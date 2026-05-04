Perú

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Américo Vergara fue intervenido mientras conducía una camioneta de Provías Nacional fuera del horario laboral. En el vehículo, asignado a la Unidad Zonal Ucayali, se hallaron materiales proselitistas y equipos de sonido

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Ilustración en acuarela de un hombre con el rostro pixelado, vestido con polo oscuro, frente a una pared con marcas de altura, al estilo de una ficha policial.
La Policía Nacional detuvo a Américo Vergara, hermano del congresista Elvis Vergara, durante un operativo en Pucallpa, Ucayali

La Policía Nacional (PNP) detuvo el último viernes a Américo Vergara, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular), durante un operativo nocturno en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), según confirmó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional).

Según un comunicado oficial difundido este domingo, Vergara conducía una camioneta asignada a la flota de esa unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con placa EGJ-299, perteneciente a la Unidad Zonal Ucayali.

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La entidad informó que el conductor resultó ser empleado de una empresa contratista encargada del mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa, y que además no tenía autorización para usar el vehículo fuera del horario laboral.

“El vehículo intervenido está asignado a la Unidad Zonal Ucayali, el cual fue usado sin ninguna autorización, fuera del horario laboral, situación que viene siendo investigada y merecerá las sanciones que correspondan de acuerdo al marco legal vigente”, señala el comunicado.

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Vergara
Vergara conducía una camioneta oficial de Provías Nacional fuera del horario laboral y sin autorización

Provías detalló que, horas después de la intervención, la Dirección contra la Corrupción de la PNP asumió el caso y solicitó un informe detallado a la empresa proveedora para definir las medidas disciplinarias pertinentes, incluyendo el retiro inmediato de Vergara del equipo asignado.

“De determinarse que el vehículo fue utilizado para fines ajenos a la función pública o con la participación de la entidad, se iniciarán de inmediato las acciones legales y procesos disciplinarios correspondientes contra los responsables”, agregó.

Según el acta de intervención a la que accedió El Comercio, en el registro vehicular se halló una gigantografía de Acción Popular con los rostros de los candidatos regionales Celia Prado y Leo Jerí, además de equipos de sonido, micrófonos y un proyector.

El documento policial consigna que una acompañante, identificada como Clayret Vásquez García, escapó de la escena de manera “sigilosa”, pero dejó su DNI dentro del vehículo.

El informe también describe que el hermano del legislador intentó interceder mediante una llamada telefónica a un supuesto ingeniero de Provías. Al ser informado de que se trataba de un operativo por presunto peculado de uso, el interlocutor cortó la comunicación de inmediato.

Presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara
Provías Nacional inició una investigación interna y evalúa sanciones disciplinarias por el uso indebido del bien estatal

Consultado por el diario, el congresista declaró que se encuentra “recabando información” antes de emitir una declaración oficial. Por parte de la defensa, el abogado Wilbert Huamanyauri cuestionó el procedimiento policial.

El letrado señaló que el alférez a cargo del operativo no reportó el hallazgo de los equipos ni de la gigantografía durante la revisión inicial de la camioneta, como figura en el reporte policial. “No dijo que está encontrando parlantes, una gigantografía. No dijo nada”, afirmó. Además, denunció presuntas inconsistencias en el acta de intervención, señalando una diferencia de una hora entre el momento de la intervención (10:00 p.m.) y el registro oficial del documento (11:00 p.m.).

De igual forma, indicó que Vergara perdió el conocimiento después de la revisión policial, sin que se encontraran objetos ilícitos. Ante esta situación, la familia presentará un habeas corpus contra el alférez responsable del operativo.

Respecto al uso del vehículo, la defensa sostuvo que conducir una unidad oficial no constituye delito y por esa razón la Fiscalía dispuso la libertad inmediata de su cliente.

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