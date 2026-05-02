Perú

Dólar llegó a su pico más alto en los últimos ocho meses y el sol peruano cayó

El dólar ha llegado a la cima desde el anterior valor más alto de septiembre de 2025, desde donde la divisa empezó a bajar en su momento. Ahora ya los peruanos que usan la moneda sienten el impacto

Guardar
Billetes de 100 dólares y personas en el fondo corriendo
El precio del dólar cada vez más alto y ya supera los S/3,50. Mientras, el sol está en su peor desempeño. - Crédito Andina

La inflación superó el rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), el impacto del conflicto en Medio Oriente empujó el dólar a alza, y el sol peruano ha sido la moneda latinoamericana que peor desempeño tuvo en abril. Perú vive un momento clave que ya impacta en el dinero de todos los peruanos.

Por un lado, el dólar ya ha llegado a su valor más alto en los últimos ocho meses: el jueves 4 de septiembre el tipo de cambio marcó S/3,5260, una cifra que agarró el dólar en medio de la caída de su valor con respecto al sol, según se puede revisar en el histórico de datos del BCRP.

PUBLICIDAD

Ahora, tras la caída de fines de 2025 e inicios de 2026, el dólar acaba de llegar a valer el pasado miércoles a S/3,5240, el pico más alto desde ese septiembre. Si bien el jueves cerró con una caída, aún se mantiene por encima de S/3,50.

En medio del panorama político, el titular del BCRP, Julio Velarde, lanza una advertencia sobre el futuro de Perú, señalando desafíos económicos y la importancia de retener a los profesionales calificados para asegurar el crecimiento.

El reporte de la última semana

Según el último reporte del BCRP, de la semana del miércoles 22 al miércoles 29 de abril, el índice del dólar se incrementó 0,4 por ciento. Para el banco de reserva esto se dio ante la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés y mostrar una postura más cauta ante el incremento los precios de la energía y sus efectos en la inflación en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También en ese periodo destacaron la apreciación del dólar frente al euro (0,2 por ciento) y frente al franco suizo (0,8 por ciento).

Por el lado del sol, la moneda peruana, si bien esta recuperó terreno en la sesión del pasado viernes (+0,42%), lo cual fue impulsado por una debilidad del dólar a nivel global frente a sus principales pares, sí ha sido impactado en todo abril.

Mano con billetes de 100 dólares que caen
El dólar sigue al alza y amenaza a depreciar más el sol peruano. - Crédito AFP

Sol peruano con el peor desempeño

“Pese a esta recuperación, la divisa peruana continúa siendo una de las de peor desempeño en la región en las últimas tres semanas, principalmente por factores locales vinculados a la incertidumbre electoral”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Como se recuerda el sol peruano se estuvo considerando como una de las monedas más fuertes y sólidas de la región durante el 2025, pero panorama de esta cambia este 2026.

“A nivel local, el mercado se mantiene atento a la publicación de los datos de inflación intermensual e interanual del Perú, que serán difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las estimaciones apuntan a un nivel de 4.3% interanual, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú”, apuntan desde Kambista.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 30 de abril en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Por el lado del contexto internacional, el precio de los combustibles subió, lo que se tradujo en pasajes más caros en el transporte público en Perú, mientras los metales cayeron, según el reporte del BCRP.

Pero al cierre de la semana, según reporta Kambista, “los precios del crudo registraron una caída cercana al 3,0%, en una corrección tras haber alcanzado niveles máximos recientes. En paralelo, los metales como el oro, la plata y el cobre mostraron una recuperación en una sesión marcada por la volatilidad”.

Temas Relacionados

dólar en PerúSol peruanoBCRPperu-economia

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a CD Moquegua en Matute, FC de Cajamarca se mide con Sport Boys, Barcelona visita a Osasuna, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

El fallecimiento de Pompinchú conmocionó al ambiente artístico. Cachay, uno de sus compañeros más cercanos, compartió su pesar y destacó la huella que dejó el cómico en la televisión y las calles de Lima.

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

Universitario resolvió desvinculación con Javier Rabanal: ¿Jorge Araujo podrá dirigir contra Juan Pablo II?

El técnico español llegó a un acuerdo con los ‘cremas’ y marcó su salida de manera legal. La ‘U’ se alista para visitar al cuadro de Chongoyape en Trujillo este domingo 3 de mayo

Universitario resolvió desvinculación con Javier Rabanal: ¿Jorge Araujo podrá dirigir contra Juan Pablo II?

50 frases motivadoras de grandes líderes, filósofos y científicos para inspirarte cada día

Desde Albert Einstein hasta Mahatma Gandhi, estas frases históricas ofrecen enseñanzas sobre perseverancia, disciplina, éxito y crecimiento personal para aplicar cada día

50 frases motivadoras de grandes líderes, filósofos y científicos para inspirarte cada día

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional podría conceder este beneficio a la excantante folclórica para que salga en libertad antes de cumplir los 30 años de prisión por el homicidio de Alicia Delgado

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

PJ impone reglas de conducta a fiscales implicados en presunta red criminal de Patricia Benavides

TC rechaza demanda de Juan José Santiváñez: Exministro denunciaba supuesto intento para detenerlo

Relatoras de la ONU condenan no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la JNJ: “Intento de silenciar”

PJ ordena la captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a juicio

ENTRETENIMIENTO

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

Madre de Hugo García sorprende al revivir anécdotas de su adolescencia con el ‘Loco’ Wagner: “¿No te acuerdas en Cusco?"

Pompinchú y los cómicos ambulantes que partieron: historias de risas, éxitos y finales tristes

Murió Pompinchú: la enfermedad que apagó la vida del querido cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza

Diego Chávarri pide disculpas públicas a Thalía Bentín tras filtración de conversaciones con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario resolvió desvinculación con Javier Rabanal: ¿Jorge Araujo podrá dirigir contra Juan Pablo II?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura