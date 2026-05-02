Dólar llegó a su pico más alto en los últimos ocho meses y el sol peruano cayó

El precio del dólar cada vez más alto y ya supera los S/3,50. Mientras, el sol está en su peor desempeño. - Crédito Andina

La inflación superó el rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), el impacto del conflicto en Medio Oriente empujó el dólar a alza, y el sol peruano ha sido la moneda latinoamericana que peor desempeño tuvo en abril. Perú vive un momento clave que ya impacta en el dinero de todos los peruanos.

Por un lado, el dólar ya ha llegado a su valor más alto en los últimos ocho meses: el jueves 4 de septiembre el tipo de cambio marcó S/3,5260, una cifra que agarró el dólar en medio de la caída de su valor con respecto al sol, según se puede revisar en el histórico de datos del BCRP.

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Ahora, tras la caída de fines de 2025 e inicios de 2026, el dólar acaba de llegar a valer el pasado miércoles a S/3,5240, el pico más alto desde ese septiembre. Si bien el jueves cerró con una caída, aún se mantiene por encima de S/3,50.

En medio del panorama político, el titular del BCRP, Julio Velarde, lanza una advertencia sobre el futuro de Perú, señalando desafíos económicos y la importancia de retener a los profesionales calificados para asegurar el crecimiento.

El reporte de la última semana

Según el último reporte del BCRP, de la semana del miércoles 22 al miércoles 29 de abril, el índice del dólar se incrementó 0,4 por ciento. Para el banco de reserva esto se dio ante la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés y mostrar una postura más cauta ante el incremento los precios de la energía y sus efectos en la inflación en Estados Unidos.

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También en ese periodo destacaron la apreciación del dólar frente al euro (0,2 por ciento) y frente al franco suizo (0,8 por ciento).

Por el lado del sol, la moneda peruana, si bien esta recuperó terreno en la sesión del pasado viernes (+0,42%), lo cual fue impulsado por una debilidad del dólar a nivel global frente a sus principales pares, sí ha sido impactado en todo abril.

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El dólar sigue al alza y amenaza a depreciar más el sol peruano. - Crédito AFP

Sol peruano con el peor desempeño

“Pese a esta recuperación, la divisa peruana continúa siendo una de las de peor desempeño en la región en las últimas tres semanas, principalmente por factores locales vinculados a la incertidumbre electoral”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Como se recuerda el sol peruano se estuvo considerando como una de las monedas más fuertes y sólidas de la región durante el 2025, pero panorama de esta cambia este 2026.

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“A nivel local, el mercado se mantiene atento a la publicación de los datos de inflación intermensual e interanual del Perú, que serán difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las estimaciones apuntan a un nivel de 4.3% interanual, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú”, apuntan desde Kambista.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Por el lado del contexto internacional, el precio de los combustibles subió, lo que se tradujo en pasajes más caros en el transporte público en Perú, mientras los metales cayeron, según el reporte del BCRP.

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Pero al cierre de la semana, según reporta Kambista, “los precios del crudo registraron una caída cercana al 3,0%, en una corrección tras haber alcanzado niveles máximos recientes. En paralelo, los metales como el oro, la plata y el cobre mostraron una recuperación en una sesión marcada por la volatilidad”.