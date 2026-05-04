Grupo 5 llevará la cumbia peruana por primera vez a México y promete una fiesta inolvidable en Oaxaca

Grupo 5 confirma su primer concierto en México y genera gran expectación entre sus seguidores mexicanos. (Instagram Grupo 5)

El Grupo 5, considerado el ‘grupo de oro del Perú’, anunció su primera presentación en México, generando una ola de emoción entre sus fanáticos en ese país. La agrupación norteña confirmó que se presentará el 12 de mayo en la Plaza Central de Salina Cruz, Oaxaca, en el marco de la festividad en honor a la Santa Cruz.

“¡México! Estaremos presentes en la festividad en honor a la Santa Cruz del 12 de mayo. En la plaza central de Salina Cruz, Oaxaca. Estamos felices porque es nuestro primer concierto en México. Todos invitados para bailar y gozar con el grupo de oro del Perú“, anunció la agrupación en sus redes sociales, acompañado de un video que rápidamente se viralizó entre sus seguidores mexicanos.

PUBLICIDAD

El concierto en Oaxaca se producirá luego de que la banda concluya su gira por el sur del Perú, que incluye presentaciones en Camaná el 8 de mayo y en Puno el 9 de mayo, antes de viajar a tierras aztecas.

La reacción de los fanáticos mexicanos

La noticia desató entusiasmo pero también una avalancha de solicitudes en redes sociales. Si bien los seguidores de Salina Cruz celebraron el anuncio con euforia, la mayoría de los comentarios provinieron de fanáticos de Ciudad de México y otras partes del país que pidieron con insistencia una presentación en la capital.

PUBLICIDAD

¡Confirmado! Grupo 5 anuncia con entusiasmo su llegada a México para su primer concierto. La cita es el 12 de mayo en la Plaza Central de Salina Cruz, Oaxaca. Todos están invitados a disfrutar de la mejor cumbia. Video: Instagram Grupo 5

“¡CDMX los esperamos!”, “Hagan uno pero en CDMX por favor, no sé en el Palacio de los Deportes o en la Arena o el Auditorio Nacional”, “Arriba México, esperé este momento mucho tiempo, ojalá y se pueda que hagan un evento en CDMX”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones de la agrupación.

Otros fanáticos, dispuestos a todo por ver al grupo en vivo, comentaron: “Será prudente irme de una vez a Oaxaca siendo yo de Durango” o “Ay no, estarán muy lejos. Pero es la primera de muchas presentaciones. Espero un poquito más cerca pronto”, demostrando el nivel de expectativa que genera la llegada del grupo a México.

PUBLICIDAD

Un logro que refleja el crecimiento internacional de la cumbia peruana

La primera presentación en México llega en un momento de expansión internacional para Grupo 5, que en los últimos años ha consolidado su posición como una de las agrupaciones de cumbia más importantes de Latinoamérica.

En 2024, la orquesta chiclayano celebró sus 51 años de trayectoria con tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional de Lima, reuniendo a más de 150 000 personas y ubicándose en el Top 5 de artistas con mayor asistencia en conciertos en el Perú, junto a figuras internacionales como Paul McCartney, Luis Miguel, Aventura y Karol G.

PUBLICIDAD

Grupo 5 se presenta hoy en los Billboard Latin Music Week Miami: “Seguimos persiguiendo sueños”

Digitalmente, el Grupo 5 se ha posicionado como el segundo artista más visto en YouTube en el país, solo superado por Bad Bunny, con 12 de sus videos entre los 100 más vistos y más de 9 millones de vistas semanales. Su tema ‘Motor y motivo’ acumula más de 62 millones de reproducciones en Spotify, y el grupo figura entre los artistas peruanos más escuchados del año 2025 en esa plataforma.

La agrupación también ha compartido escenario con figuras internacionales como Fonseca, Eddy Herrera, Eva Ayllón, Noel Schajris y Agua Marina, y ha realizado presentaciones fuera del Perú, incluyendo un “Mix Shapis” grabado en el Movistar Arena de Chile que acumuló 18 millones de vistas en YouTube Music.

PUBLICIDAD

La primera de muchas

La presentación en Oaxaca es, según los propios fanáticos, solo el comienzo de una relación entre el Grupo 5 y México. La demanda de los seguidores mexicanos por una presentación en Ciudad de México, en recintos como el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes, refleja el potencial del mercado azteca para la cumbia peruana.

La agrupación tiene pendiente también una presentación en Cusco el 24 de julio, como parte de su agenda en Perú, mientras el debut en México abre la puerta a nuevas plazas internacionales para el grupo que lleva más de cinco décadas haciendo bailar al Perú y ahora aspira a conquistar más países de la región.

PUBLICIDAD