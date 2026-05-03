Día de la Madre 2026: estafas online en compras de regalos crecen en Perú y así puedes evitarlas

Los estafadores realizan llamadas telefónicas haciendo creer a sus víctimas que recibirán un regalo del Día de las Madres (Foto: Infobae)

El Día de la Madre 2026 no solo moviliza emociones, también impulsa una de las campañas comerciales más intensas del año en el Perú. En este contexto, las compras online se disparan y, con ellas, crece la exposición a estafas digitales, fraudes y suplantaciones que aprovechan la urgencia de adquirir un regalo a último momento. Desde ofertas irresistibles hasta tiendas falsas en redes sociales, los riesgos se multiplican en un entorno donde millones de usuarios realizan transacciones en cuestión de segundos.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) lanzó una alerta dirigida a los consumidores y empresas, con el objetivo de reforzar la seguridad en el comercio electrónico. La entidad recuerda que existen estándares técnicos que permiten garantizar transacciones seguras, proteger los datos personales y evitar malas prácticas en plataformas digitales. Todo esto cobra especial relevancia si se considera que más de 18,7 millones de peruanos ya compran por internet, consolidando este canal como clave en los hábitos de consumo.

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La norma técnica que busca frenar estafas en compras online

Los defraudadores aprovechan la festividad para que su mensaje parezca "creíble" (Andina)

Ante el incremento de operaciones digitales, el Inacal destaca la importancia de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 10008:2025, un estándar que establece directrices para asegurar la calidad en las transacciones electrónicas B2C (empresa a consumidor). Esta normativa se aplica a todo tipo de plataformas, desde tiendas virtuales y marketplaces hasta ventas por redes sociales y aplicaciones móviles.

Según explicó el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, “en contextos de alta demanda comercial, como el Día de la Madre, la gestión de la calidad en el comercio electrónico es determinante para mitigar riesgos y proteger al consumidor”. En esa línea, subrayó que este marco técnico se basa en principios como la transparencia, la trazabilidad, la seguridad de la información y la mejora de la experiencia del usuario.

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Entre los puntos más relevantes de esta norma destacan la obligación de brindar información veraz sobre productos y servicios, garantizar la protección de datos personales, asegurar el consentimiento informado del consumidor y establecer mecanismos eficientes de atención de reclamos y postventa. Además, promueve que toda la experiencia de compra —desde la oferta hasta la entrega final— esté estandarizada, reduciendo fricciones y elevando la confianza en los canales digitales.

La implementación de este tipo de estándares también permite reducir las llamadas asimetrías de información, uno de los principales factores que facilitan las estafas online. Cuando el usuario no cuenta con datos claros sobre el producto, el vendedor o las condiciones de compra, queda más expuesto a engaños o incumplimientos.

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Claves para evitar fraudes al comprar por Internet en campañas masivas

Alrededor del 50% de peruanos realizan sus compras por internet y la mayoría utiliza tarjetas de crédito

Durante campañas de alto consumo como el Día de la Madre, los ciberdelincuentes suelen intensificar sus estrategias. Una de las más comunes es la creación de sitios web falsos o perfiles en redes sociales que imitan a marcas reconocidas, ofreciendo productos a precios muy por debajo del mercado para atraer a las víctimas.

En este contexto, una de las primeras recomendaciones es verificar la autenticidad del proveedor. Esto implica revisar que la página web cuente con información completa, como dirección, canales de contacto y políticas claras de devolución o garantía. La ausencia de estos elementos suele ser una señal de alerta.

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Otro aspecto clave es desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. Promociones con precios inusualmente bajos o mensajes que presionan para realizar pagos inmediatos suelen formar parte de esquemas fraudulentos. Este tipo de urgencia busca evitar que el usuario analice la compra o investigue al vendedor.

También es fundamental priorizar el uso de medios de pago seguros, que permitan rastrear la transacción o activar mecanismos de reclamo en caso de inconvenientes. Evitar transferencias directas o pagos en efectivo, especialmente en compras coordinadas por redes sociales, puede marcar la diferencia entre una compra segura y una posible estafa.

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Asimismo, se recomienda revisar detalladamente las características del producto, como materiales, tamaño, ingredientes o fecha de vencimiento, en el caso de alimentos. La falta de coherencia entre la descripción y las imágenes es otro indicio frecuente de fraude.

Finalmente, el Inacal advierte que se debe tener especial cuidado con los productos más demandados en estas fechas, como chocolates, calzado, joyería, cócteles o artesanías, ya que suelen ser utilizados como gancho en publicaciones engañosas. En todos los casos, contar con información clara, comparar opciones y evitar enlaces sospechosos son pasos esenciales para reducir riesgos.

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