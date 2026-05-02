Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI

El espectáculo peruano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alfonso Mendoza, más conocido como ‘Pompinchú’, quien partió este 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, Lima.

El recordado cómico ambulante permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un grave cuadro de fibrosis pulmonar y complicaciones renales que finalmente le arrebataron la vida. La noticia fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, a Latina Noticias.

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La partida de ‘Pompinchú’ deja un vacío en el mundo del entretenimiento popular y en el corazón de quienes crecieron disfrutando de su humor en plazas, parques y, sobre todo, en la televisión de los años 90 y 2000.

¿Por qué falleció ‘Pompinchú’? El delicado estado de salud del artista

Alfonso Mendoza ingresó a la UCI tras sufrir un rápido y devastador deterioro de su salud. Diagnosticado con fibrosis pulmonar, el humorista dependía de oxígeno las 24 horas y, en las últimas semanas, enfrentó un daño renal severo que agravó su pronóstico. Según reportes médicos y testimonios familiares, su estado era crítico: permanecía sedado, intubado y sin posibilidad de comunicarse, aunque los especialistas aseguraban que aún podía oír la voz de sus seres queridos.

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A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo incondicional de su familia, el cuadro clínico de ‘Pompinchú’ se complicó debido a una bacteria adquirida tras una intervención de cadera a inicios de marzo. La infección afectó su sistema respiratorio, desencadenando la fibrosis y, posteriormente, un daño renal que resultó irreversible.

El llamado de la familia: oraciones y ayuda solidaria

Durante los días previos a su fallecimiento, la familia de ‘Pompinchú’ solicitó cadenas de oración y apoyo económico para hacer frente a los elevados gastos médicos. Raymundo Mendoza, su hermano, expresó en entrevistas televisivas la difícil situación que atravesaban: “Solo le digo al público maravilloso que lo sigue a mi hermano, una oración por él, nada más. Es lo único que estamos pidiendo”.

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La familia explicó que, aunque contaban con la cobertura del SIS, muchos insumos y medicamentos no estaban incluidos en el seguro estatal, complicando aún más el panorama. Un amigo cercano se comprometió a colaborar con los costos, pero la situación financiera seguía siendo delicada.

Su hija mayor también grabó un video solicitando ayuda y explicando que su padre necesitaba un trasplante de pulmón, hecho que evidenciaba la gravedad de su condición y la urgencia del caso.

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La trayectoria de un ícono: ‘Pompinchú’ y los cómicos ambulantes

Alfonso Mendoza, ‘Pompinchú’, fue una de las figuras más emblemáticas del humor callejero y de la televisión popular peruana. Se hizo conocido por su participación en “El show de los cómicos ambulantes”, programa que marcó a toda una generación y que llevó el humor a plazas y barrios de Lima y provincias.

Su estilo directo, carisma y capacidad para conectar con el público lo convirtieron en referente indiscutible del entretenimiento nacional. A lo largo de su carrera, compartió escenario con otros grandes del género, llevando alegría y risas a miles de personas, incluso en las circunstancias más adversas.

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El impacto social y cultural de su partida

La noticia del fallecimiento de ‘Pompinchú’ ha generado una ola de mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, donde colegas, amigos y fanáticos destacan su aporte al arte popular y a la identidad humorística del Perú. El artista no solo fue un comediante, sino también un símbolo de perseverancia y resiliencia en un medio competitivo y desafiante.

La familia Mendoza ha agradecido el respaldo recibido en los últimos días y ha pedido que el legado de Alfonso se recuerde con alegría, como él mismo solía transmitir en sus presentaciones.

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El adiós de un referente del humor popular

La muerte de ‘Pompinchú’ representa el fin de una era para la comedia ambulante en el país. Su historia es, para muchos, la historia del humor que nace en la calle y llega a la televisión, conquistando generaciones y dejando huella en la cultura popular peruana.

El sepelio del artista reunirá a familiares, amigos y seguidores que rendirán tributo a quien, con su talento y sencillez, supo ganarse un lugar en el corazón del Perú. El espectáculo nacional despide a un grande, mientras su risa y legado perdurarán en la memoria colectiva.

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¿Cuál estado de salud del cómico ‘Pompinchú tras ser internado en hospital?.