Yaco Eskenazi elogia a Ethel Pozo tras recordar distanciamiento y despedirse de 'La Granja VIP': "Ethel es la mejor dupla televisiva"

Yaco Eskenazi se despide de 'La Granja VIP' tras semanas de conducción junto a Ethel Pozo, marcando el cierre de un reencuentro televisivo. (Instagram La Granja VIP)

Yaco Eskenazi se despidió de ‘La Granja VIP’ en la gala del 2 de mayo, dejando atrás semanas de conducción junto a Ethel Pozo y un reencuentro que emocionó tanto a ellos como al público. En una conversación con Samuel Suárez, periodista de Instarándula y panelista del reality, ambos conductores recordaron lo que significó este proyecto para su amistad y su carrera.

“Dos años casi sin estar en contacto, nada, y haber resuelto nuestros temas y diferencias, por más ridículas que hayan sido, en verdad, haber estado juntos a través de una pantalla de nuevo ha sido lindo. Ethel sin duda es la mejor dupla televisiva que he tenido, con la que más cómodo me siento, a la que más conozco y ha sido muy difícil decidir no estar más acá, en verdad“, declaró Eskenazi con visible emoción tras la despedida.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas durante la gala, reconoció que el reencuentro con Yaco fue uno de los regalos más inesperados del proyecto. “Yaco me ha hecho llorar otra vez. Siempre fue así desde el 2017 cuando arrancamos. Yo siempre lo dije, yo arranqué sin la experiencia televisiva y Yaco venía de este gran programa que fue EEG”, expresó.

Yaco Eskenazi se sincera sobre su relación con Ethel Pozo y la difícil decisión de dejar la conducción de 'La Granja VIP', además de reflexionar sobre su reencuentro en televisión tras dos años. Yaco elogia a Ethel como su mejor compañera, provocando las lágrimas de la conductora al recordar su historia juntos. Video: Instagram Instarándula

Dos años de silencio y una amistad que se renovó

La historia de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo como dupla televisiva comenzó en 2017, cuando ambos coincidieron en un programa que marcó sus carreras. Compartieron seis años de trabajo conjunto y construyeron una amistad que trascendió las pantallas. Sin embargo, una confusión derivó en una discusión que los llevó a dos años de distanciamiento, sin contacto ni comunicación.

PUBLICIDAD

Fue la propuesta de ‘La Granja VIP’ la que abrió la puerta al reencuentro. Según relató Ethel Pozo, fue ella quien dio el primer paso al escribirle a Yaco para darle la bienvenida al proyecto: “Me dijeron: ‘Parece que ya está Yaco, hay que darle la bienvenida’. Y ahí viene la pregunta ¿quién da el primer paso de escribir? porque en estos dos años de distanciamiento... Entonces, yo le escribí y le dije: ‘Bienvenido a La Granja’. Lo demás ni siquiera lo recuerdo porque la amistad volvió al segundo. No hubo momento incómodo ni formalidades. Todo fluyó”.

Yaco, por su parte, reconoció que antes de aceptar el proyecto, necesitaba resolver el pasado. “Hablamos como adultos y se solucionó”, señaló el conductor, quien también destacó el apoyo de su esposa Natalie Vértiz en la reconciliación. “Natalie me dijo ‘qué paja, habla con ella’”, reveló.

PUBLICIDAD

Una despedida que hizo llorar a todos

La noche del 27 de abril, Yaco Eskenazi anunció en vivo que esa sería su última semana en ‘La Granja VIP’. El conductor explicó que su salida responde a compromisos laborales que no esperaba que crecieran tan rápido, principalmente la expansión de su show de stand up ‘Yaco y el Loco’, que realiza junto al ‘Loco’ Wagner, con una agenda de giras cada vez más exigente.

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, declaró ante la sorpresa del equipo y el público.

PUBLICIDAD

En su mensaje de despedida, de este sábado 2 de mayo, Yaco se dirigió a Ethel Pozo: "Y a ti, amiga, perdóname por abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper y vas a ser la número uno. Estoy convencido, tu tesón, tu temperamento, tus ganas de hacer, tus ganas de crecer. Y lo mejor que me regaló La Granja VIP fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele".

Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas y le dedicó palabras de gratitud, reconociendo la química y la dinámica especial que ambos lograron construir durante las semanas al frente del reality.

PUBLICIDAD

La producción del reality anunció que el lunes 4 de mayo se incorporaría un nuevo conductor para acompañar a Ethel Pozo en la recta final del programa. La expectativa crece entre los seguidores sobre quién ocupará el lugar de Eskenazi, mientras el reality continúa con sus dinámicas de nominación y eliminación.

El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Por su parte, Yaco Eskenazi dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro, asegurando que su salida es un “hasta luego y no un adiós definitivo”. El conductor, fiel a su filosofía, cerró su etapa en ‘La Granja VIP’ con una reflexión sobre la importancia de vivir en paz y sin rencores, destacando que el reencuentro con Ethel Pozo fue, sin duda, el mejor regalo que le dejó este proyecto.

PUBLICIDAD