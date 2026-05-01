Perú

Karen Schwarz detalla la expansión de su marca de ropa en España: “Amo crecer como empresaria”

Aunque disfruta su etapa familiar, dejó claro que su objetivo es consolidar su proyecto a nivel internacional

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En una sincera entrevista con Magaly Medina, la pareja conformada por Karen Schwarz y Ezio Oliva explican los motivos personales y profesionales que los llevaron a tomar la drástica decisión de mudarse a España junto a sus hijas, iniciando una nueva vida lejos de Perú. ATV/ Magaly TV La Firme.

La nueva etapa que atraviesa Karen Schwarz no solo responde a un cambio geográfico, sino también a una evolución personal y profesional que la ha llevado a replantear sus objetivos a largo plazo.

Desde España, donde actualmente reside junto a Ezio Oliva y sus hijas, la exconductora decidió compartir detalles de uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente: la posible expansión internacional de su marca de ropa interior Valente, una iniciativa que refleja su crecimiento como empresaria.

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En una conexión con el programa de Magaly Medina, Schwarz explicó cómo vive este proceso desde el extranjero, destacando que su experiencia en Europa no solo implica adaptarse a una nueva rutina familiar, sino también explorar oportunidades que le permitan llevar su emprendimiento más allá del mercado peruano.

Karen Schwarz y tres modelos sonrientes posan de pie sobre un fondo blanco, vistiendo fajas o ropa interior moldeadora en tonos piel y negro.
Karen Schwarz posa con modelos de su marca de ropa, celebrando la expansión de su negocio en España y expresando su alegría por crecer como empresaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de esta transición, la empresaria dejó en claro que atraviesa un momento de equilibrio. Por un lado, disfruta plenamente de su rol en casa, acompañando a su familia en esta nueva etapa; por otro, mantiene firme su compromiso con sus objetivos profesionales, demostrando que ambas facetas pueden convivir sin excluirse.

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La clave de esta decisión, según explicó, radica en el desempeño que ha tenido su marca en el país. Valente, con cuatro años en el mercado peruano, ha logrado posicionarse favorablemente, lo que despertó en Schwarz la inquietud de evaluar nuevos horizontes. Sin embargo, lejos de tratarse de una decisión impulsiva, la conductora aseguró que todo responde a un proceso de análisis previo.

Valente es mi marca, tiene cuatro años que le está yendo súper bien en Perú y yo comencé a ver que en España faltaba esto, hice un estudio de mercado previo para tomar decisiones, no me voy a lanzar… amo ser ama de casa hoy en día, pero también amo crecer como empresaria y es ahí donde también quiero abrir Valente aquí en España, que ya se me ha abierto la posibilidad”, expresó, dejando en evidencia que su apuesta por la internacionalización está basada en datos y no solo en intuición.

Tres personas en una videollamada: una mujer con cabello rojizo y blusa roja, otra mujer y un hombre con tatuajes, todos sonriendo.
Karen Schwarz y Ezio Oliva sonríen en una entrevista para Magaly TV, detallando la expansión de su marca de ropa en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la exconductora explicó que su rol dentro de la empresa es determinante en este proceso. Como gerente general, participa activamente en cada decisión, lo que le permite tener un control directo sobre la dirección del negocio y asegurar que cada paso se alinee con su visión.

En ese sentido, destacó el papel de sus socios, quienes han respaldado su iniciativa y han facilitado la reorganización interna necesaria para que pueda enfocarse en este nuevo objetivo. “Yo soy la gerente general de Valente, tengo mis socios también pero ellos me han permitido que esta decisión sea más fácil… ellos me dijeron ‘Karen anda, tú concéntrate en Valente España’”, comentó, evidenciando que el proyecto cuenta con el apoyo de su equipo.

Este respaldo ha sido clave para que Schwarz pueda asumir el reto con mayor libertad. Según detalló, se han realizado ajustes dentro de la estructura de la empresa, lo que le ha permitido dedicar tiempo y energía a la consolidación de su propuesta en el extranjero.

Karen Schwarz recuerda los inicios de su relación con el padre de sus hija.
Karen Schwarz recuerda los inicios de su relación con el padre de sus hija.

Karen Schwarz piensa en regresar a Perú

Actualmente, la empresaria se encuentra en una fase crucial del proceso: la constitución de su empresa en territorio español. Este paso, que implica una serie de trámites y definiciones legales, marca el inicio formal de su incursión en el mercado europeo.

Han habido algunos cambios de cargos, que me han permitido hacer esta aventura, pero lo que yo ahorita estoy haciendo es constituyendo empresa acá, mi cargo ahorita es España”, explicó, dejando en claro que su enfoque está completamente dirigido a concretar este objetivo.

A pesar de la magnitud de este reto, Schwarz fue enfática al señalar que no se desvinculará de Perú. Por el contrario, su dinámica será la de una empresaria que se mueve entre dos mercados, manteniendo presencia en ambos.

Mi ida y venida va a ser constante a Perú, me gusta crear proyectos y esto es parte de mi vida”, afirmó, reafirmando su compromiso con su país y con el crecimiento de su marca en ambos territorios.

“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.
“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.

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