?”, evidenciando la dinámica divertida que Yaco mantenía en el espacio.

Lejos de dramatizar, el conductor optó por mantener un tono optimista y cercano:“Tranquila, que mañana voy a explicar mejor esta situación”, adelantó, dejando abierta la posibilidad de dar más detalles en la siguiente edición.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

Un adiós temporal, no definitivo

A pesar del impacto del anuncio, Yaco Eskenazi dejó claro que su salida no necesariamente es permanente. “Estoy feliz y agradecido y nada, ya mañana les cuento bien, pero es una decisión que he tenido que tomar”, señaló, dejando entrever que se trata de una pausa obligada por sus múltiples compromisos.

Antes de cerrar, el conductor se despidió con naturalidad:“Nos vemos mañana, Ethel Rocío, despidamos el programa”, marcando el final de una jornada que terminó siendo mucho más significativa de lo esperado.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

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